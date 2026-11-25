Ο Palmer Luckey, ο επιχειρηματίας που βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία της Oculus, επαναφέρει ένα φιλόδοξο σχέδιο για τη δημιουργία μιας πλωτής πόλης στη μέση του ωκεανού. Το εγχείρημα, γνωστό ως SLAB, έχει σχεδιαστεί με στόχο να έχει διάρκεια ζωής έως και 1.000 χρόνια. Ο Luckey φιλοδοξεί να προσφέρει μια εναλλακτική λύση στις αμερικανικές επιχειρήσεις που επιβαρύνονται από κανονισμούς και περιορισμούς, δημιουργώντας έναν χώρο όπου θα μπορούν να αναπτυχθούν δραστηριότητες που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια από την αμερικανική νομοθεσία.

Η αρχική ιδέα και η χρηματοδότηση του SLAB

Η ιδέα της πλωτής πόλης είχε συλληφθεί από τον Palmer Luckey το 2014. Ο ίδιος αποκάλυψε την πρόθεσή του σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, εξηγώντας ότι η πώληση της Oculus στο Facebook το ίδιο έτος τού έδωσε την οικονομική δυνατότητα να ασχοληθεί με την ανάπτυξη αυτής της πρωτοποριακής ιδέας. Η Oculus, μια εταιρεία εικονικής πραγματικότητας, είχε εξαγοραστεί από το Facebook έναντι 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, παρέχοντας έτσι τα απαραίτητα κεφάλαια για την προώθηση του σχεδίου SLAB.

Σύμφωνα με τον Luckey, το SLAB έχει σχεδιαστεί με συγκεκριμένο στόχο να αντέξει στον χρόνο, με μια προβλεπόμενη διάρκεια ζωής που φτάνει τα 1.000 έτη. Αυτή η μακροπρόθεσμη προοπτική υπογραμμίζει τη φιλοδοξία του εγχειρήματος να αποτελέσει μια βιώσιμη και διαρκή λύση για τις ανάγκες που φιλοδοξεί να καλύψει.

Στόχοι και δραστηριότητες στην πλωτή πόλη

Ο βασικός στόχος πίσω από το σχέδιο του Palmer Luckey είναι η δημιουργία ενός χώρου όπου θα μπορούν να αναπτυχθούν δραστηριότητες που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια από την αμερικανική νομοθεσία. Μεταξύ αυτών των δραστηριοτήτων συγκαταλέγονται η χημική μηχανική, η επεξεργασία μετάλλων και η διύλιση πετρελαίου, τομείς οι οποίοι συχνά υπόκεινται σε αυστηρούς κανονισμούς και περιορισμούς στην ξηρά.

Πέρα από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ο δημιουργός της πλωτής πόλης επιθυμεί να την αξιοποιήσει και ως κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό θα προσέφερε μια οικονομικότερη εναλλακτική λύση σε σχέση με αντίστοιχες εγκαταστάσεις που λειτουργούν στην ξηρά, μειώνοντας πιθανώς το λειτουργικό κόστος και παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία. Ο Luckey θεωρεί ότι το SLAB θα μπορούσε να λειτουργήσει ως διέξοδος από κανονισμούς που ο ίδιος χαρακτηρίζει λανθασμένους ή ξεπερασμένους, υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο εγχείρημα θα ενίσχυε τελικά τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το επιχειρηματικό προφίλ του Palmer Luckey

Ο Palmer Luckey δεν είναι ένα άγνωστο όνομα στον χώρο της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Εκτός από την ίδρυση της Oculus, μετά την εξαγορά της από το Facebook, συνίδρυσε την Anduril Industries. Η Anduril Industries δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη αμυντικής τεχνολογίας, επιδεικνύοντας το ενδιαφέρον του Luckey για την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών σε διάφορους τομείς.

Η εμπειρία του σε επιτυχημένα τεχνολογικά εγχειρήματα ενισχύει την αξιοπιστία του σχεδίου SLAB. Η προσέγγισή του να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ελεύθερο από ορισμένους κανονισμούς, με την πεποίθηση ότι αυτό θα ωφελήσει τη χώρα του, αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία του για την προώθηση της καινοτομίας χωρίς τους περιορισμούς που, κατά τη γνώμη του, μπορεί να επιβραδύνουν την πρόοδο.

Εξέλιξη και φιλοδοξίες του SLAB

Όπως αποκάλυψε ο Palmer Luckey στην ανάρτησή του, ο ίδιος και στενοί φίλοι του είχαν επενδύσει στην ιδέα του SLAB το 2017, όταν η αποτίμησή της έφτανε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Έκτοτε, όπως υποστηρίζει, έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις στο σχέδιο, αν και παραδέχεται ότι απομένει ακόμη πολλή δουλειά για την πλήρη υλοποίησή του.

Αφορμή για τη νέα δημόσια αναφορά του στο εγχείρημα αποτέλεσαν πληροφορίες που έκαναν λόγο για σχέδια του ιδίου και των συνεργατών του να επαναφέρουν το SLAB ως ένα νέο project πλωτού κέντρου δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, ο Luckey ξεκαθάρισε ότι οι φιλοδοξίες του είναι πολύ μεγαλύτερες από τη δημιουργία μιας απλής εγκατάστασης για την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης. Προς το παρόν, το SLAB παραμένει ένα σχέδιο υπό ανάπτυξη, με τις ευρύτερες προοπτικές του να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta