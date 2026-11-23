Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει κερδίσει εκατοντάδες εκατομμύρια από το δικό του meme coin, το $TRUMP, διοργάνωσε ένα δείπνο την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026. Η εκδήλωση απευθυνόταν στους μεγαλύτερους κατόχους του token, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι το κίνητρό του για την υποστήριξη του κρυπτονομίσματος είναι η ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το δείπνο στο γκολφ κλαμπ του Τραμπ

Το ιδιωτικό δείπνο έλαβε χώρα στο γκολφ κλαμπ του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο βρίσκεται έξω από την Ουάσινγκτον, συγκεκριμένα στο Trump National στο Στέρλινγκ της Βιρτζίνια. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρώην πρόεδρος απευθύνθηκε στους παρευρισκόμενους επενδυτές κρυπτονομισμάτων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε τη σημασία των ενεργειών του στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Το κάνω για τις Ηνωμένες Πολιτείες… Αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνει η Κίνα». Αυτή ήταν η τρίτη φορά που ο Τραμπ διοργάνωσε ένα τέτοιο γκαλά για τους μεγαλοεπενδυτές του meme coin του.

Σημαντικά κέρδη από τις crypto-επιχειρήσεις

Σύμφωνα με την φορολογική δήλωση του προέδρου τον Ιούνιο, η οικογένεια του Αμερικανού προέδρου έχει αποκομίσει τουλάχιστον 635 εκατομμύρια δολάρια από το token $TRUMP. Τα κέρδη αυτά υπογραμμίζουν την οικονομική δραστηριότητα της οικογένειας στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.

Συνολικά, οι Τραμπ είχαν κερδίσει τουλάχιστον 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια έως τον Απρίλιο από τις τέσσερις κύριες επιχειρήσεις τους στα κρυπτονομίσματα, συμπεριλαμβανομένου του meme coin. Επιπλέον, το μερίδιο του προέδρου σε μια πέμπτη επιχείρηση που συνδέεται με κρυπτονομίσματα, την Trump Media & Technology Group, εκτιμάται ότι αξίζει περίπου 430 εκατομμύρια δολάρια.

Η πορεία του κρυπτονομίσματος $TRUMP

Το meme coin $TRUMP, το οποίο κάποτε είχε εκτοξευτεί σε αξία φτάνοντας τα 75 δολάρια, έχει υποστεί σημαντική πτώση. Πλέον, διαπραγματεύεται σε ιστορικό χαμηλό, κάτω από το 1 δολάριο.

Συγκεκριμένα, η τρέχουσα τιμή του token βρίσκεται κάτω από τα 0,89 δολάρια, γεγονός που αντικατοπτρίζει μια σημαντική μεταβολή στην αγοραία του αξία από την περίοδο της αρχικής του εκτόξευσης.

Η ατμόσφαιρα του φετινού δείπνου

Το ιδιωτικό δείπνο που πραγματοποιήθηκε φέτος ήταν πιο διακριτικό σε σύγκριση με την αρχική εκδήλωση που είχε γίνει πέρυσι, όπως ανέφεραν οι συμμετέχοντες. Το πλήθος των παρευρισκομένων ήταν μικρότερο αυτή τη φορά.

Οι συμμετέχοντες προσκλήθηκαν στο δείπνο με βάση τις επενδύσεις τους στο κρυπτονόμισμα $TRUMP, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 30 Σεπτεμβρίου και 16 Νοεμβρίου. Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι 185 χαρτοφυλάκια κρυπτονομισμάτων πληρούσαν τα κριτήρια για την εκδήλωση της Κυριακής.

Ωστόσο, ο πίνακας κατάταξης στην ιστοσελίδα του κλαμπ κρυπτονομισμάτων $TRUMP απαριθμούσε μόνο 130 χαρτοφυλάκια όταν ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός στις 16 Νοεμβρίου.

Σύγκριση με προηγούμενες εκδηλώσεις

Τα 130 χαρτοφυλάκια που απαριθμήθηκαν στον πίνακα κατάταξης αριθμούσαν συνολικά μόνο 8,6 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό το ποσό αποτελεί ένα ίχνος των 148 εκατομμυρίων δολαρίων που αναφέρθηκαν στο δείπνο του Μαΐου του 2025, στο οποίο είχαν παρευρεθεί 220 πλούσιοι επενδυτές κρυπτονομισμάτων.

Οι συμμετέχοντες της Κυριακής στέκονταν στη βροχή καθώς περίμεναν να εισέλθουν στο κλαμπ Trump National. Η σκηνή στο εσωτερικό περιγράφηκε ως ήρεμη, με την ατμόσφαιρα να διαφέρει σημαντικά από εκείνη του πρώτου γκαλά.

Στο πρώτο γκαλά, οι νικητές του διαγωνισμού, ντυμένοι με σμόκιν, είχαν φτάσει στο κλαμπ με πολυτελή σπορ αυτοκίνητα, ενώ έξω από τον χώρο, διαδηλωτές φώναζαν και περπατούσαν.

Με πληροφορίες από: Newsit