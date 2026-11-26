Σχεδόν 12 δισ. ευρώ επιπλέον φόρους ετησίως σχεδιάζει να εισπράττει το κράτος μέχρι το τέλος της δεκαετίας, σύμφωνα με τους αριθμούς του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού 2027-2030. Αυτή η αύξηση αναμένεται να προέλθει κυρίως από τη φορολογία εισοδήματος, με νοικοκυριά και επιχειρήσεις να καλούνται να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος του λογαριασμού.

Η πρόβλεψη αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις δημόσιες τοποθετήσεις της κυβέρνησης για τις φοροελαφρύνσεις ως βασική οικονομική προτεραιότητα. Παρά τις μειώσεις φορολογικών συντελεστών και τις απαλλαγές που έχουν ήδη δρομολογηθεί, ο συνολικός φορολογικός λογαριασμός προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά.

Ο πολυετής δημοσιονομικός σχεδιασμός

Ο ετήσιος φορολογικός λογαριασμός παρουσιάζει σταδιακή αύξηση κατά την επόμενη τετραετία. Από 76,137 δισ. ευρώ που ήταν το 2026, αναμένεται να φτάσει τα 77,952 δισ. ευρώ το 2027.

Η ανοδική πορεία συνεχίζεται, με τα έσοδα να προβλέπονται στα 81,240 δισ. ευρώ το 2028 και στα 84,416 δισ. ευρώ το 2029, για να αγγίξουν τελικά τα 87,794 δισ. ευρώ το 2030. Αυτή η εξέλιξη αντιστοιχεί σε μια συνολική αύξηση της τάξης του 15,3%.

Οι κύριες πηγές των πρόσθετων εσόδων

Για την επόμενη τετραετία, το οικονομικό επιτελείο εστιάζει κυρίως στη φορολογία εισοδήματος ως τον βασικό τροφοδότη των κρατικών ταμείων. Συγκεκριμένα, σχεδόν επτά στα δέκα ευρώ των πρόσθετων φορολογικών εσόδων αναμένεται να προέλθουν από τη φορολόγηση των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων και των κερδών των επιχειρήσεων.

Η ανάλυση των στοιχείων του πολυετούς δημοσιονομικού σχεδιασμού δείχνει ότι η μεγαλύτερη μεταβολή εντοπίζεται στη φορολογία των επιχειρήσεων. Οι φόροι εισοδήματος προβλέπεται να αποφέρουν 35,479 δισ. ευρώ το 2030, έναντι 27,440 δισ. ευρώ σήμερα. Παράλληλα, οι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών θα φτάσουν στα 46,206 δισ. ευρώ από 42,552 δισ. ευρώ.

Οι προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου

Το οικονομικό επιτελείο στηρίζει τις προβλέψεις του για την αύξηση των φορολογικών εσόδων σε συγκεκριμένους παράγοντες. Αυτοί περιλαμβάνουν την αύξηση των εισοδημάτων, την ενίσχυση της απασχόλησης, τη βελτίωση της επιχειρηματικής κερδοφορίας και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Βασική προϋπόθεση για την επιβεβαίωση αυτού του σεναρίου είναι η διατήρηση της δυναμικής της ελληνικής οικονομίας και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Το αισιόδοξο σενάριο για την πορεία της οικονομίας κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων.

Διεύρυνση του ΑΕΠ και μέτρα στήριξης

Στον κυβερνητικό σχεδιασμό, η αύξηση των φορολογικών εσόδων συνδέεται άμεσα με τη σημαντική διεύρυνση του ονομαστικού ΑΕΠ. Το ΑΕΠ προβλέπεται να ανέλθει στα 312,262 δισ. ευρώ το 2030, έναντι 263,440 δισ. ευρώ το 2026.

Ταυτόχρονα, το ετήσιο καθαρό δημοσιονομικό κόστος των κυριότερων μόνιμων μέτρων στήριξης και φοροελαφρύνσεων αναμένεται να αυξηθεί. Από 4,08 δισ. ευρώ που είναι σήμερα, προβλέπεται να φτάσει τα 11,45 δισ. ευρώ στο τέλος της δεκαετίας.

Τι σημαίνουν οι αυξημένες εισπράξεις

Η αύξηση των συνολικών φορολογικών εισπράξεων δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι κάθε φορολογούμενος θα κληθεί να πληρώσει περισσότερους φόρους. Επίσης, δεν σημαίνει ότι θα αυξηθούν οι φορολογικοί συντελεστές για όλους.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρόβλεψη αναδεικνύει το μέγεθος των προσδοκιών που έχουν τεθεί από το οικονομικό επιτελείο για την πορεία των δημοσιονομικών εσόδων της χώρας τα επόμενα χρόνια.

Με πληροφορίες από: Topontiki