Στην τελευταία θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία. Αυτή η κατάσταση διαμορφώνεται εν μέσω κυβερνητικών υποσχέσεων για βελτιωμένες αμοιβές, την ίδια στιγμή που δεν διασφαλίζεται κανένας έλεγχος στην ασύδοτη ακρίβεια που επικρατεί στην αγορά.

Οι εξαγγελίες για αυξήσεις μισθών

Η κυβέρνηση προβαίνει σε εξαγγελίες για αυξήσεις μισθών εν όψει πολιτικών εξελίξεων. Για τον «προεκλογικό Απρίλη» έχει ανακοινωθεί αύξηση 3,2%, ανεβάζοντας τον εισαγωγικό μισθό από τα 920 ευρώ μεικτά στα 960 ευρώ μεικτά. Ωστόσο, από τα 40 ευρώ που προβλέπει ο προϋπολογισμός ως αύξηση, μόλις τα 26 ευρώ θα είναι καθαρά για τους εργαζόμενους, με ισχύ από την Πρωταπριλιά του 2027.

Στη συνέχεια, ανακοινώνεται και μία νέα αύξηση, οκτώ μήνες μετά την πρώτη. Αυτή η αύξηση προβλέπει 40 ευρώ μεικτά από την Πρωτοχρονιά του 2028, με στόχο ο εισαγωγικός μισθός να ανέλθει στα 1.000 ευρώ καθαρά. Η επίσπευση αυτών των αυξήσεων ενδεχομένως να προϊδεάζει για πολιτικές εξελίξεις, όπως αναφέρεται, και σίγουρα επηρεάζεται από την τελευταία θέση των Ελλήνων εργαζομένων στην Ευρώπη ως προς το πραγματικό εισόδημα.

Η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη

Σύμφωνα με πίνακα που γνωστοποίησε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, ο μέσος μισθός στην Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση. Συγκεκριμένα, ανέρχεται στις 21.486 μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPS), ποσό που αντιστοιχεί στο μισό του μέσου όρου της Ευρώπης των 27 κρατών μελών.

Σε αυτή τη μέτρηση, το πραγματικό εισόδημα των μισθωτών στην Ελλάδα, για πλήρη απασχόληση, καταγράφεται κάτω από την προτελευταία Σλοβακία, η οποία έχει 25.420 PPS. Ακόμη και η γειτονική Βουλγαρία βρίσκεται σε καλύτερη θέση με 25.942 PPS. Παρόλο που ο ονομαστικός μισθός πλήρους απασχόλησης σε αυτές τις χώρες είναι μικρότερος, οι τιμές είναι πιο προσιτές, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να αποκτήσουν περισσότερα καταναλωτικά προϊόντα.

Πραγματικοί μισθοί και πληθωρισμός

Τα στοιχεία που αναφέρονται αφορούν το 2025, ωστόσο η εικόνα δεν παρουσίασε βελτίωση ούτε φέτος. Αντιθέτως, η κατάσταση φαίνεται να επιδεινώθηκε. Ο κατατεθέντας προϋπολογισμός για το 2027 αναφέρει ότι μέσα στην τρέχουσα χρονιά οι μισθοί στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 3,7%.

Ωστόσο, με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 4% κατά την ίδια περίοδο, οι πραγματικοί μισθοί υποχώρησαν έτι περαιτέρω. Αυτό υποδηλώνει ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων εργαζομένων συνεχίζει να μειώνεται, παρά τις ονομαστικές αυξήσεις.

Η ακρίβεια ως πολιτική επιλογή

Το πρόβλημα της χαμηλής αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων, που τους κατατάσσει τελευταίους στην Ευρώπη, δεν οφείλεται τόσο στους ονομαστικούς μισθούς, οι οποίοι εξακολουθούν να υπολείπονται των επιπέδων του 2009. Η κύρια αιτία είναι η έκρηξη των τιμών, η οποία, όπως αναφέρεται, αποτελεί πολιτική επιλογή της κυβέρνησης.

Η ασκούμενη πολιτική, κατά συνέπεια, «φορο-ξεφλουδίζει» τους πολίτες, με σκοπό τη δημιουργία θηριωδών πλεονασμάτων. Αυτά τα πλεονάσματα χρησιμοποιούνται για την άκαιρη πληρωμή των κρατικών υποχρεώσεων στο εξωτερικό, με απώτερο στόχο τη μείωση του χρέους, όχι όμως σε απόλυτους αριθμούς, αλλά ποσοστιαία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis