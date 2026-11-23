Οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου κατέγραψαν νέο άλμα τη Δευτέρα, καθώς οι τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες από ό,τι αναμενόταν. Το παρατεταμένο ψύχος στη βορειοδυτική Ευρώπη, το οποίο προβλέπεται να διαρκέσει έως τις αρχές Δεκεμβρίου, εντείνει το πρόβλημα των αποθεμάτων. Αυτά έχουν ήδη μειωθεί λόγω των προβλημάτων στις ενεργειακές ροές που έχει προκαλέσει ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σημαντική άνοδος στις τιμές αναφοράς

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, που αποτελούν το σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, ενισχύθηκαν τη Δευτέρα έως και 8,6%. Η τιμή τους έφτασε τα 96,075 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή άνοδο για περισσότερο από μία εβδομάδα.

Η αγορά του φυσικού αερίου οδεύει προς την τρίτη διαδοχική ημέρα αυξήσεων, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ανησυχία για την επάρκεια ενέργειας ενόψει του χειμώνα.

Παρατεταμένο κύμα ψύχους στην Ευρώπη

Οι νέες μετεωρολογικές προβλέψεις έχουν αλλάξει την εικόνα για τον καιρό στην Ευρώπη. Ενώ πριν από το Σαββατοκύριακο οι προγνώσεις έδειχναν ένα σύντομο κύμα ψύχους αυτή την εβδομάδα, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν ξανά πάνω από τα κανονικά επίπεδα, τα νεότερα μοντέλα δείχνουν διαφορετική εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, το ψύχος στη βορειοδυτική Ευρώπη αναμένεται να διαρκέσει έως τις αρχές Δεκεμβρίου. Οι θερμοκρασίες στην περιοχή εκτιμάται ότι θα κυμανθούν αυτή την εβδομάδα κατά 3 έως 5 °C κάτω από τον μέσο όρο της τελευταίας τριακονταετίας. Στις αρχές Δεκεμβρίου, η απόκλιση αυτή αναμένεται να φτάσει τους 5 έως 8 °C κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Πίεση στα αποθέματα και περιορισμοί στην παραγωγή

Τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη παραμένουν αισθητά κάτω από τον μέσο όρο για την εποχή, καθώς πλησιάζει η περίοδος αιχμής της χειμερινής ζήτησης. Το παρατεταμένο ψύχος αναμένεται να πιέσει ακόμη περισσότερο αυτά τα αποθέματα.

Παράλληλα, από τις αρχές έως τα μέσα της εβδομάδας, οι άνεμοι ενδέχεται να εξασθενήσουν στην ευρύτερη περιοχή της Γερμανίας, της Δανίας και της Ολλανδίας. Αυτό αναμένεται να περιορίσει την παραγωγή αιολικής ενέργειας, προσθέτοντας επιπλέον επιβάρυνση στο ενεργειακό σύστημα.

Διεθνείς εξελίξεις και περιορισμένες ροές LNG

Στη Μέση Ανατολή, το αδιέξοδο παραμένει, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν αδυνατούν να βρουν «κοινό τόπο» για τις διαπραγματεύσεις. Οι εξελίξεις αυτές αφήνουν μικρά περιθώρια για μια εξομάλυνση του εφοδιασμού σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο έχουν ανακάμψει εν μέρει, όμως οι ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) παραμένουν περιορισμένες.

Ως αποτέλεσμα, η προσφορά στη διεθνή αγορά παραμένει οριακή, εντείνοντας τις ανησυχίες για την επάρκεια. Ο ψυχρότερος καιρός που αναμένεται στην Ασία αυτή την εβδομάδα θα μπορούσε να εντείνει τον ανταγωνισμό για τα διαθέσιμα φορτία LNG.

Αυξημένη ζήτηση στην Ασία

Στην Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, καθώς και στην ανατολική και νότια Κίνα, αναμένονται θερμοκρασίες χαμηλότερες από τις συνήθεις για την εποχή αυτή την εβδομάδα. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε αυξημένη ζήτηση για φυσικό αέριο στην περιοχή.

Ωστόσο, από τα μέσα της εβδομάδας, οι προγνώσεις δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες στην Ασία θα ανέβουν πάνω από τα κανονικά επίπεδα και θα παραμείνουν εκεί έως τις αρχές Δεκεμβρίου, κάτι που ενδεχομένως να μετριάσει την πίεση στη ζήτηση LNG μετά την αρχική άνοδο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis