Σημαντικά είναι τα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2026, καθώς καταγράφηκε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 8,12 δισ. ευρώ σε τροποποιημένη ταμειακή βάση. Το ποσό αυτό υπερβαίνει τον στόχο που είχε τεθεί για την ίδια περίοδο, ο οποίος ανερχόταν σε 8,048 δισ. ευρώ.

Το πρωτογενές πλεόνασμα του δεκαμήνου

Ειδικότερα, το πρωτογενές πλεόνασμα των 8,12 δισ. ευρώ για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, δείχνει μια θετική πορεία. Ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα είχε οριστεί στα 8,048 δισ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι η επίδοση ήταν καλύτερη από την αναμενόμενη.

Για λόγους σύγκρισης, την αντίστοιχη περίοδο του 2025, το πρωτογενές πλεόνασμα είχε διαμορφωθεί στα 10,248 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού.

Η εικόνα του ισοζυγίου του κρατικού προϋπολογισμού

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 461 εκατ. ευρώ. Αυτό το αποτέλεσμα είναι αυξημένο έναντι του στόχου των 389 εκατ. ευρώ, ο οποίος είχε περιληφθεί στις εκτιμήσεις της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού του 2027.

Αντίστοιχα, το πλεόνασμα του ισοζυγίου για το ίδιο διάστημα του 2025 ήταν σημαντικά υψηλότερο, φτάνοντας τα 3,037 δισ. ευρώ. Η σύγκριση αυτή δίνει μια ευρύτερη εικόνα της δημοσιονομικής πορείας.

Καθαρά έσοδα και φορολογικές επιδόσεις

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 64,384 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό παρουσιάζει μια αύξηση κατά 10 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του 2027.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα έσοδα από φόρους, τα οποία αποτελούν την πιο σημαντική κατηγορία. Αυτά ανήλθαν σε 62,756 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 31 εκατ. ευρώ ή 0,1% έναντι του στόχου που είχε περιληφθεί για το ίδιο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2027.

Αναλυτικά οι επιμέρους κατηγορίες εσόδων

Εξετάζοντας τις κυριότερες κατηγορίες φόρων και εσόδων, παρατηρούνται συγκεκριμένες επιδόσεις. Τα έσοδα από Κοινωνικές Εισφορές ανήλθαν σε 45 εκατ. ευρώ, ποσό που βρίσκεται πλησίον του στόχου που είχε τεθεί. Αυτό υποδηλώνει σταθερότητα σε αυτή την πηγή εσόδων.

Παράλληλα, τα έσοδα από Μεταβιβάσεις έφτασαν τα 4,960 δισ. ευρώ, ποσό που είναι σύμφωνα με τον στόχο. Από αυτό το ποσό, τα 3,358 δισ. ευρώ αφορούν έσοδα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), τα οποία επίσης είναι σύμφωνα με τον επιμέρους στόχο. Αντίθετα, τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε 1,612 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 23 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τέλος, τα Άλλα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 2,458 δισ. ευρώ, ποσό που είναι σύμφωνο με τον στόχο. Από αυτά, 321 εκατ. ευρώ αφορούν έσοδα από το ΠΔΕ, επίσης σύμφωνα με τον επιμέρους στόχο που είχε τεθεί.

Διευκρινίσεις για τα δημοσιονομικά στοιχεία

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Αυτή η διάκριση είναι κρίσιμη για την ορθή κατανόηση των δημοσιονομικών μεγεθών.

Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω στοιχεία αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης. Η Γενική Κυβέρνηση περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων, καθώς και των υποτομέων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των Οργανισμών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΟΚΑ).

Με πληροφορίες από: Newsit