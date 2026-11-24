Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις εργατικού δυναμικού λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και των μαζικών συνταξιοδοτήσεων, με τις επιχειρήσεις να δυσκολεύονται να βρουν αντικαταστάτες. Παρά την αυξανόμενη ανάγκη για εργαζομένους από το εξωτερικό, η κυβέρνηση της χώρας προχωρά σε αυστηροποίηση των όρων παραμονής τους. Αυτή η πολιτική έρχεται σε αντίθεση με τις τεράστιες ανάγκες της ιαπωνικής οικονομίας.

Οι πιέσεις από τη γήρανση του πληθυσμού

Η γήρανση του πληθυσμού στην Ιαπωνία έχει οδηγήσει σε σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, καθώς μεγάλος αριθμός εργαζομένων συνταξιοδοτείται. Οι επιχειρήσεις της χώρας αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση αντικαταστατών, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι από το εξωτερικό να έχουν καταστεί κρίσιμο κομμάτι της οικονομίας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ερευνητικού ινστιτούτου Recruit Works, η Ιαπωνία αναμένεται να αντιμετωπίσει ένα έλλειμμα περίπου 11 εκατομμυρίων εργαζομένων έως το έτος 2040. Οι ελλείψεις αυτές είναι ήδη ιδιαίτερα έντονες σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εστίαση και η μεταποίηση.

Ο ρόλος των ξένων εργαζομένων και οι ανάγκες των επιχειρήσεων

Οι ξένοι εργαζόμενοι έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην κάλυψη των αναγκών της Ιαπωνίας. Στα τέλη Οκτωβρίου του 2025, ο αριθμός των ξένων εργαζομένων στη χώρα έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ, αγγίζοντας τα 2,57 εκατομμύρια, ενώ οι μετανάστες συνολικά ξεπερνούσαν τα 4,1 εκατομμύρια. Τα τελευταία δέκα χρόνια, η χώρα έχει επιτρέψει την είσοδο περισσότερων εργαζομένων από το εξωτερικό.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ναυπηγείο Takuma Zosen, στην περιοχή της Χιροσίμα, όπου ο διευθυντής Hiroshi Mori, 51 ετών, απασχολεί 14 εργαζομένους από το Βιετνάμ, ενώ στο προσωπικό του υπάρχουν επίσης άνθρωποι από την Ινδονησία και τις Φιλιππίνες. Ο κ. Mori ταξιδεύει στο εξωτερικό για να βρει εργαζομένους, καθώς δηλώνει ότι είναι δύσκολο να προσλάβει Ιάπωνες για τις συγκεκριμένες εργασίες. Τονίζει μάλιστα ότι χωρίς τους ξένους εργαζομένους, πολλά έργα δεν θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν.

Παρά την αύξηση του αριθμού των ξένων εργαζομένων, οι ανάγκες της χώρας παραμένουν τεράστιες. Έρευνα του Ιαπωνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου έδειξε ότι σχεδόν δύο στις τρεις επιχειρήσεις που απασχολούν αλλοδαπούς εκτιμούν ότι θα αντιμετωπίσουν προβλήματα αν δεν μπορέσουν να προσλάβουν νέους. Στον κλάδο της μεταποίησης, το ποσοστό αυτό φτάνει περίπου τα τρία τέταρτα.

Αυστηροποίηση των μεταναστευτικών κανόνων

Παρά τις επιτακτικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, η Ιαπωνία προχωρά σε αυστηροποίηση των μεταναστευτικών της κανόνων. Αυτή η στροφή στην πολιτική έχει επηρεαστεί από μικρότερα κόμματα της ριζοσπαστικής δεξιάς, τα οποία έχουν υιοθετήσει το σύνθημα «Πρώτα οι Ιάπωνες», μετατοπίζοντας τη δημόσια συζήτηση προς πιο σκληρές θέσεις για τη μετανάστευση.

Η πρωθυπουργός Sanae Takaichi ακολουθεί πλέον αυτή τη γραμμή, παρά το γεγονός ότι το κόμμα της είχε συμβάλει στο παρελθόν στο άνοιγμα της χώρας σε ξένους εργαζομένους. Πέρυσι, η κ. Takaichi ανέθεσε στον πολιτικό Kimi Onoda, ο οποίος είναι γνωστός για τις αντιμεταναστευτικές του θέσεις, το χαρτοφυλάκιο που αφορά μια «κοινωνία με τάξη και συνύπαρξη με τους αλλοδαπούς».

Η πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι τα νέα μέτρα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της κατάχρησης των καθεστώτων παραμονής. Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν εκτεταμένη απάτη όσον αφορά την παραμονή των ξένων εργαζομένων στη χώρα.

Σημαντική αύξηση του κόστους για τις άδειες

Η αυστηροποίηση των κανόνων συνοδεύεται και από σημαντική αύξηση του κόστους για την απόκτηση και ανανέωση των αδειών. Από τον Οκτώβριο, το κόστος για την απόκτηση άδειας μόνιμης διαμονής αυξήθηκε δραματικά, από 10.000 γιεν, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 56 ευρώ, σε 200.000 γιεν, δηλαδή περίπου 1.130 ευρώ.

Αντίστοιχα, η ανανέωση άδειας εργασίας, η οποία κόστιζε 6.000 γιεν, μπορεί πλέον να φτάσει έως τα 75.000 γιεν, περίπου 424 ευρώ, ανάλογα με τη διάρκεια παραμονής. Για πολλούς μετανάστες, τα ποσά αυτά αποτελούν ένα σημαντικό οικονομικό βάρος, καθιστώντας δυσκολότερη την παραμονή τους στη χώρα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta