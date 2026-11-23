Εκτεταμένες έρευνες διεξάγει η εισαγγελία της Τουρκίας σε βάρος 632 προσώπων, στο πλαίσιο ενός μεγάλου οικονομικού σκανδάλου που σχετίζεται με χειραγώγηση του χρηματιστηρίου. Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε δεσμεύσεις περιουσιών και επενδυτικών κεφαλαίων εκατοντάδων υπόπτων. Το σκάνδαλο, το οποίο ήρθε στο φως στα μέσα Σεπτεμβρίου, έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων στην πολιτική σκηνή της χώρας.

Εκτεταμένες έρευνες και δεσμεύσεις περιουσιών

Οι εισαγγελικές αρχές της Τουρκίας έχουν ξεκινήσει έρευνες εναντίον 632 ατόμων, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στο χρηματιστηριακό σκάνδαλο. Στο πλαίσιο αυτών των ερευνών, έχουν οριστεί προσωρινοί διαχειριστές σε 91 επιχειρήσεις, των οποίων η ηγεσία κατηγορείται για χειραγώγηση της αγοράς. Αυτά τα μέτρα αποσκοπούν στην αποκάλυψη του πλήρους εύρους των παράνομων πρακτικών και στην απόδοση ευθυνών.

Παράλληλα, οι οικονομικές αρχές έχουν προχωρήσει στο πάγωμα πόρων από τραπεζικούς λογαριασμούς. Συγκεκριμένα, έχουν δεσμευτεί λογαριασμοί 181 νομικών οντοτήτων και 551 φυσικών προσώπων. Επιπλέον, η εισαγγελία της Τουρκίας πάγωσε τα οικονομικά στοιχεία 108 ατόμων, τα οποία εκτιμάται ότι αποκόμισαν ατομικά κέρδη άνω των 1,8 εκατομμυρίων ευρώ κατά τις περιόδους που εντοπίστηκαν περιστατικά χειραγώγησης.

Η φύση του σκανδάλου και οι κατηγορίες

Το σκάνδαλο αφορά καταγγελίες για εκτεταμένες πρακτικές χειραγώγησης της χρηματιστηριακής αγοράς της Κωνσταντινούπολης (BIST). Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που δημοσίευσε ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Αχμέτ Σικ, παράγοντες του οικονομικού χώρου και της πολιτικής της Τουρκίας φέρονται να ανέπτυξαν κατευθυνόμενες πρακτικές. Αυτές οι πρακτικές πραγματοποιήθηκαν μέσω επενδυτικών κεφαλαίων σε ορισμένες μετοχές του χρηματιστηρίου.

Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ήταν η αξία ορισμένων τίτλων να εκτιναχθεί έως και 100 φορές, δημιουργώντας τεχνητή διόγκωση των τιμών. Η εισαγγελία εξετάζει κατά πόσο χρησιμοποιήθηκαν επενδυτικά κεφάλαια για αυτόν τον σκοπό, προς όφελος προσώπων με πρόσβαση σε προνομιακή πληροφόρηση. Τα πρόσωπα αυτά φέρονται να αποκόμισαν υπέρογκα κέρδη μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, ενώ περίπου 500.000 μικροεπενδυτές επωμίστηκαν τις επιπτώσεις.

Παράνομες μεταφορές κεφαλαίων και κέρδη

Στο πλαίσιο των ερευνών, εντοπίστηκε ότι ένα σημαντικό ποσό χρημάτων μεταφέρθηκε παράνομα εκτός Τουρκίας. Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γκιουρλέκ, δήλωσε ότι το συνολικό ποσό από τους λογαριασμούς των υπόπτων υπολογίζεται σε 234 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα χρήματα είχαν μεταφερθεί παράνομα σε άλλα κράτη της Ευρώπης και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Οι αρχές έχουν επικεντρωθεί και στα ατομικά κέρδη που αποκόμισαν οι εμπλεκόμενοι. Εκτιμάται ότι 108 άτομα, τα οποία εμπλέγονται στην υπόθεση, αποκόμισαν ατομικά κέρδη που ξεπερνούν το 1,8 εκατομμύριο ευρώ το καθένα. Αυτά τα κέρδη προέκυψαν κατά τις περιόδους στις οποίες εντοπίστηκαν τα περιστατικά χειραγώγησης της χρηματιστηριακής αγοράς.

Πολιτικές αντιδράσεις και δηλώσεις

Η υπόθεση, η οποία ήρθε στο φως στα μέσα Σεπτεμβρίου, προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από την πολιτική σκηνή της Τουρκίας. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στο σκάνδαλο, δηλώνοντας ότι έλαβαν χώρα παραιτήσεις και συλλήψεις σε σχέση με την υπόθεση. Ο πρόεδρος συμπλήρωσε επίσης ότι η τουρκική εισαγγελία πραγματοποιεί έρευνα σε βάρος περίπου 500 υπόπτων.

Η αποκάλυψη του σκανδάλου μέσω του δικαστικού εγγράφου που δημοσίευσε ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Αχμέτ Σικ, ανέδειξε τη σοβαρότητα των κατηγοριών. Οι κατηγορίες αφορούν παράγοντες του οικονομικού χώρου αλλά και της πολιτικής, οι οποίοι φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν τη θέση τους για προσωπικό όφελος, χειραγωγώντας την αγορά.

Με πληροφορίες από: Newsit