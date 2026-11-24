Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε θετική αξιολόγηση του σχεδίου προϋπολογισμού της Ελλάδας για το 2027, εντάσσοντας τη χώρα στις οκτώ οικονομίες της Ευρωζώνης των οποίων τα σχέδια κρίνονται συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες των Βρυξελλών. Η αξιολόγηση αυτή, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 24 Νοεμβρίου στο φθινοπωρινό πακέτο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ανοίγει τον δρόμο για την εφαρμογή μέτρων ύψους 2,2 δισ. ευρώ που είχαν εξαγγελθεί στη ΔΕΘ. Παρά τη συμμόρφωση, η Κομισιόν διατηρεί διαφορές στις οικονομικές προβλέψεις, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Διαφορετικές προβλέψεις για την ανάπτυξη

Ενώ το ελληνικό οικονομικό επιτελείο προβλέπει επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,3% για το 2027, από 2% το 2026, η Κομισιόν στις φθινοπωρινές της προβλέψεις αναμένει επιβράδυνση στο 1,5%, από 1,8% φέτος. Αυτή η απόκλιση των 0,8 ποσοστιαίων μονάδων θεωρείται σημαντική, δεδομένου ότι πάνω στην πρόβλεψη για την ανάπτυξη έχουν στηριχθεί μια σειρά από παραδοχές για τα φορολογικά έσοδα, την κατανάλωση και την απασχόληση.

Οι Βρυξέλλες συνδέουν την πορεία της οικονομίας με το ενεργειακό κόστος, τις συνθήκες χρηματοδότησης και τη σταδιακή ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ελληνικό σχέδιο προϋπολογισμού έχει βασιστεί στην αισιόδοξη πρόβλεψη για την ανάπτυξη, ενώ η Κομισιόν εμφανίζεται πιο επιφυλακτική.

Αποκλίσεις στις επενδύσεις και τον πληθωρισμό

Σημαντικές διαφορές καταγράφονται και στις προβλέψεις για τις επενδύσεις. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει αύξησή τους κατά 7,9% για το 2027, έναντι μόλις 2,6% της Κομισιόν. Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές εκτιμήσεις όσον αφορά την ικανότητα της ελληνικής οικονομίας να διατηρήσει την επενδυτική της δυναμική μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Όσον αφορά τον εναρμονισμένο πληθωρισμό, ο ελληνικός προϋπολογισμός τον τοποθετεί στο 2,4% το 2027, από 3,6% το 2026. Αντίθετα, η Κομισιόν προβλέπει υψηλότερο πληθωρισμό, στο 3,2% για το 2027 και 4,1% για το 2026. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Βρυξελλών, η ενεργειακή επιβάρυνση μεταφέρεται στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών, διατηρώντας τις πληθωριστικές πιέσεις για μεγαλύτερο διάστημα.

Δημοσιονομικές επιδόσεις και αστερίσκοι

Για το 2027, η Κομισιόν αναμένει δημοσιονομικό πλεόνασμα 0,7% του ΑΕΠ και δημόσιο χρέος 130,7% του ΑΕΠ, έναντι της ελληνικής πρόβλεψης για χρέος 128,8%. Η θετική αξιολόγηση της Ελλάδας συνοδεύεται από έναν σημαντικό αστερίσκο, καθώς χωρίς την ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής, η σωρευτική αύξηση των καθαρών δαπανών από το 2023 θα υπερέβαινε τα ανώτατα όρια που έχουν τεθεί από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Οι Βρυξέλλες θεωρούν το 2026 ως το έτος κορύφωσης των επεντήσεων που χρηματοδοτούνται από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο ο ιδιωτικός τομέας θα μπορέσει να καλύψει το κενό που θα δημιουργηθεί στη συνέχεια, προσθέτοντας στην εξίσωση και το ενδεχόμενο διατήρησης του κόστους δανεισμού σε υψηλά επίπεδα, κάτι που μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά στην υλοποίηση νέων επενδυτικών σχεδίων.

Η θέση της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και προειδοποιήσεις σε άλλα κράτη

Μαζί με την Ελλάδα, θετική αξιολόγηση για τα σχέδια προϋπολογισμού τους λαμβάνουν η Κύπρος, η Εσθονία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Σλοβακία. Η Κομισιόν καλεί αυτές τις οκτώ χώρες να εφαρμόσουν τη δημοσιονομική πολιτική του 2027 όπως έχει σχεδιαστεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποδοχή ενός σχεδίου προϋπολογισμού, όπως στην περίπτωση της Γαλλίας, δεν ταυτίζεται με την έξοδο από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.

Για άλλες χώρες, η αξιολόγηση ήταν λιγότερο ευνοϊκή. Για τη Γερμανία και τη Φινλανδία διαπιστώνεται κίνδυνος μη συμμόρφωσης, ενώ τα σχέδια της Κροατίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, της Ολλανδίας και της Σλοβενίας αντιμετωπίζουν κίνδυνο ουσιαστικής μη συμμόρφωσης. Από τις χώρες που δεν υπέβαλαν σχέδιο και δεν βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, θετικά αξιολογούνται η Δανία, η Λετονία και η Σουηδία, ενώ προειδοποιήσεις διατυπώνονται για την Τσεχία και την Ισπανία, όπως αναφέρουν πληροφορίες του Euronews.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki