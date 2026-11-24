Το οικονομικό «roller coaster» των Τζένσεν και Λόρι Χουάνγκ: Από την ίδρυση της Nvidia στην πρόσφατη κρίση και την ανάκαμψη

Η πρόσφατη παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia στις 12 Νοεμβρίου, λόγω αποκαλύψεων για εξωσυζυγικές σχέσεις, προκάλεσε αναταράξεις στη Wall Street και πτώση της μετοχής της εταιρείας. Ωστόσο, μόλις 11 ημέρες αργότερα, στις 23 Νοεμβρίου, ο Χουάνγκ επέστρεψε στη θέση του, οδηγώντας σε άμεση ανάκαμψη την αγορά τεχνολογίας. Αυτή η δραματική εξέλιξη έφερε ξανά στο προσκήνιο την πορεία του ζευγαριού Χουάνγκ και την αυτοκρατορία που έχουν χτίσει.

Η αρχή μιας αυτοκρατορίας

Το 1993, ο Τζένσεν και η Λόρι Χουάνγκ έκαναν το μεγάλο άλμα για να συνιδρύσουν την Nvidia. Εκείνη την εποχή, το οικονομικό τους μαξιλάρι δεν θύμιζε σε τίποτα αυτοκρατορία, καθώς είχαν δύο μικρά παιδιά και στον τραπεζικό τους λογαριασμό υπήρχαν χρήματα που έφταναν ίσα-ίσα για τα έξοδα διαβίωσης έξι μηνών.

Η κοινή τους πορεία ξεκίνησε στα αμφιθέατρα ηλεκτρολόγων μηχανικών του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Όρεγκον, όπου ο Τζένσεν πρόσεξε, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος νωρίτερα φέτος σε podcast, «αυτό το πανέμορφο κορίτσι». Μετά την αποφοίτησή τους, εργάστηκαν και οι δύο στη Σίλικον Βάλεϊ, προτού η Λόρι αποφασίσει να αφήσει πίσω την καριέρα της για να αφοσιωθεί στην ανατροφή των δύο παιδιών τους.

Η άνοδος της Nvidia και η διαχείριση του πλούτου

Τρεις δεκαετίες μετά την ίδρυσή της, ο κατασκευαστής μικροεπεξεργαστών Nvidia έχει μετατραπεί στον αδιαμφισβήτητο βασιλιά της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η εξέλιξη εκτόξευσε το ζευγάρι Χουάνγκ στην κορυφή της παγκόσμιας οικονομικής ελίτ.

Παρά την πρόσφατη χρηματιστηριακή καθίζηση που εξανέμισε δισεκατομμύρια δολάρια, το ζευγάρι εξακολουγεί να κατέχει περίπου 870 εκατομμύρια μετοχές της Nvidia. Η αξία αυτού του πακέτου αποτιμάται πρόσφατα σε περισσότερα από 109 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα ρυθμιστικά έγγραφα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) αποκαλύπτουν ότι ο αμύθητος αυτός πλούτος δεν βρίσκεται απλώς σε έναν κοινό λογαριασμό, αλλά είναι κατανεμημένος σε ένα περίπλοκο πλέγμα καταπιστευμάτων, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ενός φιλανθρωπικού ιδρύματος που έχει εξελιχθεί αθόρυβα σε ένα από τα ισχυρότερα της Αμερικής.

Για χρόνια, όσο ο Τζένσεν Χουάνγκ μετατρεπόταν σε ροκ σταρ της τεχνολογίας με το χαρακτηριστικό δερμάτινο μπουφάν του, η Λόρι Χουάνγκ επέλεγε να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρ’ όλα αυτά, το όνομά της βρίσκεται δίπλα στο δικό του σχεδόν σε κάθε κρίσιμο κρίκο της οικογενειακής τους περιουσίας.

Η κρίση της 12ης Νοεμβρίου και οι επιπτώσεις

Η εικόνα της αυτοκρατορίας των Χουάνγκ ράγισε βίαια την περασμένη εβδομάδα, με την αιφνιδιαστική παραίτηση του 63χρονου Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia. Η παραίτηση, που ανακοινώθηκε στις 12 Νοεμβρίου, ήρθε στον απόηχο αποκαλύψεων για εξωσυζυγικές του σχέσεις.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε «σεισμό» στη Wall Street, ενίσχυσε τις ανησυχίες για την ανθεκτικότητα του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης και οδήγησε τη μετοχή της εταιρείας σε πτώση περίπου 28%. Η χρηματιστηριακή αυτή καθίζηση εξανέμισε δισεκατομμύρια δολάρια από την προσωπική περιουσία των Χουάνγκ.

Η άμεση επιστροφή και η ανάκαμψη της αγοράς

Η ανατροπή, ωστόσο, ήρθε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, μόλις 11 ημέρες μετά την αποχώρησή του. Η Nvidia ανακοίνωσε την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Η αιφνιδιαστική επαναφορά του στην ηγεσία πυροδότησε άλμα περίπου 31% στη μετοχή της Nvidia, οδηγώντας σε ισχυρή ανάκαμψη και την ευρύτερη αγορά τεχνολογίας. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή δεν εξάλειψε πλήρως τις απώλειες και την αβεβαιότητα που είχε προκαλέσει η αρχική κρίση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta