Η ΙΝΚΑ – Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας εκτιμά ότι το χριστουγεννιάτικο τραπέζι του 2026 θα είναι σημαντικά ακριβότερο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Το συνολικό κόστος αναμένεται να διαμορφωθεί στα 220,75 ευρώ, παρουσιάζοντας αξιοσημείωτη αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί προβληματισμό εν μέσω των συνεχών αυξήσεων σε βασικά κόστη διαβίωσης, από τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ μέχρι τις δαπάνες για στέγαση και μεταφορές.

Σημαντική αύξηση κατά 18% για το 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η ΙΝΚΑ, το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι αυξημένο κατά 34 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε σχεδόν 18% συγκριτικά με τα Χριστούγεννα του 2025. Η εκτίμηση αυτή αφορά αποκλειστικά το κόστος των προϊόντων που απαιτούνται για την προετοιμασία του μεσημεριανού και βραδινού γεύματος της ημέρας των Χριστουγέννων.

Ειδικότερα, ενώ το 2025 το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού είχε διαμορφωθεί στα 186,85 ευρώ, για το 2026 προβλέπεται να φτάσει τα 220,75 ευρώ. Η αύξηση αυτή, της τάξης του 18%, έρχεται να επιβαρύνει περαιτέρω τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι ήδη δέχονται πιέσεις από τις γενικότερες ανατιμήσεις στην αγορά.

Συγκριτικά στοιχεία και επιβάρυνση από το 2024

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας παρέχει λεπτομερή συγκριτικά στοιχεία που αναδεικνύουν την ανοδική πορεία του κόστους του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού τα τελευταία χρόνια. Το 2024, το κόστος ανερχόταν σε 156,02 ευρώ. Το 2025, το ποσό αυτό αυξήθηκε στα 186,85 ευρώ, ενώ για το 2026 η εκτίμηση διαμορφώνεται στα 220,75 ευρώ.

Από τα δεδομένα αυτά προκύπτει ότι σε σύγκριση με το 2024, το μέσο ελληνικό νοικοκυριό θα κληθεί να πληρώσει επιπλέον 65 ευρώ για το φετινό εορταστικό τραπέζι. Η διαφορά αυτή, που σημειώνεται μέσα σε δύο χρόνια, υπογραμμίζει τις σημαντικές ανατιμήσεις που έχουν επηρεάσει τα βασικά αγαθά και τις υπηρεσίες.

Λεπτομέρειες της εκτίμησης για 4 έως 6 άτομα

Η εκτίμηση της ΙΝΚΑ αφορά ένα χριστουγεννιάτικο τραπέζι που προορίζεται για 4 έως 6 άτομα. Ο υπολογισμός των 220,75 ευρώ περιλαμβάνει το συνολικό κόστος των προϊόντων που απαιτούνται για την προετοιμασία των γευμάτων της ημέρας των Χριστουγέννων. Αυτό το ποσό, όταν αναλύεται, αντιστοιχεί σε 55,20 ευρώ ανά άτομο, με βάση τον υπολογισμό για μια τετραμελή οικογένεια.

Η Ομοσπονδία διευκρινίζει επίσης ότι στο υπολογιζόμενο κόστος των 220,75 ευρώ δεν έχουν συνυπολογιστεί ορισμένες πρόσθετες και απαραίτητες δαπάνες. Αυτές περιλαμβάνουν βασικά είδη καθημερινής χρήσης, όπως λάδι, λεμόνια και αυγά, καθώς και το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, των στολιδιών και των κεριών που συνήθως κοσμούν το εορταστικό τραπέζι. Οι δαπάνες αυτές εκτιμώνται σε περίπου 10 ευρώ επιπλέον, ανεβάζοντας το συνολικό πραγματικό κόστος.

Προβληματισμός και επιβάρυνση των ελληνικών νοικοκυριών

Η συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, όπως και άλλων βασικών αναγκών, δημιουργεί έντονο προβληματισμό στα ελληνικά νοικοκυριά. Οι καταναλωτικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι οι πολίτες αντιμετωπίζουν συνεχή άνοδο στα κόστη, όχι μόνο στις αγορές του σούπερ μάρκετ αλλά και σε σημαντικούς τομείς όπως οι δαπάνες για τη στέγαση και τις μεταφορές.

Η οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει από αυτές τις αλλεπάλληλες ανατιμήσεις καθιστά την προετοιμασία του εορταστικού τραπεζιού μια ολοένα και μεγαλύτερη πρόκληση για πολλές οικογένειες. Η εκτίμηση της ΙΝΚΑ έρχεται να αναδείξει για μία ακόμη φορά την πίεση που δέχονται οι καταναλωτές στην καθημερινότητά τους, καθώς προσπαθούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos