Νέα εκτίναξη στην τιμή του ρεύματος καταγράφηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, προκαλώντας έντονη νευρικότητα στις αγορές τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Η εγχώρια χονδρεμπορική αγορά είδε την τιμή της μεγαβατώρας να εκτοξεύεται ξανά, σημειώνοντας άλμα σχεδόν 50% μέσα σε μία μόλις ημέρα. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές συνθήκες παραμένουν τεταμένες, επηρεάζοντας διαρκώς τη διεθνή ενεργειακή αγορά.

Σημαντική άνοδος στην τιμή της μεγαβατώρας

Πιο συγκεκριμένα, για την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, η μέση τιμή της μεγαβατώρας στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στα 215,74 ευρώ. Αυτό αντιπροσωπεύει μια αύξηση της τάξης του 49,55% σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα, όταν η τιμή είχε διαμορφωθεί στα 144,26 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η διακύμανση της τιμής ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, με τη χαμηλότερη τιμή να αγγίζει τα 2,01 ευρώ/MWh για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, ενώ η υψηλότερη τιμή έφτασε τα 341,27 ευρώ/MWh. Αυτές οι σημαντικές μεταβολές από μέρα σε μέρα υπογραμμίζουν την επικρατούσα νευρικότητα στην αγορά, η οποία οφείλεται τόσο στις γενικότερες συνθήκες όσο και στις επιδόσεις των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Το ενεργειακό μείγμα και ο ρόλος των ΑΠΕ

Στο σημερινό ενεργειακό μείγμα, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας διατήρησαν τα πρωτεία, καλύπτοντας το 51,35% της συνολικής παραγωγής. Ακολούθησε το φυσικό αέριο με ποσοστό 36,40%, ενώ οι εισαγωγές συνεισέφεραν 9,60%. Τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια κάλυψαν το 2,15% των αναγκών και η αποθήκευση το 0,50%.

Αντίθετα, την προηγούμενη ημέρα, οι ΑΠΕ είχαν βρεθεί σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, φτάνοντας το 73% του μείγματος, περιορίζοντας έτσι τη συμμετοχή του φυσικού αερίου σε μόλις 18,95%. Αυτό το ποσοστό ήταν περίπου το μισό σε σχέση με την Τρίτη 24 Νοεμβρίου. Η διαφορά αυτή επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά τον κρίσιμο ρόλο των ΑΠΕ ως «κυματοθραύστη» σε περιόδους όπως η παρούσα, όπου οι γεωπολιτικές εξελίξεις προκαλούν διαρκή αναστάτωση στη διεθνή ενεργειακή αγορά.

Οι τιμές του φυσικού αερίου σε ανοδική πορεία

Στο ίδιο κλίμα με την ηλεκτρική ενέργεια κινούνται και οι τιμές του φυσικού αερίου, οι οποίες αναμένεται να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία, παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που σημειώθηκε την προηγούμενη ημέρα. Από τις 12 Νοεμβρίου, η τιμή του φυσικού αερίου είχε ξεπεράσει ξανά το όριο των 90 ευρώ/MWh, πριν υποχωρήσει έως τα 80,9 ευρώ/MWh στις 18 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, ακολούθησε νέα άνοδος, με αποτέλεσμα την προηγούμενη ημέρα, στο σημείο αναφοράς TTF, τα συμβόλαια παράδοσης Δεκεμβρίου να κλείσουν στα 88,62 ευρώ/MWh. Ενδεικτικές της αβεβαιότητας που επικρατεί στην αγορά είναι οι έντονες διακυμάνσεις εντός της συνεδρίασης. Η χθεσινή συνεδρίαση στο TTF άνοιξε με την τιμή στα 95,91 ευρώ/MWh και διατηρήθηκε πάνω από τα 90 ευρώ/MWh για αρκετές ώρες, ενώ μόνο προς το τέλος σημειώθηκε αποκλιμάκωση φτάνοντας στα 88,62 ευρώ/MWh.

Πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές και ο δύσκολος χειμώνας

Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας κινούνται σε παρόμοιο κλίμα, με τη συντριπτική πλειονότητα να καταγράφει τιμές άνω των 230 ευρώ/MWh την Τρίτη 24 Νοεμβρίου. Αυτό δείχνει μια ευρύτερη τάση ανόδου και νευρικότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι πιέσεις στην αγορά του «γαλάζιου χρυσού», όπως αποκαλείται το φυσικό αέριο, εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν. Η χειμερινή περίοδος θέρμανσης έχει ήδη ξεκινήσει, και τα ευρωπαϊκά αποθέματα βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Ως εκ τούτου, με το πρώτο κύμα ψύχους αναμένεται περαιτέρω εκτόξευση της τιμής, προμηνύοντας έναν δύσκολο χειμώνα για τους καταναλωτές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis