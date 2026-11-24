Ο Όμιλος ΔΕΗ προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά του 100% των μετοχών της ιταλικής εταιρείας εμπορίας και προμήθειας ενέργειας Enegan S.p.A. και των θυγατρικών της. Το τίμημα της συμφωνίας ανέρχεται σε περίπου 330 εκατομμύρια ευρώ, σηματοδοτώντας τη δυναμική είσοδο της ΔΕΗ στην ιδιαίτερα αναπτυσσόμενη ιταλική αγορά προμήθειας ενέργειας. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Όμιλος θα αποκτήσει άμεσα επιχειρησιακή παρουσία και λειτουργικές δομές στην Ιταλία.

Η ταυτότητα της Enegan και το πελατολόγιό της

Η Enegan, η οποία ιδρύθηκε το 2010 και εδρεύει στην Τοσκάνη, αποτελεί έναν καταξιωμένο ενεργειακό εταίρο στην ιταλική αγορά. Η εταιρεία διαθέτει ένα εξαιρετικά ισχυρό εμπορικό μοντέλο, το οποίο βασίζεται σε ένα αποκλειστικό, καθετοποιημένο δίκτυο περίπου 1.500 εξωτερικών εμπορικών αντιπροσώπων. Το δίκτυο αυτό εξασφαλίζει εθνική κάλυψη, με ιδιαίτερα σημαντική παρουσία στην Κεντρική και Βόρεια Ιταλία.

Η ιταλική εταιρεία απασχολεί 380 εργαζομένους και εξυπηρετεί περισσότερους από 170.000 πελάτες. Διαχειρίζεται 1 TWh ηλεκτρικής ενέργειας και 58 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Η στρατηγική εστίαση της Enegan είναι κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMEs), οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 80% των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ παράλληλα διευρύνει σταδιακά τη βάση των οικιακών πελατών της.

Οικονομικά στοιχεία και πράσινες υπηρεσίες

Για τη χρήση του 2025, ο κύκλος εργασιών της Enegan ανήλθε σε 379 εκατομμύρια ευρώ, με τα EBITDA να διαμορφώνονται σε 58 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας περιθώριο EBITDA περίπου 15,3%. Η εστίαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξασφαλίζει ένα χαρτοφυλάκιο υψηλής ποιότητας με αυξημένη ανθεκτικότητα, προσφέροντας υγιή λειτουργικά περιθώρια και υψηλή μακροχρόνια αξία ανά πελάτη, γεγονός που ενισχύει τις προοπτικές της εταιρείας για σταθερή οργανική ανάπτυξη.

Επιπλέον, η Enegan αναπτύπτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο ενεργειακών υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει λύσεις ενεργειακής απόδοσης, ηλεκτροκίνησης και υπηρεσίες οπτικών ινών. Η εταιρεία παρουσιάζει στην ιταλική αγορά μια πιστοποιημένη πράσινη πρόταση, παρέχοντας 100% πράσινη ηλεκτρική ενέργεια με Εγγυήσεις Προέλευσης και 100% πράσινο φυσικό αέριο μέσω προγραμμάτων αντιστάθμισης εκπομπών CO₂. Αυτή η προσέγγιση ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΔΕΗ.

Στρατηγική επέκταση και στόχοι του Ομίλου ΔΕΗ

Η εξαγορά αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με το Στρατηγικό Σχέδιο του Ομίλου ΔΕΗ για την περίοδο 2026–2030. Το σχέδιο αυτό θέτει ως πρωταρχικό στόχο την εδραίωση του Ομίλου ως ηγετικής δύναμης στην αγορά ενέργειας της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενισχύοντας παράλληλα τη γεωγραφική και τεχνολογική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του. Η κίνηση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη διεθνή ανάπτυξη του Ομίλου.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, συνέδεσε την επέκταση σε μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές αγορές της Ευρώπης με τη διεθνή ανάπτυξη του ομίλου. Όπως τόνισε, ο συνδυασμός των ιταλικών έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με το εμπορικό δίκτυο της Enegan ανοίγει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για τη ΔΕΗ και δημιουργεί μακροπρόθεσμη υπεραξία.

Συνέργειες και μελλοντικά σχέδια στην Ιταλία

Η εξαγορά της Enegan αναμένεται να ξεκλειδώσει σημαντικές, πολυεπίπεδες συνέργειες και να δημιουργήσει μοναδική υπεραξία για τον Όμιλο ΔΕΗ. Στρατηγικά, συνδέει τη λιανική βάση της Enegan με την αναπτυσσόμενη δραστηριότητα της ΔΕΗ στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ιταλία. Ο Όμιλος σχεδιάζει να αυξήσει την εγκατεστημένη ισχύ του σε ΑΠΕ στη χώρα σε περίπου 600 MW έως το 2028.

Αυτή η δυνατότητα εφαρμογής του καθετοποιημένου μοντέλου στην Ιταλία, το οποίο η ΔΕΗ ήδη εφαρμόζει με επιτυχία στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, θα επιτρέψει τη διοχέτευση μέρους της παραγωγής της στους πελάτες της Enegan. Με αυτόν τον τρόπο, θα μειωθούν οι αγορές ενέργειας από τρίτους και η έκθεση των περιθωρίων κέρδους στις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς. Παράλληλα, η ΔΕΗ προγραμματίζει να ενισχύσει τις υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης και εξοικονόμησης ενέργειας της Enegan και να εντάξει στην ιταλική δραστηριότητα ψηφιακά συστήματα του Ομίλου, με στόχο τον περιορισμό του κόστους εξυπηρέτησης και τη διατήρηση της πελατειακής βάσης σε βάθος χρόνου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis, Topontiki