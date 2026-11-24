Ο όμιλος Motor Oil έκλεισε το εννεάμηνο του 2026 με καθαρά κέρδη ρεκόρ, τα οποία εκτινάχθηκαν στα 1,392 δισ. ευρώ, υπερτριπλασιάζοντας την επίδοσή του σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η σημαντική αυτή αύξηση, που φτάνει το 207%, αποδίδεται στα ισχυρά περιθώρια διύλισης που επικράτησαν στη διεθνή αγορά.

Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου παρουσίασε αύξηση 38,1%, φτάνοντας τα 11,708 δισ. ευρώ, από 8,476 δισ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Η ισχυρή οικονομική πορεία συνοδεύτηκε από ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων και αισθητή αποκλιμάκωση του δανεισμού.

Εντυπωσιακή αύξηση κερδοφορίας σε όλους τους δείκτες

Τα μικτά κέρδη του ομίλου Motor Oil τριπλασιάστηκαν, ανερχόμενα σε 2,2 δισ. ευρώ, από 711,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Τα λειτουργικά κέρδη από δραστηριότητες εμφάνισαν επίσης σημαντική άνοδο, φτάνοντας τα 1,808 δισ. ευρώ, έναντι 552,89 εκατ. ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας αύξηση 227,1%.

Σημαντική βελτίωση παρατηρήθηκε και στα κέρδη ανά μετοχή, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 12,79 ευρώ, από 4,16 ευρώ το εννεάμηνο του 2025. Επιπλέον, τα EBITDA του ομίλου ανήλθαν σε 2,04 δισ. ευρώ, έναντι 763,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, σημειώνοντας άνοδο 166,5%.

Η επίδοση του τρίτου τριμήνου του 2026

Περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής καθαρής κερδοφορίας του εννεαμήνου προήλθε από το τρίτο τρίμηνο του 2026, δηλαδή την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, κατά το διάστημα αυτό, ο όμιλος εμφάνισε καθαρά κέρδη 702,338 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 142,3% σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2025, οπότε τα κέρδη ήταν 289,804 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών του τριμήνου ανήλθε σε 4,184 δισ. ευρώ, έναντι 3,21 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Τα λειτουργικά κέρδη τριπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 910,103 εκατ. ευρώ από 303,186 εκατ. ευρώ. Η σύγκριση αυτή γίνεται με μια περίοδο κατά την οποία τα αποτελέσματα του 2025 είχαν ενισχυθεί από ασφαλιστικές αποζημιώσεις ύψους 211,3 εκατ. ευρώ για απώλεια λειτουργικών κερδών, καθώς και από κέρδος 33,2 εκατ. ευρώ που αφορούσε πάγιο εξοπλισμό, λόγω πυρκαγιάς στο διυλιστήριο.

Κύκλος εργασιών και αποτελέσματα μητρικής εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου Motor Oil διαμορφώθηκε στα 11,708 δισ. ευρώ, έναντι 8,476 δισ. ευρώ πέρυσι. Η μητρική εταιρεία έκλεισε το εννεάμηνο του 2026 με καθαρά κέρδη 1,328 δισ. ευρώ, από 407,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε 8,853 δισ. ευρώ, έναντι 5,661 δισ. ευρώ πέρυσι. Οι επιδόσεις αυτές υπογραμμίζουν τη συνολική δυναμική του ομίλου.

Διανομή μερισμάτων και προμέρισμα

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2026, ενέκρινε τη διανομή συνολικού μερίσματος (μικτού ποσού) για την οικονομική χρήση του 2025, ύψους 193.870.215 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 1,75 ευρώ ανά μετοχή.

Ένα προσωρινό μέρισμα (μικτό ποσό) ύψους 38.774.043 ευρώ, δηλαδή 0,35 ευρώ ανά μετοχή, για το 2025 λογιστικοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2025 και καταβλήθηκε τον Ιανουάριο του 2026. Το εναπομείναν ποσό, 1,40 ευρώ ανά μετοχή, καταβλήθηκε τον Ιούλιο του 2026.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 3 Νοεμβρίου 2026, ενέκρινε τη διανομή μικτού ποσού ύψους 60.930.639 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,55 ευρώ ανά μετοχή, ως προσωρινό μέρισμα για την οικονομική χρήση του 2026. Το προμέρισμα αυτό είναι αυξημένο κατά 57% σε σχέση με πέρυσι και θα καταβληθεί στους δικαιούχους στις 29 Δεκεμβρίου.

Πηγές κερδοφορίας και διεύρυνση δραστηριοτήτων

Η διύλιση και η εμπορία καυσίμων παραμένουν η βασική πηγή κερδοφορίας του ομίλου Motor Oil, αντιπροσωπεύοντας το 91,6% των συνολικών λειτουργικών κερδών. Οι πωλήσεις του συγκεκριμένου κλάδου αυξήθηκαν στα 8,99 δισ. ευρώ, από 5,83 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα μικτά κέρδη ξεπέρασαν τα 1,74 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, καταγράφονται θετικές εξελίξεις και στις υπόλοιπες δραστηριότητες του ομίλου, με τον τομέα του εξηλεκτρισμού να επιστρέφει στην κερδοφορία. Ο όμιλος συνεχίζει τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του σε διαφορετικούς τομείς της ενέργειας, αξιοποιώντας τις ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki