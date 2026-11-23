Συνεχίζονται τα αφιερώματα που εστιάζουν στα μοντέλα αυτοκινήτων τα οποία επιβαρύνουν λιγότερο τους οδηγούς όσον αφορά το κόστος των μετακινήσεων. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται προέρχονται από το Κέντρο Δοκιμών και ανανεώνονται διαρκώς, καθώς οι τιμές των καυσίμων παρουσιάζουν συνεχείς αυξήσεις. Το παρόν αφιέρωμα παρουσιάζει τα πιο οικονομικά στη χρήση οχήματα, όσον αφορά το κόστος μετακίνησης, σε διάφορες κατηγορίες.

Η επιβάρυνση στην τσέπη των οδηγών

Η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών μειώνεται σταθερά, ενώ οι τιμές των αυτοκινήτων ανεβαίνουν αμείλικτα, με τις τιμές των καυσίμων να προσθέτουν ένα επιπλέον βάρος στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο κατώτατος μισθός έχει καταγράψει αύξηση της τάξης του 41,5% από το έτος 2019 έως το 2026. Ωστόσο, η τιμή της βασικής έκδοσης του Fiat Pandina ξεκινά από τα 18.690 ευρώ, όταν το 2019 η βασική έκδοση του Panda κόστιζε 10.850 ευρώ. Αυτό μεταφράζεται σε αύξηση περίπου 74% στην τιμή του συγκεκριμένου μοντέλου, γεγονός που αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της γενικότερης τάσης στην αγορά αυτοκινήτου.

Οι παραπάνω συνθήκες καταδεικνύουν ότι οι χρήστες αυτοκινήτων διανύουν μια περίοδο με σημαντικές οικονομικές προκλήσεις. Για αυτόν τον λόγο, τα αφιερώματα αυτά συνεχίζονται, εστιάζοντας στην πραγματική κατανάλωση των αυτοκινήτων και όχι στις θεωρητικές τιμές που συχνά διαφημίζονται από τις εταιρείες.

Η μεθοδολογία και τα δεδομένα του αφιερώματος

Για την κατάρτιση των πινάκων, αξιοποιούνται τα δεδομένα που συλλέγονται από το Κέντρο Δοκιμών σχετικά με τις πραγματικές καταναλώσεις των αυτοκινήτων. Οι τιμές αυτές θεωρούνται σταθερές, σε αντίθεση με τις τιμές των καυσίμων που μεταβάλλονται από μήνα σε μήνα, καθώς και τις τιμές της ενέργειας που παρουσιάζουν μικρότερες διακυμάνσεις.

Προκειμένου να προσδιοριστεί το κόστος των καυσίμων για το παρόν αφιέρωμα, χρησιμοποιήθηκαν οι μέσες πανελλαδικές τιμές της 2ας Οκτωβρίου 2026. Οι τιμές αυτές, όπως δημοσιεύθηκαν στο εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή, ήταν 2,206 ευρώ ανά λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη και 2,192 ευρώ ανά λίτρο για το diesel.

Σταθερότητα στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας

Σε αντίθεση με τις τιμές των συμβατικών καυσίμων, τα τιμολόγια στο δίκτυο φόρτισης της ΔΕΗ blue παραμένουν σταθερά. Η εταιρεία απορροφά τις αυξήσεις στο κόστος της ενέργειας και δεν τις μετακυλίει στους καταναλωτές. Οι υπολογισμοί για το κόστος κίνησης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων βασίζονται στο τιμολόγιο της ΔΕΗ blue που ισχύει για τους επισκέπτες του δικτύου της.

Οι κατηγορίες των αυτοκινήτων και τα κριτήρια επιλογής

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει τα πιο οικονομικά αυτοκίνητα στις κατηγορίες Α, Β, C και D. Ειδικότερα, για τις κατηγορίες Β, C και D, έχει δημιουργηθεί ξεχωριστή κατάταξη για τα SUV. Η κατάταξη αυτή βασίζεται σε αυτοκίνητα που έχουν υποβληθεί σε δοκιμές από το Κέντρο Δοκιμών και είναι σχετικά νέα σε ηλικία, περίπου από τα τέλη του 2022 και μετά, ώστε να είναι ακόμα διαθέσιμα ως καινούργια στην αγορά.

Τα αυτοκίνητα είναι χωρισμένα ανά κατηγορίες, με βάση το μέγεθός τους. Για τον υπολογισμό του κόστους κίνησης ενός PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) ανά 100 χιλιόμετρα, χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές κατανάλωσης με «άδεια μπαταρία». Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ένα PHEV δεν μένει ποτέ εντελώς χωρίς μπαταρία, καθώς διατηρεί πάντα ένα ελάχιστο ποσοστό φόρτισης, το οποίο είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του υβριδικού συστήματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki