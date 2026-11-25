Σε μια σημαντική εξέλιξη για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, η METLEN προχωρά σε διεύρυνση της βιομηχανικής της δραστηριότητας. Μέσω της θυγατρικής της, M Technologies, υπέγραψε συμφωνία με την IDV, η οποία ανήκει στον όμιλο Leonardo. Η συμφωνία αφορά την κατασκευή και τη συναρμολόγηση εξειδικευμένων στρατιωτικών οχημάτων στην Ελλάδα.

Πρόκειται για την πρώτη συνεργασία μεταξύ της METLEN και της IDV, η οποία αναμένεται να αποτελέσει την αρχή μιας σειράς περαιτέρω συμφωνιών. Οι μελλοντικές αυτές συνεργασίες θα εστιάζουν στη συμπαραγωγή τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη στρατηγική βιομηχανική συνεργασία των δύο εταιρειών, με βασικό στόχο την εγχώρια κατασκευή, συναρμολόγηση και συντήρηση στρατιωτικών οχημάτων.

Σύνδεση με τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων

Η συγκεκριμένη συνεργασία έχει άμεση σύνδεση με ένα προηγμένο σύστημα πολλαπλής εκτόξευσης πυραύλων. Το σύστημα αυτό έχει ήδη επιλεγεί για να ενταχθεί στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του πυροβολικού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων και της μακρόχρονης εμπειρίας της M Technologies σε σύνθετα αμυντικά προγράμματα κρίνεται καθοριστική για την επιτυχία του εγχειρήματος.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η IDV θα αναλάβει την προμήθεια στρατιωτικών φορτηγών. Τα οχήματα αυτά βασίζονται στην αποδεδειγμένα αποτελεσματική πλατφόρμα SMR (Standard Military Range). Η πλατφόρμα SMR διαθέτει σύστημα μετάδοσης κίνησης 8×8, προσφέροντας υψηλή ικανότητα μεταφοράς ωφέλιμου φορτίου και εξαιρετικές επιδόσεις εκτός δρόμου. Έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει υψηλή κινητικότητα, αξιοπιστία και επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα ακόμα και σε ιδιαίτερα απαιτητικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Ο ρόλος της M Technologies και το Defence Hub του Βόλου

Μέσω αυτής της σημαντικής συνεργασίας, η M Technologies θα διευρύνει τις βιομηχανικές της δυνατότητες στον τομέα της κατασκευής στρατιωτικών οχημάτων. Η εταιρεία θα συμβάλει ενεργά στο πρόγραμμα, αξιοποιώντας τις προηγμένες παραγωγικές εγκαταστάσεις της και την τεχνογνωσία μηχανικής που διαθέτει στην Ελλάδα. Ειδικότερα, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο Defence Hub του Βόλου, ενισχύοντας την τοπική βιομηχανική παρουσία.

Η επέκταση στον τομέα των στρατιωτικών οχημάτων αποτελεί ένα επιπλέον βήμα στη διεύρυνση και τη διαφοροποίηση του βιομηχανικού χαρτοφυλακίου της M Technologies. Παράλληλα, αυτή η κίνηση ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία της εταιρείας με διεθνείς κατασκευαστές αμυντικού εξοπλισμού, καθώς και την παρουσία της σε προγράμματα που χαρακτηρίζονται από υψηλές τεχνολογικές απαιτήσεις.

Ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας

Η ανάληψη παραγωγικών εργασιών και υπηρεσιών συντήρησης εντός της Ελλάδας, μέσω αυτής της συνεργασίας, συμβάλλει άμεσα στη δημιουργία ελληνικής προστιθέμενης αξίας. Παράλληλα, ενισχύεται σημαντικά η εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Η μεταφορά τεχνολογίας που προβλέπεται από τη συμφωνία ενδυναμώνει τις εγχώριες δυνατότητες και προωθεί την ανάπτυξη εξειδικευμένης τεχνογνωσίας.

Αυτή η εξέλιξη διευρύνει τη συμμετοχή της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αμυντικές αλυσίδες εφοδιασμού, προσδίδοντας στη χώρα έναν πιο ενεργό ρόλο. Η συμφωνία με την IDV ενδυναμώνει περαιτέρω τον ρόλο της METLEN ως στρατηγικού βιομηχανικού εταίρου σε σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα, με επίκεντρο την παραγωγή στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από: Newsit