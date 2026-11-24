Η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση διατήρησε τη θετική της δυναμική κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2026, καταγράφοντας αύξηση στις ταξινομήσεις. Συγκεκριμένα, οι ταξινομήσεις αυξήθηκαν κατά 5,4% από την αρχή του έτους έως τον Οκτώβριο του 2026. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση των ηλεκτροκίνητων συστημάτων κίνησης, τα οποία κερδίζουν συνεχώς έδαφος στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Η συνολική εικόνα της αγοράς

Τα στοιχεία που δημοσίευσε ο Σύνδεσμος Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) δείχνουν μια σταθερά ανοδική πορεία για την αγορά καινούργιων αυτοκινήτων στην ΕΕ. Ο ACEA εκπροσωπεί τους 17 μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς κατασκευαστές αυτοκινήτων, βαν, φορτηγών και λεωφορείων, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα του κλάδου.

Η συνολική αύξηση των ταξινομήσεων κατά 5,4% τους πρώτους δέκα μήνες του 2026 υπογραμμίζει την ανάκαμψη και την προσαρμογή της αγοράς στις νέες τάσεις. Αυτή η θετική δυναμική διατηρήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, σηματοδοτώντας μια σημαντική μετατόπιση στις προτιμήσεις των αγοραστών.

Η ώθηση από τα ηλεκτροκίνητα οχήματα

Τα ηλεκτροκίνητα συστήματα κίνησης αναδείχθηκαν ως ο βασικός μοχλός ανάπτυξης της αγοράς αυτοκινήτων στην ΕΕ. Η αύξηση αυτή παρατηρήθηκε ιδιαίτερα στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, όπου τα μέτρα στήριξης της ζήτησης και η διευρυμένη προσφορά μοντέλων συνέβαλαν καθοριστικά.

Τα υβριδικά-ηλεκτρικά οχήματα παρέμειναν η πιο δημοφιλής επιλογή μεταξύ των καταναλωτών της ΕΕ, καταλαμβάνοντας το 36% της αγοράς. Ταυτόχρονα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία και τα plug-in-υβριδικά αυτοκίνητα αντιπροσώπευαν το 23,4% και το 10,2% των ταξινομήσεων στην ΕΕ, αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας τη στροφή προς τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας.

Η άνοδος των ηλεκτρικών με μπαταρία

Το μείγμα κινητήρων στην ΕΕ συνέχισε να μετατοπίζεται προς τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία (BEV) αντιπροσώπευαν το 23,4% της αγοράς της ΕΕ μέχρι τον Οκτώβριο του 2026, σημειώνοντας σημαντική αύξηση από το 16,4% που ήταν ένα χρόνο νωρίτερα. Εδραίωσαν έτσι τη θέση τους ως η δεύτερη πιο δημοφιλής επιλογή πηγής ενέργειας.

Συνολικά, τους πρώτους δέκα μήνες του 2026 ταξινομήθηκαν 2.211.071 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία. Τρεις από τις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές της ΕΕ, οι οποίες συγκεντρώνουν το 65% όλων των ταξινομήσεων BEV, κατέγραψαν ισχυρή διψήφια ανάπτυξη: η Γαλλία με αύξηση 79,4%, η Γερμανία με 60,7% και η Δανία με 41%. Το Βέλγιο σημείωσε επίσης μια πιο μέτρια αύξηση της τάξης του 16,7%.

Η δυναμική των plug-in υβριδικών και των υβριδικών-ηλεκτρικών

Οι ταξινομήσεις των plug-in-hybrid οχημάτων (PHEV) παρουσίασαν επίσης άνοδο, φτάνοντας τις 961.959 μονάδες την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2026. Η ανάπτυξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή στην Ιταλία με +73,1%, στην Ισπανία με +32,3% και στη Γερμανία με +11%. Ως αποτέλεσμα, τα νέα plug-in-hybrid ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιπροσώπευαν το 10,2% των συνολικών ταξινομήσεων στην ΕΕ, έναντι 9,2% την ίδια περίοδο το 2025.

Παράλληλα, οι νέες ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων (HEV) στην ΕΕ αυξήθηκαν στις 3.407.062 μονάδες μέχρι τον Οκτώβριο του 2026. Η ανάπτυξη αυτή υποστηρίχθηκε από την Ιταλία με αύξηση 20% και την Ισπανία με 18,7%, ενώ η Γερμανία κατέγραψε πιο μέτρια κέρδη της τάξης του 3,9%.

Η υποχώρηση των συμβατικών καυσίμων

Στον αντίποδα της ανόδου των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων συνέχισε την πτωτική του πορεία. Μειώθηκε στο 27,7% μέχρι τον Οκτώβριο του 2026, σε σύγκριση με το 36,5% που ήταν ένα χρόνο νωρίτερα.

Αυτή η σημαντική μείωση αναδεικνύει τη σαφή μετατόπιση των προτιμήσεων των καταναλωτών και της αγοράς συνολικά προς πιο φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις μετακίνησης. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς οι ηλεκτροκίνητες επιλογές γίνονται όλο και πιο προσιτές και ποικίλες.

Με πληροφορίες από: Topontiki