Η κλήρωση του Τζόκερ με αριθμό 3149 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, προσφέροντας στην πρώτη κατηγορία ένα έπαθλο που ξεπερνούσε τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Οι τυχεροί αριθμοί που αναδείχθηκαν από την κληρωτίδα έχουν πλέον γίνει γνωστοί, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους συμμετείχαν να ελέγξουν τα δελτία τους. Η διαδικασία της κλήρωσης ολοκληρώθηκε όπως κάθε φορά, με τους παίκτες να αναμένουν τα αποτελέσματα για να διαπιστώσουν αν ήταν οι μεγάλοι νικητές.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης 3149

Οι πέντε αριθμοί που κληρώθηκαν στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ, την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, ήταν οι 24, 26, 30, 34, 36. Παράλληλα, ο αριθμός Τζόκερ που συμπλήρωσε την τυχερή εξάδα και μπορεί να οδηγήσει στο μεγάλο έπαθλο ήταν το 9. Αυτοί οι αριθμοί καθορίζουν τους νικητές της κλήρωσης 3149, η οποία είχε ως στόχο την ανάδειξη τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Η κλήρωση διεξήχθη με τον καθιερωμένο τρόπο, και τα αποτελέσματα είναι πλέον διαθέσιμα για όλους τους συμμετέχοντες. Η αναμονή για τους παίκτες που είχαν επιλέξει αυτούς τους συγκεκριμένους αριθμούς έφτασε στο τέλος της, καθώς η επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων προσφέρει τη δυνατότητα ελέγχου των δελτίων τους.

Το μεγάλο έπαθλο της πρώτης κατηγορίας

Στην πρώτη κατηγορία του Τζόκερ, η οποία απαιτεί πέντε σωστούς αριθμούς και επιπλέον τον αριθμό Τζόκερ, το ελάχιστο εγγυημένο έπαθλο έχει καθοριστεί στο ποσό του 1.000.000 ευρώ, μικτά. Το συνολικό ποσό που είχε συγκεντρωθεί για την αποψινή κλήρωση ανερχόταν σε τουλάχιστον 1.800.000 ευρώ, προσφέροντας ένα σημαντικό κίνητρο για τη συμμετοχή των παικτών.

Στην περίπτωση που προκύψουν περισσότεροι από ένας νικητές στην πρώτη κατηγορία, το συγκεκριμένο ποσό κατανέμεται ισόποσα μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι το εκατομμύριο ευρώ, ή το μεγαλύτερο ποσό που έχει συγκεντρωθεί, θα μοιραστεί εξίσου σε όλους τους τυχερούς που θα έχουν προβλέψει σωστά και τους έξι αριθμούς.

Οι αποδόσεις στις υπόλοιπες κατηγορίες

Για τη δεύτερη κατηγορία του παιχνιδιού, η οποία αφορά τους παίκτες που έχουν πέντε σωστές προβλέψεις χωρίς τον αριθμό Τζόκερ, το έπαθλο διαμορφώνεται σε 100.000 ευρώ μικτά ανά νικητή. Υπάρχει, ωστόσο, ένα ανώτατο συνολικό ποσό καταβολής για αυτή την κατηγορία, το οποίο ανέρχεται στα 2.000.000 ευρώ.

Εάν οι νικητές της δεύτερης κατηγορίας είναι περισσότεροι από είκοσι, τότε το συνολικό έπαθλο των δύο εκατομμυρίων ευρώ μοιράζεται ισόποσα μεταξύ τους. Αυτή η ρύθμιση εξασφαλίζει ότι, ανεξάρτητα από τον αριθμό των επιτυχημένων προβλέψεων, υπάρχει ένα όριο στο συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τη συγκεκριμένη κατηγορία, με δίκαιη κατανομή.

Τρόποι συμμετοχής και έλεγχος αποτελεσμάτων

Οι παίκτες του Τζόκερ έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις κληρώσεις με δύο βασικούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι η συμπλήρωση και κατάθεση του δελτίου τους σε οποιοδήποτε πλησιέστερο κατάστημα της Allwyn. Ο δεύτερος τρόπος είναι η διαδικτυακή συμμετοχή, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας allwyn.gr, επιτρέποντας στους παίκτες να καταθέσουν το δελτίο τους από οποιοδήποτε σημείο βρίσκονται.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε ομαδικά δελτία. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη τόσο στα φυσικά καταστήματα της Allwyn σε όλη τη χώρα, όσο και μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να ελέγχουν τα αποτελέσματα των κληρώσεων μέσω των επίσημων υπηρεσιών που παρέχει η Allwyn, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και την άμεση ενημέρωση.

Η συχνότητα των κληρώσεων του Τζόκερ

Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται σε τακτική βάση, τρεις φορές την εβδομάδα. Συγκεκριμένα, οι κληρώσεις διεξάγονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή. Η ώρα διεξαγωγής κάθε κλήρωσης είναι σταθερή, στις 22:00, δίνοντας τη δυνατότητα στους παίκτες να προγραμματίζουν τη συμμετοχή τους και να παρακολουθούν τα αποτελέσματα.

Αυτή η συχνότητα προσφέρει πολλαπλές ευκαιρίες στους παίκτες να δοκιμάσουν την τύχη τους και να διεκδικήσουν τα μεγάλα έπαθλα που προσφέρει το παιχνίδι. Η σταθερή ώρα και ημέρα των κληρώσεων συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία και την προσβασιμότητα του παιχνιδιού για το κοινό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit