Η εκρηκτική άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης έχει αναδειχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους κινητήρες ανάπτυξης για την αμερικανική οικονομία. Ωστόσο, οι έντονες χρηματιστηριακές αναταράξεις, η αυξανόμενη αβεβαιότητα γύρω από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες και η έκρηξη των επενδύσεων στα data centers επαναφέρουν ένα κρίσιμο ερώτημα: τι θα συμβεί στην αμερικανική οικονομία εάν η «φούσκα» της τεχνητής νοημοσύνης σκάσει;

Η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης ως κινητήρας ανάπτυξης

Τα τελευταία δύο χρόνια, η αμερικανική οικονομία έχει καταστεί ουσιαστικά εξαρτημένη από τις δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η εκρηκτική άνοδος των τεχνολογικών μετοχών, σε συνδυασμό με την τεράστια επέκταση των υποδομών των data centers, έχουν λειτουργήσει ως βασικοί μοχλοί για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Αυτή η τάση έχει λάβει τέτοιες διαστάσεις που δεν έχει υπάρξει αντίστοιχο φαινόμενο από την εποχή της έκρηξης των σιδηροδρόμων στα τέλη του 19ου αιώνα. Τότε, όπως και τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, ένας νέος κλάδος της οικονομίας κατέλαβε ένα τόσο μεγάλο μερίδιο του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

Οι ανησυχίες και οι χρηματιστηριακές διακυμάνσεις

Οι έντονες χρηματιστηριακές αναταράξεις, η αυξανόμενη αβεβαιότητα που επικρατεί γύρω από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες και η ραγδαία αύξηση των επενδύσεων στα data centers ενισχύουν τους φόβους για την πορεία της αγοράς. Αυτοί οι παράγοντες θέτουν το ερώτημα αν ο σημαντικότερος κινητήρας ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας μπορεί να αρχίσει να χάνει την ισχύ του.

Οι διακυμάνσεις τρισεκατομμυρίων δολαρίων στα χρηματιστήρια, η αύξηση του δανεισμού που παρατηρείται για την κατασκευή νέων data centers, καθώς και οι εκκλήσεις για επιβολή περιορισμών στην ανάπτυξή τους, συμβάλλουν στην ενίσχυση αυτών των ανησυχιών. Οι αμερικανικές μετοχές έχουν ενισχυθεί περίπου 20% από τις αρχές του 2025, κυρίως χάρη σε αυτή την επενδυτική έκρηξη.

Οι πιθανές επιπτώσεις στην οικονομία των ΗΠΑ

Σε εκτενή ανάλυσή της, η Wall Street Journal εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις μιας τέτοιας εξέλιξης, καταγράφοντας τις διαφορετικές εκτιμήσεις οικονομολόγων και κορυφαίων παραγόντων της αγοράς. Το βασικό συμπέρασμα αυτής της ανάλυσης είναι ότι μια κατάρρευση της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να προκαλέσει ένα ιδιαίτερα επώδυνο οικονομικό σοκ.

Ακόμη και στην περίπτωση που η αγορά της τεχνητής νοημοσύνης αποφύγει μια ολοκληρωτική κατάρρευση και απλώς περάσει σε φάση απότοπης αποδυνάμωσης, μια σημαντική συρρίκνωση των επενδύσεων στον τομέα αυτό θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ. Το πραγματικό μέγεθος των επιπτώσεων παραμένει αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ των ειδικών.

Διαφωνίες μεταξύ οικονομολόγων για το μέγεθος της κρίσης

Οι οικονομολόγοι διαφωνούν έντονα ως προς το πόσο σοβαρή θα μπορούσε να είναι μια ενδεχόμενη κρίση που θα προκύψει από την «φούσκα» της τεχνητής νοημοσύνης. Ορισμένοι εκφράζουν φόβους ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι χειρότερες από εκείνες που προκάλεσε η κατάρρευση της «φούσκας» των dot-com στις αρχές της δεκαετίας του 2000, γεγονός που οδήγησε σε ύφεση.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και εκείνοι που εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι για την αντοχή της οικονομίας και την ικανότητά της να απορροφήσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο σοκ. Η διαφωνία αυτή υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα της κατάστασης και την απουσία ομοφωνίας σχετικά με το μέλλον της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης.

Το μερίδιο της AI στην οικονομική ανάπτυξη

Σύμφωνα με εκτίμηση της Barclays, οι επενδύσεις που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη αντιπροσώπευσαν ένα σημαντικό ποσοστό της συνολικής οικονομικής ανάπτυξης των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι κάλυψαν το 25% της ανάπτυξης κατά τον τελευταίο χρόνο.

Αυτό το υψηλό ποσοστό αναδεικνύει τον κεντρικό ρόλο που έχει αποκτήσει η τεχνητή νοημοσύνη στην αμερικανική οικονομία και εξηγεί γιατί τυχόν αναταράξεις στον κλάδο της προκαλούν εκτεταμένες ανησυχίες στους οικονομικούς κύκλους.

Με πληροφορίες από: Topontiki