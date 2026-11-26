Σε υψηλότερα επίπεδα από πέρυσι αναμένεται να φτάσουν φέτος οι αποσυνδέσεις παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες οφείλονται σε ληξιπρόθεσμες οφειλές. Τα επίσημα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, καταγράφουν ήδη 158.389 αποσυνδέσεις κατά τους πρώτους δέκα μήνες του τρέχοντος έτους. Το φαινόμενο αυτό συνδέεται άμεσα με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και το γενικότερο ενεργειακό κόστος, καθώς εντείνεται υπό το βάρος της νέας κρίσης που προέκυψε την άνοιξη λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η αύξηση των αποσυνδέσεων και τα επίσημα στοιχεία

Σύμφωνα με το έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον ΔΕΔΔΗΕ, οι αποσυνδέσεις παροχών ηλεκτρικού ρεύματος για τους πρώτους δέκα μήνες του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε 158.389. Αυτός ο αριθμός υποδηλώνει μια τάση εντατικοποίησης του φαινομένου, καθώς οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για συνολικά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την περσινή χρονιά, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία αφορούν δεκάμηνο.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της μεταβολής και η πορεία του φαινομένου, αξίζει να σημειωθεί ότι τα αντίστοιχα νούμερα για ολόκληρα τα προηγούμενα έτη ήταν 183.659 το 2024 και 163.825 το 2025. Η σημερινή εικόνα, με 158.389 αποσυνδέσεις σε δέκα μήνες, δείχνει ότι ο ρυθμός των αποσυνδέσεων είναι αυξημένος και πιθανότατα θα ξεπεράσει τα περσινά επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους, επιβεβαιώνοντας την αρχική εκτίμηση για αύξηση.

Η σύνδεση με το ενεργειακό κόστος και οι κρίσεις

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με τις διακυμάνσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και το ευρύτερο ενεργειακό κόστος που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι καταναλωτές. Η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και κατ' επέκταση των αποσυνδέσεων, αποτελεί αντανάκλαση των πιέσεων που δέχονται τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις λόγω των αυξημένων τιμών.

Το φαινόμενο των αποσυνδέσεων είχε κορυφωθεί κατά τα χρόνια της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης, προτού παρουσιάσει μια υποχώρηση την περσινή χρονιά στα προαναφερθέντα επίπεδα. Ωστόσο, η κατάσταση φαίνεται να αντιστρέφεται εκ νέου φέτος, καθώς η νέα κρίση που προκλήθηκε την άνοιξη λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, έχει επιβαρύνει περαιτέρω το ενεργειακό τοπίο και τις οικονομικές δυνατότητες των καταναλωτών.

Ο ειδικός λογαριασμός επανασύνδεσης του ΔΕΔΔΗΕ

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων από τις αποσυνδέσεις, ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί έναν ειδικό λογαριασμό, ο οποίος προορίζεται για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος. Ο λογαριασμός αυτός λειτουργεί ως ένα σημαντικό «δίχτυ» προστασίας, με στόχο να υποστηρίξει τους πλέον ευάλωτους καταναλωτές που αδυνατούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους.

Ο βασικός σκοπός του ειδικού λογαριασμού είναι να αποτρέψει την οριστική διακοπή της ηλεκτροδότησης σε περιπτώσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, προσφέροντας μια λύση για την επανασύνδεση και την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το υπόλοιπο του συγκεκριμένου λογαριασμού ανέρχεται σήμερα σε 10,06 εκατομμύρια ευρώ.

Η σημασία του λογαριασμού για τους ευάλωτους

Ο μηχανισμός του ειδικού λογαριασμού επανασύνδεσης αποτελεί ένα εργαλείο που έχει θεσπιστεί για να διασφαλίσει ότι οι πολίτες που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική θέση δεν θα στερούνται την πρόσβαση σε βασικά αγαθά, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Η ύπαρξη αυτού του λογαριασμού υπογραμμίζει την ανάγκη για μέτρα στήριξης απέναντι στις συνεχιζόμενες οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πολλά νοικοκυριά.

Η λειτουργία του ειδικού λογαριασμού είναι κρίσιμη, ιδίως σε περιόδους αυξημένων ενεργειακών τιμών και οικονομικής αβεβαιότητας, όπως αυτή που διανύουμε. Παρέχει μια δυνατότητα επανένταξης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης για όσους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην εξόφληση των λογαριασμών τους, αποτρέποντας έτσι περαιτέρω κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit