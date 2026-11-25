Κοινοπραξία με επικεφαλής τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Τοντ Μπόελι προχώρησε σε συμφωνία για την απόκτηση του διεθνούς χαρτοφυλακίου της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας Lukoil. Η εξέλιξη αυτή αναδιαμορφώνει τον χάρτη των ενεργειακών επενδύσεων και συνδέεται άμεσα με τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Η συμφωνία αφορά τη μεταβίβαση της Lukoil International, δηλαδή των δραστηριοτήτων της εταιρείας εκτός Ρωσίας.

Η σύνθεση της κοινοπραξίας

Στην κοινοπραξία που ηγείται ο Τοντ Μπόελι συμμετέχουν τέσσερις εταιρείες από διαφορετικές χώρες. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται η επενδυτική εταιρεία Eldridge, της οποίας επικεφαλής είναι ο ίδιος ο Μπόελι και έχει την έδρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, μέρος της κοινοπραξίας αποτελεί η αμερικανική International Development Finance Corporation (DFC), ενισχύοντας την αμερικανική παρουσία.

Στη συμφωνία συμμετέχει επίσης η επενδυτική Catena Investment Holding, η οποία προέρχεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προσδίδοντας έναν διεθνή χαρακτήρα στην ομάδα των αγοραστών. Τέλος, η αμερικανική Xtellus Partners συμπληρώνει τη σύνθεση της κοινοπραξίας, η οποία επιδιώκει να αποκτήσει τον έλεγχο των διεθνών δραστηριοτήτων της ρωσικής εταιρείας.

Οι όροι της συναλλαγής και οι απαιτούμενες εγκρίσεις

Η συναλλαγή για την απόκτηση των διεθνών περιουσιακών στοιχείων της Lukoil δεν προβλέπει την άμεση καταβολή μετρητών στη ρωσική εταιρεία. Αντίθετα, η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας ανταλλαγής μετοχών και τίτλων της Lukoil, καθώς και άλλων ρωσικών εταιρειών. Η συνολική αξία αυτής της ανταλλαγής ανέρχεται σε περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια, με αντάλλαγμα το διεθνές ενεργειακό χαρτοφυλάκιο.

Για να ολοκληρωθεί η συμφωνία, απαιτείται η έγκριση από τις αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Συγκεκριμένα, η συμφωνία χρειάζεται την έγκριση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών και ειδικότερα της υπηρεσίας OFAC. Η OFAC είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της εφαρμογής των κυρώσεων, γεγονός που υπογραμμίζει τη σύνδεση της συναλλαγής με το πλαίσιο των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Το προφίλ του Τοντ Μπόελι

Ο Τοντ Μπόελι, επικεφαλής της κοινοπραξίας, είναι ένας γνωστός επενδυτής και επιχειρηματίας με ευρεία δραστηριότητα σε διάφορους κλάδους. Οι επαγγελματικές του ενασχολήσεις εκτείνονται από τον τομέα των χρηματοοικονομικών και της ψυχαγωγίας μέχρι τον επαγγελματικό αθλητισμό, αναδεικνύοντας ένα ποικιλόμορφο επιχειρηματικό προφίλ. Είναι ο επικεφαλής της Eldridge, της επενδυτικής εταιρείας που συμμετέχει στην κοινοπραξία και έχει την έδρα της στις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος έχει αποκτήσει ευρεία δημοσιότητα και λόγω της ενεργούς συμμετοχής του στον κόσμο του αθλητισμού. Μεταξύ άλλων, είναι συνιδιοκτήτης δύο σημαντικών αθλητικών ομάδων των Ηνωμένων Πολιτειών: των Los Angeles Dodgers στο μπέιζμπολ και των Los Angeles Lakers στο NBA. Η συμφωνία για τα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κινήσεις του στον ενεργειακό τομέα.

Το εκτεταμένο διεθνές χαρτοφυλάκιο της Lukoil

Το διεθνές χαρτοφυλάκιο της Lukoil, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της συμφωνίας, περιλαμβάνει κρίσιμες υποδομές παραγωγής, διύλισης και εμπορίας πετρελαίου. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει πετρελαϊκά και φυσικού αερίου κοιτάσματα, τα οποία αποτελούν τη βάση των ενεργειακών της δραστηριοτήτων. Η κοινοπραξία του Μπόελι επιδιώκει να αποκτήσει τον έλεγχο αυτών των εκτεταμένων υποδομών.

Επιπλέον, το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τρία διυλιστήρια στην Ευρώπη, τα οποία βρίσκονται στην Ολλανδία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Αυτά τα διυλιστήρια είναι καίριας σημασίας για τη μεταποίηση του πετρελαίου. Η εταιρεία διαθέτει επίσης περισσότερα από 2.000 πρατήρια καυσίμων, τα οποία λειτουργούν σε 16 διαφορετικές χώρες, εξασφαλίζοντας ένα ευρύ δίκτυο διανομής.

Γεωγραφική επέκταση και παραγωγική δυναμική

Οι δραστηριότητες παραγωγής της Lukoil εκτείνονται σε συνολικά 11 χώρες, γεγονός που αναδεικνύει την παγκόσμια εμβέλεια της εταιρείας. Αυτές οι δραστηριότητες αντιστοιχούν σε περίπου 350.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως, υπογραμμίζοντας τη σημαντική παραγωγική της δυναμική. Το διεθνές χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει επίσης σημαντικές συμμετοχές σε ενεργειακά έργα.

Αυτά τα ενεργειακά έργα βρίσκονται τόσο στην Κεντρική Ασία όσο και σε άλλες περιοχές του κόσμου, διευρύνοντας περαιτέρω το γεωγραφικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων που μεταβιβάζονται. Η απόκτηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων από την κοινοπραξία του Τοντ Μπόελι σηματοδοτεί μια σημαντική αναδιάρθρωση στον παγκόσμιο ενεργειακό τομέα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis