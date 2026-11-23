Με την περίοδο των Χριστουγέννων να πλησιάζει σε περίπου ένα μήνα, οι βιτρίνες των ζαχαροπλαστείων έχουν ήδη αρχίσει να προωθούν τα παραδοσιακά εορταστικά γλυκά. Ωστόσο, οι καταναλωτές που σπεύδουν να δοκιμάσουν κουραμπιέδες, μελομακάρονα και δίπλες, βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένες τιμές. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι τιμές των χριστουγεννιάτικων γλυκών είναι αυξημένες κατά περίπου ένα ευρώ σε σχέση με την περσινή περίοδο, γεγονός που οδηγεί τους καταναλωτές να αγοράζουν μικρότερες ποσότητες.

Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ

Μία από τις βασικές επιλογές για τους καταναλωτές είναι τα σούπερ μάρκετ, όπου παρατηρούνται διαφορετικές τιμές. Σε μεγάλη αλυσίδα, τα μελομακάρονα διατίθενται από 9,50 ευρώ το κιλό, ενώ οι κουραμπιέδες ξεκινούν από 12 ευρώ το κιλό. Αυτές οι τιμές αφορούν συσκευασίες των 400 γραμμαρίων και άνω.

Σε ορισμένα σούπερ μάρκετ, η εικόνα διαφοροποιείται περαιτέρω. Επωνύμοι συσκευασμένοι κουραμπιέδες μπορούν να φτάσουν έως και τα 30 ευρώ το κιλό. Αντίστοιχα, στα μελομακάρονα, υπάρχουν προϊόντα με επικάλυψη σοκολάτας, με γέμιση ή άλλες ειδικές συνταγές, των οποίων το κόστος μπορεί να αγγίξει τα 29 ευρώ το κιλό.

Η εικόνα σε φούρνους και ζαχαροπλαστεία γειτονιάς

Για φρέσκα χριστουγεννιάτικα γλυκά, ο περισσότερος κόσμος εξακολουθεί να επιλέγει τους παραδοσιακούς φούρνους και τα ζαχαροπλαστεία της γειτονιάς. Σε αυτές τις επιχειρήσεις, οι τιμές για τα μελομακάρονα ξεκινούν από 12 ευρώ, ενώ για τους κουραμπιέδες από 14 ευρώ. Συνολικά, σε αυτούς τους χώρους, τα εορταστικά γλυκά είναι κατά μέσον όρο 8% ακριβότερα.

Αυτή η καταγραφή των τιμών αποτελεί μια πρώιμη εκτίμηση της αγοράς. Αναμένεται ότι οι τιμές θα διαφοροποιηθούν περαιτέρω όσο πλησιάζουμε στις γιορτές των Χριστουγέννων, καθώς η αγορά κινείται με πολλές ταχύτητες και παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις.

Έντονες διακυμάνσεις ανά περιοχή

Οι τιμές των παραδοσιακών γλυκών των Χριστουγέννων παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις, οι οποίες μπορούν να φτάσουν έως και τα 15 ευρώ. Αυτή η διαφορά εξαρτάται από την περιοχή διάθεσης και το σημείο πώλησης, δημιουργώντας ένα ποικίλο τοπίο για τους καταναλωτές.

Για παράδειγμα, στο Περιστέρι, οι κουραμπιέδες πωλούνται προς 16 ευρώ το κιλό και τα μελομακάρονα προς 14 ευρώ το κιλό. Πιο ακριβά είναι τα χριστουγεννιάτικα γλυκά στα Ανατολικά Προάστια, όπου στην Παλλήνη οι κουραμπιέδες προσφέρονται προς 17,90 ευρώ και τα μελομακάρονα στα 15,90 ευρώ το κιλό.

Τα πιο οικονομικά γλυκά στα Εξάρχεια

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ertnews, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν τα πιο οικονομικά χριστουγεννιάτικα γλυκά στην περιοχή των Εξαρχείων. Εκεί, η τιμή των κουραμπιέδων ανέρχεται στα 14 ευρώ το κιλό, ενώ για τα μελομακάρονα η τιμή είναι 12,50 ευρώ το κιλό.

Αυτή η περίπτωση στα Εξάρχεια είναι η μοναδική όπου οι καταναλωτές μπορούν να αγοράσουν ένα κιλό από κάθε ένα από τα δύο παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκά, δηλαδή κουραμπιέδες και μελομακάρονα, και να πληρώσουν συνολικά λιγότερο από 30 ευρώ. Η γενική τάση, ωστόσο, δείχνει μια αγορά με αυξημένες τιμές και ποικίλες επιλογές κόστους.

Με πληροφορίες από: Newsit