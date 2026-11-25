Στη σφράγιση πρατηρίου υγρών καυσίμων στην περιοχή του Βόλου προχώρησαν ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην αγορά καυσίμων. Η απόφαση προβλέπει λουκέτο για δύο χρόνια στην επιχείρηση, καθώς εντοπίστηκαν συνολικά 340 λίτρα καυσίμων που δεν ήταν καταγεγραμμένα στο σύστημα εισροών-εκροών.

Πέραν της διετούς αναστολής λειτουργίας, η επιχείρηση καλείται να καταβάλει ένα σημαντικό πρόστιμο, ενώ δρομολογούνται και περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης καυσίμων.

Διετής σφράγιση και πρόστιμο στον Βόλο

Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ επέβαλαν τη σφράγιση πρατηρίου υγρών καυσίμων που λειτουργούσε στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου. Η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί μέρος των συστηματικών και στοχευμένων ελέγχων που διενεργούνται από την ΑΑΔΕ, με σκοπό την καταπολέμηση της παραβατικότητας που παρατηρείται στην αγορά καυσίμων.

Η απόφαση για το λουκέτο προβλέπει την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα δύο ετών. Παράλληλα, στην επιχείρηση επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 150.000 ευρώ, ενώ δρομολογούνται και άλλα μέτρα που αφορούν τη λειτουργία της και την τροφοδοσία της με καύσιμα.

Ο εντοπισμός των αδήλωτων καυσίμων

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στους χώρους του πρατηρίου καυσίμων στον Βόλο, οι ελεγκτές προχώρησαν σε λεπτομερή έρευνα. Οι ενέργειές τους οδήγησαν στον εντοπισμό δεκαπέντε δοχείων, εκ των οποίων το καθένα είχε χωρητικότητα είκοσι λίτρων. Στα δοχεία αυτά βρέθηκαν συνολικά διακόσια ενενήντα λίτρα αμόλυβδης βενζίνης, όπως δήλωσε η υπεύθυνη της επιχείρησης.

Εκτός από τα δοχεία, οι ελεγκτές ανακάλυψαν και ένα βαρέλι, το οποίο είχε χωρητικότητα εκατόν ογδόντα λίτρων. Το βαρέλι αυτό περιείχε περίπου πενήντα λίτρα καυσίμου, το οποίο, σύμφωνα με τη δήλωση της υπεύθυνης της επιχείρησης, ήταν πετρέλαιο θέρμανσης. Το σύνολο των εντοπισθέντων καυσίμων, δηλαδή τα διακόσια ενενήντα λίτρα αμόλυβδης βενζίνης και τα πενήντα λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, ανέρχεται στα τριακόσια σαράντα λίτρα.

Το σύστημα εισροών-εκροών και η παράβαση

Το κρίσιμο σημείο της παράβασης έγκειται στο γεγονός ότι τα συνολικά τριακόσια σαράντα λίτρα καυσίμων που εντοπίστηκαν, ήταν αποθηκευμένα σε δεξαμενές οι οποίες δεν ήταν συνδεδεμένες με το εγκατεστημένο σύστημα εισροών-εκροών του πρατηρίου. Αυτό είχε ως άμεση συνέπεια τα καύσιμα αυτά να μην καταγράφονται και να μην παρακολουθούνται από το εν λόγω σύστημα.

Η μη σύνδεση με το σύστημα εισροών-εκροών αποτελεί σοβαρή παράβαση, καθώς το σύστημα αυτό είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της νομιμότητας στην αγορά καυσίμων. Η λειτουργία του επιτρέπει την παρακολούθηση των ποσοτήτων καυσίμων που εισέρχονται και εξέρχονται από τα πρατήρια, αποτρέποντας έτσι φαινόμενα φοροδιαφυγής και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Περαιτέρω μέτρα και δημοσιοποίηση στοιχείων

Πλέον του διετούς λουκέτου και του προστίμου των 150.000 ευρώ, οι αρμόδιες αρχές προχωρούν σε μια σειρά από επιπρόσθετα μέτρα. Συγκεκριμένα, δεσμεύτηκαν τα μέσα αποθήκευσης των εν λόγω καυσίμων, δηλαδή τα δοχεία και το βαρέλι που χρησιμοποιούνταν για την παράνομη αποθήκευση.

Επιπλέον, ακολουθούν μέτρα για τη διακοπή της τροφοδοσίας του συγκεκριμένου πρατηρίου με καύσιμα. Τα ίδια μέτρα διακοπής της τροφοδοσίας θα εφαρμοστούν και σε τυχόν συνδεδεμένα πρατήρια με την εν λόγω επιχείρηση. Παράλληλα, προβλέπεται η δημοσιοποίηση των στοιχείων του πρατηρίου καυσίμων, ως μέτρο διαφάνειας και αποτροπής παρόμοιων παραβάσεων στο μέλλον.

Τέλος, η αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ προχωρά στα προβλεπόμενα μέτρα για την απάντληση των καυσίμων που εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν, ολοκληρώνοντας έτσι το πλαίσιο των ενεργειών που προβλέπονται για τέτοιες περιπτώσεις παραβατικότητας.

Με πληροφορίες από: Newsit