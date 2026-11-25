Εταιρείες που συνδέονται με την Κινέζα επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο ως η εξωσυζυγική σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ, του επικεφαλής της Nvidia, φέρεται να εξασφάλισαν χρηματοδότηση εκατομμυρίων δολαρίων στην Κίνα. Σύμφωνα με το Reuters, οι χρηματοδοτήσεις αυτές χρησιμοποιούσαν ως εγγύηση εξοπλισμό τεχνητής νοημοσύνης αξίας 270 εκατομμυρίων δολαρίων. Η υπόθεση αυτή αναπτύσσεται εν μέσω ερευνών από αμερικανικές αρχές για πιθανή παράνομη μεταφορά προηγμένων επεξεργαστών και κατασκοπεία.

Οι χρηματοδοτήσεις και ο εξοπλισμός τεχνητής νοημοσύνης

Τα αρχεία της κεντρικής τράπεζας της Κίνας καταγράφουν έως και 764 servers και υπολογιστικές μονάδες, των οποίων η συνολική αξία ανέρχεται στα 270 εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, καταγράφεται εξοπλισμός δικτύωσης αξίας 31 εκατομμυρίων δολαρίων. Μεγάλο μέρος αυτού του εξοπλισμού φέρεται να βρίσκεται σε ένα κέντρο δεδομένων στη Σαγκάη, το οποίο αρχικά αναπτύχθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας με την εταιρεία Tencent.

Τα έγγραφα που επικαλείται το Reuters υποδεικνύουν ότι εταιρείες που συνδέονται με την οικογένεια και τους συνεργάτες της Άλις Χουάνγκ συμμετείχαν ενεργά στη χρηματοδότηση και τον εξοπλισμό της κινεζικής βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό συνέβαινε την ίδια στιγμή που οι αμερικανικές αρχές εξέταζαν εάν η εταιρεία Megaspeed, την οποία είχε στο παρελθόν τον έλεγχό της η Άλις Χουάνγκ, βοηθούσε Κινέζους πελάτες να αποκτήσουν τεχνολογία της Nvidia που υπόκειται σε περιορισμούς εξαγωγών.

Ο ρόλος της Megaspeed και οι αμερικανικοί περιορισμοί

Η Άλις Χουάνγκ είχε στο παρελθόν τον έλεγχό της την εταιρεία Megaspeed, η οποία έχει έδρα τη Σιγκαπούρη και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αγοραστές της Nvidia. Η Megaspeed βρίσκεται υπό έρευνα στις ΗΠΑ για το ενδεχόμενο παράνομης μεταφοράς προηγμένων επεξεργαστών της Nvidia στην Κίνα, κατά παράβαση των αμερικανικών περιορισμών που έχουν επιβληθεί.

Τη Δευτέρα, το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου προχώρησε στην προσθήκη της Megaspeed στη λίστα εμπορικών περιορισμών. Η εταιρεία, από την πλευρά της, αρνήθηκε οποιαδήποτε παρανομία και ανέφερε ότι η Άλις Χουάνγκ αποχώρησε από αυτήν τον Αύγουστο του 2025.

Κατηγορίες για κατασκοπεία

Πέρα από τις οικονομικές συναλλαγές, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Άλις Χουάνγκ ενδέχεται να εμπλέκεται σε υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας. Σύμφωνα με αυτά τα δημοσιεύματα, τα οποία επικαλούνται αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, η Χουάνγκ φέρεται να είχε επαφές με αξιωματούχο του κινεζικού υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Άλις Χουάνγκ συγκέντρωνε πληροφορίες για την Nvidia, την εταιρεία του επικεφαλής της οποίας φέρεται να είναι εξωσυζυγική σχέση. Οι κατηγορίες αυτές προσθέτουν μια νέα διάσταση στην υπόθεση, συνδέοντας τις οικονομικές δραστηριότητες με ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Η περίπτωση της Century Litong

Μία από τις βασικές εταιρείες που εξασφάλισαν χρηματοδότηση στην Κίνα ήταν η Century Litong. Πρόκειται για συνεργάτη της Nvidia στον τομέα των υπηρεσιών cloud, η οποία εκμισθώνει ισχυρούς υπολογιστές σε πελάτες που χρειάζονται μεγάλες υπολογιστικές δυνατότητες. Αυτό υποδηλώνει μια ευρύτερη εμπλοκή στην υποδομή τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αρχεία, πέντε συμφωνίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο του 2024, αφορούσαν έως και 512 servers. Η συνολική δηλωμένη αξία αυτών των servers ανερχόταν σε 1,42 δισεκατομμύρια γουάν, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 200 εκατομμύρια δολάρια.

Ανοιχτά ερωτήματα

Παρά τις λεπτομέρειες που έχουν έρθει στο φως, τα έγγραφα που εξετάστηκαν δεν αποδεικνύουν ότι οι συγκεκριμένοι servers περιείχαν επεξεργαστές που απαγορευόταν να εξαχθούν στην Κίνα. Αυτό αφήνει ένα κενό ως προς την άμεση παραβίαση των εξαγωγικών περιορισμών.

Επίσης, τα έγγραφα δεν προσδιορίζουν πότε και με ποιον τρόπο εισήχθη ο εξοπλισμός στη χώρα. Αυτά τα σημεία παραμένουν ανοιχτά και αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από: Newsit