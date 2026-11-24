Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το γ΄ τρίμηνο του 2026 αποκαλύπτουν μια δύσκολη πραγματικότητα για την ελληνική οικονομία, καθώς ο δανεισμός παραμένει ακριβός, οι αποδόσεις των αποταμιεύσεων χαμηλές και οι τραπεζικές χρεώσεις επιβαρυντικές. Η εικόνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με την ισχυρή κερδοφορία και τους υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας που καταγράφουν οι ελληνικές τράπεζες. Η χώρα μας συγκαταλέγεται πλέον στις ακριβότερες αγορές χρήματος εντός της Ευρωζώνης, με τους αποταμιευτές να λαμβάνουν «ψίχουλα» για τις καταθέσεις τους.

Η παράδοξη ισορροπία του τραπεζικού συστήματος

Η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιοποίησε για πρώτη φορά με αναλυτική αποτύπωση του Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Επιτοκίου (ΣΕΠΕ), βάσει του νόμου 5317/2026, τα δεδομένα για το γ΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Τα στοιχεία αυτά φέρνουν στο φως το πραγματικό κόστος του δανεισμού, αναδεικνύοντας την παράδοξη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Ενώ οι τράπεζες παρουσιάζουν ισχυρά κέρδη και διατηρούν υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, η πραγματική οικονομία, δηλαδή τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, αντιμετωπίζει ένα από τα υψηλότερα κόστη χρήματος στην Ευρωζώνη. Ταυτόχρονα, η ανταμοιβή που λαμβάνουν οι αποταμιευτές για τις καταθέσεις τους παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, δημιουργώντας μια σημαντική ανισορροπία.

Ασφυκτικές χρεώσεις σε καταναλωτικά δάνεια και κάρτες

Το κόστος του χρήματος γίνεται ιδιαίτερα ασφυκτικό όταν πρόκειται για την κάλυψη μικρών, καθημερινών αναγκών ή για την εξασφάλιση έκτακτης ρευστότητας. Για παράδειγμα, ένα νοικοκυριό που χρησιμοποιεί την πιστωτική κάρτα ως «μαξιλάρι» ασφαλείας, επιβαρύνεται με ένα πραγματικό ετήσιο κόστος που, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προμηθειών, αγγίζει κατά μέσο όρο το 21,23%.

Ακόμη πιο επώδυνη είναι η χρηματοδότηση για την αγορά καταναλωτικών αγαθών. Ενώ ένα απευθείας δάνειο από την τράπεζα κοστίζει 18,79%, το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ) εκτινάσσεται στο 29,71% όταν η αγορά πραγματοποιείται μέσω συνεργαζόμενου προμηθευτή. Τα προσωπικά δάνεια κινούνται στο 16,51%, ενώ τα ανοικτά δάνεια και οι υπεραναλήψεις (overdraft) φτάνουν το 13,21%.

Ακόμη και για δάνεια που αφορούν υπηρεσίες υγείας ή εκπαίδευση, το κόστος ανέρχεται στο 10,79%. Παρόμοια επίπεδα παρατηρούνται και στα δάνεια αγοράς αυτοκινήτου, όπου το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 10,45% για απευθείας δανεισμό και στο 10,84% όταν η αγορά γίνεται μέσω προμηθευτή.

Η Ελλάδα πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης

Η σύγκριση των ελληνικών επιτοκίων με αυτά της Ευρωζώνης είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική και αναδεικνύει την απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), το επιτόκιο των νέων καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο στο 10,35%.

Ο μέσος όρος της Ευρωζώνης για την ίδια κατηγορία δανείων ήταν 7,82%, πράγμα που σημαίνει ότι η Ελλάδα ξεπερνά τον μέσο όρο κατά 2,53 ποσοστιαίες μονάδες. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της διαφοράς, στην Ιταλία το αντίστοιχο επιτόκιο ήταν 9,18%, στην Πορτογαλία 8,83% και στην Ιρλανδία περιοριζόταν στο 7,44%.

Υψηλά επιτόκια και στη στεγαστική πίστη

Στον τομέα της στεγαστικής πίστης, η εικόνα είναι επίσης χαρακτηριστική, με τον Έλληνα δανειολήπτη να βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με τον μέσο Ευρωπαίο. Ενώ στις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης η αποκλιμάκωση των επιτοκίων της ΕΚΤ μεταφράστηκε ταχύτερα σε πιο προσιτά στεγαστικά προγράμματα, ειδικά στα μακροχρόνια σταθερά επιτόκια που κυριαρχούν στην ευρωπαϊκή αγορά, στην Ελλάδα η κατάσταση είναι διαφορετική.

Τα νέα στεγαστικά δάνεια παραμένουν αισθητά ακριβότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ξεπερνώντας συχνά αυτόν κατά μία έως μιάμιση ποσοστιαία μονάδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιβαρύνονται δυσανάλογα τα νέα ζευγάρια και οι οικογένειες που προσπαθούν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία, σε μια περίοδο μάλιστα που οι τιμές των ακινήτων παρουσιάζουν ράλι.

Χαμηλότερες επιβαρύνσεις καταγράφονται μόνο σε συγκεκριμένα προϊόντα, όπως τα δάνεια ανακαίνισης κατοικίας, τα οποία εμφανίζουν μέσο ΣΕΠΕ 5,78%, και τα πράσινα δάνεια ενεργειακής αναβάθμισης, με μέσο ΣΕΠΕ 6,12%.

Με πληροφορίες από: Topontiki