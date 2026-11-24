Την αναθεώρηση προς τα πάνω όλων των προβλέψεων της ελληνικής οικονομίας έως το 2030, μέσω του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού, προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Ο κ. Πιερρακάκης, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Eurogroup, ανέφερε επίσης ότι το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί στο 110% του ΑΕΠ έως το 2030. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια συζήτησης στο 4ο ET Forum «Η Ελλάδα του αύριο, σήμερα».

Αναθεώρηση προβλέψεων και μείωση χρέους

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, γνωστοποίησε ότι οι προβλέψεις για την ελληνική οικονομία αναθεωρούνται προς τα πάνω για την περίοδο έως το 2030. Αυτή η αναθεώρηση θα περιλαμβάνεται στον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό, ο οποίος πρόκειται να παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο την Τετάρτη.

Στο πλαίσιο της ίδιας συζήτησης, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι ένας από τους βασικούς στόχους είναι η σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους. Συγκεκριμένα, εκτίμησε ότι έως το έτος 2030, το δημόσιο χρέος της χώρας θα έχει υποχωρήσει στο 110% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).

Ο τουρισμός και η αγροτική παραγωγή στο επίκεντρο

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Πιερρακάκη, ο τουριστικός τομέας στην Ελλάδα αναμένεται να συνεχίσει να ενισχύεται τα επόμενα χρόνια. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι το τουριστικό προϊόν θα αυξάνει την προστιθέμενη αξία του, αφήνοντας ένα ακόμη μεγαλύτερο και πιο θετικό αποτύπωμα στην εθνική οικονομία.

Αναφορικά με την αγροτική παραγωγή, ο υπουργός αναγνώρισε την ύπαρξη διαρθρωτικών προκλήσεων. Επεσήμανε παράλληλα ορισμένες παραμέτρους, όπως το κόστος παραγωγής που συνδέεται άμεσα με το κόστος ενέργειας. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, δρομολογούνται επενδύσεις και αρδευτικά έργα. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητο να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη μεταποίηση και στο τελικό προϊόν, ώστε αυτό να φτάνει ανταγωνιστικά στο διεθνές ράφι. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι πρέπει να υπάρξουν ακόμη μεγαλύτερα κίνητρα για συγχωνεύσεις στον αγροτικό τομέα.

Πολιτική και οικονομική σταθερότητα ως γραμμή άμυνας

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε στην πολιτική και οικονομική σταθερότητα ως μια κρίσιμη γραμμή άμυνας απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι η Ελλάδα, εξετάζοντας τα δεκαετή ομόλογα των χωρών της G7, δανείζεται αυτήν τη στιγμή καλύτερα από τέσσερις εξ αυτών.

Πρόσθεσε επίσης ότι υπάρχει και μια δεύτερη γραμμή άμυνας, η οποία είναι η Ευρώπη. Ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι τα διακυβεύματα που βρίσκονται μπροστά μας πρέπει να διαχειριστούν ολοένα και περισσότερο μέσα από τον ευρωπαϊκό μανδύα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Υπεύθυνη κυβερνητική δράση και οι στόχοι των πολιτών

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η κυβερνητική συμπεριφορά και οι δημοσιονομικές επιλογές δεν καθορίζονται από το εκλογικό ημερολόγιο. Τόνισε ότι αυτό έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν με αρνητικά αποτελέσματα τόσο για τη χώρα όσο και για τους πολίτες. Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση δρα υπεύθυνα και θα συνεχίσει να το κάνει, με στόχο να επιφέρει θετική διαφορά στη ζωή των πολιτών.

Στη συζήτηση, ο δημοσιογράφος Γιάννης Τσαπρούνης αναφέρθηκε στα ευρήματα δημοσκόπησης της Palmos Analysis σχετικά με τις προσδοκίες των Ελλήνων πολιτών για το 2030. Σύμφωνα με αυτή, το 38% των πολιτών θέτει ως στόχο μια χώρα με υψηλότερα εισοδήματα και καλύτερες θέσεις εργασίας, ενώ το 27% επιθυμεί μια χώρα με σύγχρονες υποδομές και καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτοί οι στόχοι τίθενται την ίδια ώρα που η μεσαία τάξη επιβαρύνεται από την ακρίβεια, φαινόμενο που οφείλεται στην ενεργειακή κρίση και παρατηρείται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos