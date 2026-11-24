Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία δημιουργεί 2.500 νέες θέσεις εργασίας την επόμενη διετία

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε έναν από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, με ισχυρό αποτύπωμα στην απασχόληση και σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης. Στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, ανακοινώθηκε η δημιουργία 2.500 νέων άμεσων θέσεων εργασίας την επόμενη διετία. Βασική ομιλήτρια στην εκδήλωση ήταν η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Νίκη Κεραμέως.

Σημαντικό αποτύπωμα στην απασχόληση

Ο κλάδος της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας διατηρεί σήμερα ένα σημαντικό αποτύπωμα στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες-μέλη της ΠΕΦ απασχολούν άμεσα 15.000 εργαζομένους, ενώ το συνολικό αποτύπωμα του κλάδου στην απασχόληση εκτιμάται σε 55.000 θέσεις εργασίας.

Η ποιότητα της απασχόλησης στον τομέα αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι μέσες αμοιβές στη φαρμακοβιομηχανία είναι περίπου 35% υψηλότερες σε σύγκριση με τον μέσο μισθό στην ελληνική οικονομία. Αυτοί οι αριθμοί υπογραμμίζουν έναν κλάδο που επενδύει στην παραγωγή, την έρευνα και τους ανθρώπους του, προσφέροντας ποιοτικές θέσεις εργασίας και ευκαιρίες σταδιοδρομίας.

Επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας

Για την επόμενη διετία, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχει δρομολογήσει ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία 2.500 νέων άμεσων θέσεων εργασίας, ενισχύοντας περαιτέρω την απασχόληση στον κλάδο.

Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία 10 νέων παραγωγικών μονάδων, καθώς και την ανάπτυξη 14 νέων υποδομών Έρευνας και Ανάπτυξης. Οι κινήσεις αυτές αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικής και της καινοτομίας στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία.

Ανάγκες για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό

Η αξιοποίηση των νέων επενδύσεων καθιστά κρίσιμο ζητούμενο τη διαθεσιμότητα κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Οι ανάγκες του κλάδου αφορούν συγκεκριμένες ειδικότητες, όπως παρασκευαστές φαρμάκων, χειριστές γραμμών παραγωγής, τεχνικούς βιομηχανικών αυτοματισμών, καθώς και επιστήμονες στον έλεγχο και τη διασφάλιση ποιότητας.

Η ΠΕΦ αναπτύπτει συστηματικές πρωτοβουλίες με στόχο τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Μέσω του προγράμματος ΠΕΦ Professional Development, περισσότεροι από 500 νέοι επιστήμονες έχουν ήδη εκπαιδευτεί. Επιπλέον, εκατοντάδες νέοι πραγματοποιούν κάθε χρόνο την πρακτική τους άσκηση στις εταιρείες-μέλη της Ένωσης.

Η Ακαδημία Φαρμάκου στην Τρίπολη

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για την κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένο προσωπικό, η ΠΕΦ προχώρησε στη δημιουργία της Ακαδημίας Φαρμάκου στην Τρίπολη. Η Ακαδημία προσφέρει την ειδικότητα του «Παρασκευαστή Φαρμάκων», ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις στελέχωσης των νέων παραγωγικών μονάδων που αναπτύσσονται στην Αρκαδία.

Η ίδρυση της Ακαδημίας δημιουργεί νέες επαγγελματικές ευκαιρίες για τους νέους της περιοχής, συμβάλλοντας στην τοπική ανάπτυξη και στην ενίσχυση της απασχόλησης σε μια σημαντική περιφερειακή ενότητα.

Δήλωση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Νίκη Κεραμέως, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στην εκδήλωση της ΠΕΦ, τόνισε τον ρόλο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Χαρακτήρισε τον κλάδο ως ένα παράδειγμα δυναμικού τομέα υψηλής παραγωγικότητας, ο οποίος συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Η κ. Κεραμέως παρουσίασε ενθαρρυντικά στοιχεία, αναφέροντας ότι από το 2019, η απασχόληση στον κλάδο έχει αυξηθεί κατά 56,7%. Αυτό μεταφράζεται σε 6.229 περισσότερους εργαζομένους, καθώς ο αριθμός τους ανήλθε από 10.982 το 2019 σε υψηλότερα επίπεδα.

Με πληροφορίες από: Topontiki