Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, πρότεινε τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, την επιβολή νέου φόρου στις περιουσίες που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Η πρόταση αυτή κατατέθηκε μόλις έξι ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, 29 Νοεμβρίου. Ο ηγέτης των Σοσιαλιστών (PSOE) επιδιώκει με αυτό τον τρόπο να ενισχύσει τη χρηματοδότηση κοινωνικών παροχών και δημόσιων υπηρεσιών, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο αντιπαράθεσης με τη συντηρητική αντιπολίτευση για τη φορολόγηση των υψηλότερων περιουσιών.

Στόχοι και εκτιμώμενα έσοδα

Η πρόταση του Πέδρο Σάντσεθ έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της χρηματοδότησης για τη στήριξη οικογενειών με παιδιά, την ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής και τη βελτίωση των δημόβιων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, τα χρήματα προορίζονται για παροχές σχετικές με την ανατροφή των παιδιών, μέτρα για τη στέγη και γενικότερα καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που συνοδεύουν την πρόταση του Ισπανού πρωθυπουργού, τα ετήσια έσοδα από αυτόν τον νέο φόρο θα μπορούσαν να φτάσουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνεται στο προεκλογικό πρόγραμμα του PSOE, αν και δεν έχουν παρουσιαστεί ακόμη όλες οι λεπτομέρειες της εφαρμογής της, ούτε ο συγκεκριμένος φορολογικός συντελεστής.

Η ανάρτηση στο X και η συγκέντρωση πλούτου

Η ανακοίνωση της πρότασης έγινε μέσω ανάρτησης του Ισπανού πρωθυπουργού στην πλατφόρμα X. Σε αυτή την ανάρτηση, ο Σάντσεθ υποστήριξε ότι, παρά τη σημαντική μείωση της εισοδηματικής ανισότητας, ο πλούτος εξακολουθεί να συγκεντρώνεται σε ένα πολύ μικρό μέρος του πληθυσμού της χώρας.

Ο ίδιος έγραψε χαρακτηριστικά: «Αν και έχουμε μειώσει τις εισοδηματικές ανισότητες σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, το πλουσιότερο 0,1% κατέχει περισσότερο από το 10% του πλούτου». Πρόσθεσε επίσης ότι το μερίδιο αυτό αυξάνεται αδιάκοπα από το 2010, αναδεικνύοντας την ανάγκη για περαιτέρω μέτρα αναδιανομής.

Προεκλογική αντιπαράθεση και πολιτικό σκηνικό

Η πρόταση για τη φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών αποτελεί πλέον ένα από τα κεντρικά σημεία αντιπαράθεσης του Πέδρο Σάντσεθ με το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP). Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός κατηγορεί το PP ότι επιδιώκει να περιορίσει τη φορολογική επιβάρυνση των πλουσιότερων στρωμάτων της κοινωνίας, προσπαθώντας να διαφοροποιηθεί πολιτικά.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Λαϊκό Κόμμα εμφανίζεται ως φαβορί για την εκλογική νίκη στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές της Κυριακής. Ωστόσο, δεν θεωρείται βέβαιο ότι το PP θα εξασφαλίσει αυτοδυναμία, γεγονός που θα μπορούσε να δώσει αποφασιστικό ρόλο στο ακροδεξιό κόμμα Vox στον σχηματισμό κυβέρνησης.

Υφιστάμενη φορολογία και διεθνείς τάσεις

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Ισπανία διαθέτει ήδη έναν φόρο αλληλεγγύης για τις μεγάλες περιουσίες, ο οποίος εισήχθη το 2022. Ο φόρος αυτός εφαρμόζεται σε καθαρή περιουσία άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ και αποφασίστηκε για να συμπληρώσει τους περιφερειακούς φόρους περιουσίας.

Στόχος του υφιστάμενου φόρου είναι να διασφαλιστεί ότι οι φορολογούμενοι με τη μεγαλύτερη περιουσία συμμετέχουν στη δημοσιονομική προσπάθεια, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους. Παράλληλα, αριστεροί πολιτικοί σε χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία και η Ολλανδία τάσσονται υπέρ διάφορων μορφών φορολόγησης της περιουσίας των πλουσιότερων, με σκοπό την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και την κινητοποίηση των ψηφοφόρων τους. Ωστόσο, οι εργοδοτικές οργανώσεις γενικά αντιτίθενται σθεναρά σε αυτές τις μορφές φορολογίας, εκτιμώντας ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην έξοδο επιχειρηματίες που δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis