Οι συντάξεις του Δεκεμβρίου 2026 αρχίζουν να πιστώνονται σήμερα, μετά τις 17:00, στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Η διαδικασία αυτή αφορά την πρώτη φάση καταβολής και περιλαμβάνει συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων, ενώ η επίσημη ημερομηνία καταβολής έχει οριστεί για την 25η Νοεμβρίου. Η πληρωμή των συντάξεων θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, ολοκληρώνοντας την καταβολή για όλους τους δικαιούχους.

Οι πληρωμές της πρώτης φάσης

Συγκεκριμένα, σήμερα το απόγευμα, μετά τις 17:00, θα πιστωθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς για τους συνταξιούχους που ανήκουν στα τέως ταμεία Μη Μισθωτών, δηλαδή τον ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ. Παράλληλα, η πίστωση αφορά και τους συνταξιούχους που λαμβάνουν τις συντάξεις τους μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ. Σε αυτή την πρώτη φάση περιλαμβάνονται επίσης οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, με την επίσημη ημερομηνία καταβολής να είναι η 25η Νοεμβρίου.

Η δεύτερη φάση καταβολών

Η διαδικασία καταβολής των συντάξεων θα συνεχιστεί την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου. Την ημέρα αυτή, θα πιστωθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα ταμεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι τράπεζες, ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, καθώς και τα λοιπά εντασσόμενα ταμεία, όπως το ΤΣΕΑΠΓΣΟ, το ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, το ΝΑΤ, το ΕΤΑΤ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Επιπλέον, την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι κύριες, αλλά και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Ολοκλήρωση των πληρωμών

Η συνολική διαδικασία πληρωμής των συντάξεων Δεκεμβρίου 2026 θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2026. Την ημερομηνία αυτή, όλες οι πληρωμές θα έχουν πραγματοποιηθεί κανονικά στους λογαριασμούς των δικαιούχων, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της καταβολής για τον συγκεκριμένο μήνα.

Με πληροφορίες από: enikos.gr