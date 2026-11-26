Η Chery κατάφερε να φτάσει τις 5.000 ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην Ελλάδα, επιτυγχάνοντας ένα σημαντικό ορόσημο στην εγχώρια αγορά. Η κινεζική μάρκα χρειάστηκε μόλις 19 μήνες για να καταγράψει αυτή την επίδοση, από την έναρξη της δραστηριότητάς της τον Μάιο του 2025. Μάλιστα, αποτελεί την πρώτη κινεζική εταιρεία που σημειώνει τέτοιο επίτευγμα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Η ταχεία εμπορική πορεία στην ελληνική αγορά

Η εμπορική πορεία της Chery στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ταχύτητα και δυναμισμό, καθώς από τον Μάιο του 2025, οπότε και ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στη χώρα, μέχρι σήμερα, έχει καταφέρει να προσεγγίσει ένα εντυπωσιακό αριθμό πωλήσεων. Συγκεκριμένα, μέσα σε μόλις 19 μήνες, η εταιρεία έχει καταγράψει 5.000 ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων, γεγονός που υπογραμμίζει την απήχηση των μοντέλων της στο ελληνικό κοινό.

Αυτή η επίδοση καθιστά τη Chery την πρώτη κινεζική μάρκα που φτάνει σε αυτό το επίπεδο ταξινομήσεων στην ελληνική αγορά, και μάλιστα σε ένα τόσο περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η ταχύτητα με την οποία η εταιρεία καθιερώθηκε και επέκτεινε το μερίδιό της αποτελεί ένα αξιοσημείωτο στοιχείο της παρουσίας της στην εγχώρια αυτοκινητοβιομηχανία.

Επίδοση στην αγορά λιανικής τον Οκτώβριο του 2026

Η δυναμική της Chery δεν περιορίζεται μόνο στο συνολικό αριθμό ταξινομήσεων, αλλά αποτυπώνεται και στα μηνιαία αποτελέσματα της αγοράς. Ειδικότερα, κατά τον Οκτώβριο του 2026, η εταιρεία κατέλαβε μια θέση στην πρώτη πεντάδα των εταιρειών με τις περισσότερες ταξινομήσεις στο κανάλι της λιανικής πώλησης. Αυτό δείχνει την ισχυρή προτίμηση των καταναλωτών προς τα μοντέλα της Chery.

Η συγκεκριμένη επίδοση του Οκτωβρίου 2026 επιβεβαιώνει την ανοδική πορεία της κινεζικής μάρκας στην Ελλάδα και την ικανότητά της να ανταγωνίζεται επιτυχώς με καθιερωμένους παίκτες της αγοράς. Η παρουσία της στις κορυφαίες θέσεις των λιανικών πωλήσεων αναδεικνύει την εμπορική της απήχηση και την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι αγοραστές στα προϊόντα της.

Η συμβολή του μοντέλου Tiggo 4

Ένα από τα μοντέλα που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της Chery είναι το Tiggo 4, το οποίο σημείωσε μια ιδιαίτερα σημαντική επίδοση τον Οκτώβριο του 2026. Το συγκεκριμένο μοντέλο κατάφερε να καταλάβει την τρίτη θέση στο σύνολο της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτων, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Αυτή η διάκριση υπογραμμίζει την εμπορική του δυναμική και την αποδοχή του από το αγοραστικό κοινό.

Η επίδοση του Tiggo 4, που το φέρνει στην τρίτη θέση της συνολικής αγοράς, αποτελεί έναν ισχυρό δείκτη της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητάς του. Η επιτυχία του μοντέλου αυτού συνέβαλε σημαντικά στην επίτευξη του ορόσημου των 5.000 ταξινομήσεων για τη Chery και ενίσχυσε περαιτέρω την παρουσία της μάρκας στην Ελλάδα.

Ένα ορόσημο για την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία στην Ελλάδα

Η επίτευξη των 5.000 ταξινομήσεων από τη Chery σε μόλις 19 μήνες αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο όχι μόνο για την ίδια την εταιρεία, αλλά και για την ευρύτερη κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία στην Ελλάδα. Η Chery είναι η πρώτη μάρκα από την Κίνα που καταφέρνει να φτάσει σε αυτό τον αριθμό πωλήσεων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ανοίγοντας τον δρόμο και για άλλες εταιρείες.

Η ταχεία εμπορική ανάπτυξη της Chery στην ελληνική αγορά, από την έναρξη των δραστηριοτήτων της τον Μάιο του 2025, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την παρουσία των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στη χώρα. Η δυναμική της πορεία και οι επιδόσεις της, όπως η θέση στην πρώτη πεντάδα των λιανικών πωλήσεων και η επιτυχία του Tiggo 4, επιβεβαιώνουν την αυξανόμενη επιρροή τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki