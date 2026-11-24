Επιδότηση για πρώτη φορά σε ιδιώτες για σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης

Ένα νέο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ, φέρνει για πρώτη φορά επιδότηση σε ιδιωτικές συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης. Το πρόγραμμα, με την ονομασία «Σύνδεση με το Δίκτυο Αποχέτευσης», απευθύνεται σε 30.000 φυσικά ή νομικά πρόσωπα και δεν θέτει εισοδηματικά κριτήρια για την καταβολή της ενίσχυσης.

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως τα 1.300 ευρώ ανά σύνδεση και αφορά κατοίκους 58 οικισμών σε 38 Δήμους, τόσο της ηπειρωτικής όσο και της νησιωτικής χώρας. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη μείωση του κόστους για τους πολίτες και τους επαγγελματίες, καθώς και στη βελτίωση της διαχείρισης των αστικών λυμάτων.

Το νέο πρόγραμμα «Σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης»

Το Πρόγραμμα «Σύνδεση με το Δίκτυο Αποχέτευσης» αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία, καθώς για πρώτη φορά προβλέπεται επιδότηση για ιδιωτικές συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που προέρχεται από πόρους του Ταμείου Συνοχής.

Η χρηματοδότηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες 30.000 φυσικών ή νομικών προσώπων, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση για την απαραίτητη σύνδεση με τις υποδομές αποχέτευσης.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και το ύψος της ενίσχυσης

Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι κάτοικοι 58 οικισμών, οι οποίοι βρίσκονται σε 38 Δήμους της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. Η επιδότηση που παρέχεται μπορεί να φτάσει έως και τα 1.300 ευρώ ανά σύνδεση, χωρίς να τίθενται εισοδηματικά κριτήρια για την καταβολή της.

Η ενίσχυση αφορά τόσο κατοικίες όσο και επαγγελματικούς χώρους, με την προϋπόθεση ότι υφίστανται ήδη ολοκληρωμένα δίκτυα αποχέτευσης και εξυπηρετούνται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Αυτό διασφαλίζει ότι η επιδότηση θα αξιοποιηθεί σε περιοχές όπου η υποδομή είναι ήδη λειτουργική και έτοιμη να υποδεχθεί νέες συνδέσεις.

Οι στόχοι του προγράμματος

Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η σημαντική μείωση του κόστους για τους πολίτες και τους επαγγελματίες που καλούνται να συνδέσουν την ιδιοκτησία τους με το δίκτυο αποχέτευσης. Παράλληλα, επιδιώκεται η βελτίωση της συνολικής διαχείρισης των αστικών λυμάτων, ένα ζήτημα μείζονος σημασίας για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Όσο περισσότερα ακίνητα συνδέονται στα υπάρχοντα δίκτυα, τόσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος των λυμάτων που οδηγούνται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται καλύτερη αξιοποίηση των δημόσιων υποδομών, προστατεύεται το περιβάλλον και η χώρα ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της, με απώτερο σκοπό τον σταδιακό περιορισμό των σχετικών προστίμων.

Ειδικές προβλέψεις για τους νησιωτικούς οικισμούς

Για τους οικισμούς των νησιών που έχουν επιλεγεί για ένταξη στο πρόγραμμα, προβλέπεται μια επιπλέον αύξηση στο ανώτατο ποσό της επιδότησης. Συγκεκριμένα, η ενίσχυση αυξάνεται κατά 200 ευρώ ανά σύνδεση, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες των νησιωτικών περιοχών.

Στα νησιά, το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης φτάνει έως τα 1.050 ευρώ στην περίπτωση που δεν απαιτείται αντλία για τη σύνδεση, ενώ μπορεί να ανέλθει έως τα 1.300 ευρώ όταν η εγκατάσταση απαιτεί τη χρήση αντλίας. Η ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ στους δικαιούχους.

Αναλυτική λίστα δήμων που εντάσσονται στο πρόγραμμα

Τα ανώτατα ποσά της επιδότησης ισχύουν για τους δικαιούχους τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική χώρα, σε συγκεκριμένους δήμους. Ενδεικτικά, περιλαμβάνονται δήμοι από διάφορες περιφέρειες της Ελλάδας.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εντάσσονται οι Δήμοι Θάσου, Νέστου, Ιάσμου και Μαρωνείας-Σαπών. Στην Αττική, το πρόγραμμα αφορά τους Δήμους Διονύσου, Κρωπίας, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας και Σαλαμίνας. Τέλος, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι Δήμοι που εντάσσονται είναι οι Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Ξηρομέρου, Αιγιαλείας και Πατρέων.

Με πληροφορίες από: Newsit