Ο Αντώνης Κανάκης παραχώρησε συνέντευξη στη Διονυσία Μαρίνου και την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», με αφορμή τη μεταγραφή του ιδίου και της ομάδας του στο Mega για τα επόμενα τρία χρόνια. Ο παρουσιαστής τόνισε πως η αλλαγή τηλεοπτικής στέγης, έπειτα από σχεδόν τρεις δεκαετίες, έχει για τον ίδιο μεγαλύτερη βαρύτητα σε ανθρώπινο παρά σε επαγγελματικό επίπεδο. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του, ευχαριστώντας τους ανθρώπους του καναλιού για τη θερμή και ιδιαίτερα ζεστή υποδοχή που τους επιφύλαξαν.

Η επιστροφή στις ρίζες της τηλεόρασης

Ο Αντώνης Κανάκης υπενθύμισε ότι η μεταγραφή στο Mega αποτελεί, κατά κάποιον τρόπο, μια επιστροφή στις ρίζες της τηλεοπτικής τους πορείας. Συγκεκριμένα, τριάντα χρόνια πριν, το 1997, η εκπομπή «ΑΜΑΝ» ξεκίνησε από το Mega, αν και τότε προβλήθηκαν μόλις εννέα επεισόδια.

Ο παρουσιαστής αντιλαμβάνεται τη νέα αυτή συνεργασία ως ένα νέο κεφάλαιο, καθώς η δική του πορεία και αυτή της ομάδας του ήταν πάντοτε αυτόνομη. Όπως δήλωσε, η πορεία τους δεν καθοριζόταν ιδιαίτερα από το εκάστοτε κανάλι, κάτι που τους επέτρεψε να διατηρήσουν τη δική τους ταυτότητα όλα αυτά τα χρόνια.

Οι εκπομπές που μεταφέρονται στη νέα στέγη

Στη νέα τηλεοπτική στέγη του Mega μεταφέρονται και οι τρεις εκπομπές του Αντώνη Κανάκη και της ομάδας του. Πρόκειται για την επίκαιρη σάτιρα του «Ράδιο Αρβύλα», τη μουσική και νοσταλγική διάθεση του «Βινύλιο», καθώς και τις «Boomers».

Ο Αντώνης Κανάκης ανέφερε ότι η σάτιρα, η μουσική και το χιούμορ αποτελούν τα δομικά συστατικά όσων του αρέσει να δημιουργεί αυθόρμητα στην τηλεόραση. Αυτά τα στοιχεία είναι που χαρακτηρίζουν τις εκπομπές του και θα συνεχίσουν να τις συνοδεύουν και στο νέο τους τηλεοπτικό «σπίτι».

Η ανθρώπινη διάσταση της μεταγραφής

Για τον Αντώνη Κανάκη, η μεταγραφή στο Mega σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην τηλεοπτική του πορεία, το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία. Όπως εξήγησε, όταν έπειτα από τριάντα χρόνια που τα έχει αφιερώσει σχεδόν αποκλειστικά σε ένα κανάλι, έρχεται η ώρα να αλλάξεις στέγη, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

Παράλληλα, τόνισε ότι, όσο παράξενο και αν ακούγεται, για τον ίδιο η αλλαγή αυτή έχει μεγαλύτερη σημασία σε ανθρώπινο επίπεδο παρά σε επαγγελματικό. Αυτή η οπτική υπογραμμίζει τη βαρύτητα που δίνει στις σχέσεις και την υποδοχή που έλαβε από τους ανθρώπους του Mega, την οποία βιώνει πολύ θετικά αυτές τις πρώτες ημέρες.

Η επιθυμία για ουσιαστική συνεργασία

Ο παρουσιαστής εξέφρασε την ελπίδα η συνεργασία τους να αποδειχθεί μια αμοιβαία σχέση ειλικρίνειας και σεβασμού. Εάν αυτό συμβεί, τότε, όπως δήλωσε, το νέο αυτό κεφάλαιο θα είναι τόσο ουσιαστικό που δεν θα χρειάζεται κανέναν τίτλο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε έναν κόσμο γεμάτο τίτλους χωρίς όμως περιεχόμενο, μια τέτοια συνεργασία αποκτά ξεχωριστή αξία. Αναφέρθηκε επίσης στα προηγούμενα κεφάλαια της ζωής και της δουλειάς του, τονίζοντας ότι όλα, με τα καλά και τα κακά τους, αποτελούν τη διαδρομή που τους έφερε στο σήμερα.

Μαθήματα από το παρελθόν

Ο Αντώνης Κανάκης υπογράμμισε ότι ό,τι δεν επαναλαμβάνει κανείς από τα προηγούμενα κεφάλαια της ζωής και της δουλειάς του, είναι όλα όσα με το πέρασμα του χρόνου ξεπερνά και απορρίπτει. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι ακόμα και αυτά τα στοιχεία, τα κρατά μέσα του με αγάπη, καθώς αποτελούν μέρος της προσωπικής και επαγγελματικής του εξέλιξης.

Με τη μεταφορά των τριών εκπομπών στο Mega, αναμένεται να συνυπάρχουν τρεις διαφορετικές τηλεοπτικές ταυτότητες, προσφέροντας στο κοινό ένα μείγμα επίκαιρης σάτιρας, μουσικής και νοσταλγικής διάθεσης, όπως άλλωστε αναφέρεται και για το «Ράδιο Αρβύλα» και το «Βινύλιο».

Με πληροφορίες από: Newsit