Ο Αλέξανδρος Εξάρχου καταγγέλλει αμερικανικά συμφέροντα κατά του Κάθετου Διαδρόμου και προειδοποιεί για αυξήσεις στο φυσικό αέριο

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR και CEO της Atlantic SEE LNG Trade, έκανε λόγο για οργανωμένες αντιδράσεις από αμερικανικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Οι αντιδράσεις αυτές, όπως ανέφερε, μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στην προσπάθεια ανάπτυξης του Κάθετου Διαδρόμου. Παράλληλα, ο κ. Εξάρχου προειδοποίησε για περαιτέρω άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου στην Ευρώπη τους επόμενους μήνες, τονίζοντας τις σοβαρές συνέπειες για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια και ζητώντας την άμεση κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η γεωπολιτική σημασία του Κάθετου Διαδρόμου

Μιλώντας στο συνέδριο Green Deal Greece 2026, ο κ. Εξάρχου επισήμανε ότι ο Κάθετος Διάδρομος έχει αποκτήσει σημαντική γεωπολιτική αξία. Ο συγκεκριμένος διάδρομος μπορεί να ανατρέψει τις παραδοσιακές ροές φυσικού αερίου, οι οποίες κινούνται από τον Βορρά προς τον Νότο.

Μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, καθίσταται δυνατή η μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω Ελλάδας προς τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη, καθώς και προς την Ουκρανία. Ωστόσο, αυτή η προοπτική έχει προκαλέσει αντιδράσεις από ανταγωνιστικά συμφέρετα, τα οποία επιδιώκουν διαφορετικές διαδρομές τροφοδοσίας.

Αντιδράσεις από αμερικανικά συμφέροντα

Ο επικεφαλής της AKTOR υποστήριξε ότι «εχθροί υπάρχουν στο εξωτερικό, κατά κύριο λόγο στις Ηνωμένες Πολιτείες». Διευκρίνισε ότι η αντιπαράθεση συνδέεται με το ποιος θα εξασφαλίσει τα μακροχρόνια συμβόλαια προμήθειας των μεγάλων ποσοτήτων φυσικού αερίου που θα χρειαστεί η ευρωπαϊκή αγορά στο μέλλον.

Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, ανταγωνιστές στις ΗΠΑ θα προτιμούσαν τη διοχέτευση του φυσικού αερίου μέσω διαφορετικών οδεύσεων, αντί της Ελλάδας. Αυτές οι κινήσεις, όπως σημείωσε, μπορούν να προκαλέσουν πραγματική ζημιά στην ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου.

Εναλλακτικές διαδρομές και ο ρόλος της Τουρκίας

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου εξήγησε ότι μία τέτοια επιλογή εναλλακτικής διαδρομής θα μπορούσε να επιτρέψει σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα στην Τουρκία, να συνδυάζουν αμερικανικό και ρωσικό φυσικό αέριο. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την εξασφάλιση χαμηλότερων τιμών για τις εν λόγω χώρες.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα, κατά τον ίδιο, αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες της αντιπαράθεσης. Αναφέρθηκε επίσης σε ελληνικά συμφέροντα που ενδεχομένως αντιτίθενται στην ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν τα θεωρεί την κύρια απειλή για το εγχείρημα. Ο κ. Εξάρχου τόνισε εκ νέου ότι «το σημαντικό είναι ο πόλεμος που έγινε και που εξακολουθεί να γίνεται από αμερικανικά συμφέροντα».

Υφιστάμενες υποδομές για τη μεταφορά LNG

Ο κ. Εξάρχου υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου δεν προϋποθέτει τη δημιουργία εξ ολοκλήρου νέων υποδομών. Αντίθετα, οι ήδη υπάρχουσες υποδομές δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μεταφορά LNG προς τον Βορρά.

Στις υποδομές αυτές περιλαμβάνονται η Ρεβυθούσα, το FSRU Αλεξανδρούπολης και τα υφιστάμενα δίκτυα. Αυτά τα στοιχεία, όπως ανέφερε, είναι ήδη σε θέση να υποστηρίξουν τη λειτουργία του Διαδρόμου.

Προειδοποίηση για το φυσικό αέριο και έκκληση στην ΕΕ

Πέρα από τις γεωπολιτικές διαστάσεις, ο Αλέξανδρος Εξάρχου προειδοποίησε για τις οικονομικές επιπτώσεις που αναμένονται στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, μίλησε για περαιτέρω άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου τους επόμενους μήνες.

Αυτή η άνοδος των τιμών θα έχει σοβαρές συνέπειες για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια στην ευρωπαϊκή αγορά. Για τον λόγο αυτό, ο κ. Εξάρχου ζήτησε την άμεση κινητοποίηση και δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επικείμενες προκλήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki