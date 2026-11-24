Ο τουρισμός δύο ταχυτήτων: Ρεκόρ στην Κρήτη, πτώση στη Σαντορίνη και κρίση στην εστίαση

Ο ελληνικός τουρισμός παρουσίασε μια εικόνα δύο ταχυτήτων κατά το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου του 2026, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Ενώ ο συνολικός τζίρος των καταλυμάτων πανελλαδικά σημείωσε σημαντική αύξηση, ο κλάδος της εστίασης κατέγραψε πτώση. Αυτή η διαφοροποίηση ήταν εμφανής ακόμα και σε περιοχές που είδαν μεγάλη άνοδο στα καταλύματα, αναδεικνύοντας μια «μαύρη τρύπα» στον συγκεκριμένο τομέα.

Η πανελλαδική εικόνα του τουρισμού

Κατά το «καυτό» τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου του 2026, ο τζίρος του τουρισμού κατέγραψε σημαντική αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι ο πανελλαδικός τζίρος των καταλυμάτων έφτασε τα 7,36 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο της τάξης του 5,8%.

Ωστόσο, παρά την εντυπωσιακή αυτή επίδοση των καταλυμάτων, καταγράφεται μια αρνητική τάση στον κλάδο της εστίασης. Τα καταστήματα εστίασης εισέπραξαν συνολικά 4,61 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας πτώση 3,1%. Η μείωση αυτή του τζίρου παρατηρήθηκε ακόμα και σε νησιά που είχαν μεγάλη αύξηση στον τζίρο των καταλυμάτων.

Αττική και Θεσσαλονίκη: Μικτά αποτελέσματα στις μεγάλες πόλεις

Στην Περιφέρεια Αττικής, τα καταστήματα εστίασης έχασαν σχεδόν το σύνολο όσων κέρδισαν σε τζίρο τα καταλύματα κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026. Ο τζίρος των καταλυμάτων στην Αττική αυξήθηκε κατά 5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, φτάνοντας τα 1.455,435 εκατομμύρια ευρώ από 1.385,910 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μια αύξηση περίπου 69,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Την ίδια περίοδο, ο τζίρος της εστίασης στην Αττική μειώθηκε κατά 4,4%, από 1.507,525 εκατομμύρια ευρώ σε 1.441,157 εκατομμύρια ευρώ. Οι απώλειες για την εστίαση ανήλθαν στα 66,4 εκατομμύρια ευρώ. Ως αποτέλεσμα, ο συνολικός τζίρος των δύο κλάδων στην Αττική αυξήθηκε μόλις κατά 3,2 εκατομμύρια ευρώ, αγγίζοντας τα 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, τα καταλύματα κατέγραψαν διψήφια αύξηση τζίρου. Οι εισπράξεις τους έφτασαν τα 408,548 εκατομμύρια ευρώ, από 354,166 εκατομμύρια ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας άνοδο 15,4%. Αντίθετα, στην εστίαση, ο τζίρος υποχώρησε κατά 6,1%, από 269,336 εκατομμύρια ευρώ σε 252,967 εκατομμύρια ευρώ, με απώλειες 16,4 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά, οι δύο κλάδοι στη Θεσσαλονίκη έφτασαν τα 661,515 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 38 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα από το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Νησιά του Αιγαίου: Πτώση στη Σαντορίνη, οριακή μείωση στη Μύκονο

Στη Σαντορίνη, οι δύο κλάδοι, καταλύματα και εστίαση, συγκέντρωσαν περίπου 354,5 εκατομμύρια ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2026. Τα καταλύματα εισέπραξαν 244,2 εκατομμύρια ευρώ, με τον τζίρο τους να υποχωρεί οριακά κατά 0,6%. Στην εστίαση, τα έσοδα περιορίστηκαν στα 110,3 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας πτώση 7,2%.

Αυτή η πτώση στην εστίαση της Σαντορίνης μεταφράζεται σε περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα σε σχέση με το καλοκαίρι του 2025. Στη Μύκονο, τα καταστήματα εστίασης είχαν τζίρο 157 εκατομμύρια ευρώ, με οριακή μείωση 0,2%.

Για τα καταλύματα της Μυκόνου, η ΕΛΣΤΑΤ δεν δημοσιεύει κύκλο εργασιών για το τρίτο τρίμηνο του 2026, καθώς τα στοιχεία περιλαμβάνουν μη τυπικές συναλλαγές που δεν είναι συγκρίσιμες. Το 2025, το μερίδιο της Μυκόνου στον πανελλαδικό τζίρο ήταν 2,9% στα καταλύματα και 1,8% στην εστίαση.

Η Κρήτη παραμένει η μεγαλύτερη αγορά

Η Κρήτη αναδεικνύεται ως η μεγαλύτερη αγορά στον τουριστικό τομέα. Στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητές της, ο συνολικός τζίρος έφτασε τα 2,01 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτό το ποσό, τα 1,61 δισεκατομμύρια ευρώ προήλθαν από τα καταλύματα και τα 399,4 εκατομμύρια ευρώ από την εστίαση.

Στο Ηράκλειο, το οποίο είχε τον υψηλότερο τζίρο στα καταλύματα της Κρήτης, οι εισπράξεις ανήλθαν σε 713,2 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 8,1%. Αντίθετα, ο κλάδος της εστίασης στο Ηράκλειο υποχώρησε κατά 4,7%, με τον τζίρο να φτάνει τα 131,5 εκατομμύρια ευρώ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis