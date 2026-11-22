Η αναβαθμισμένη πλατφόρμα OpenCar, που αναπτύχθηκε από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, βρίσκεται στη διάθεση πολιτών και επιχειρήσεων τις τελευταίες ημέρες. Μέσω της διαδικτυακής πύλης opencar.data.gov.gr, παρέχεται πλέον ένα πολύ πιο ολοκληρωμένο προφίλ για κάθε όχημα. Οι νέες προσθήκες αφορούν κυρίως το ιστορικό των τεχνικών ελέγχων ΚΤΕΟ και τα καταγεγραμμένα χιλιόμετρα, προσφέροντας σημαντική πληροφόρηση.

Η διευρυμένη υπηρεσία OpenCar

Η πλατφόρμα OpenCar, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει αναβαθμιστεί σημαντικά, εμπλουτίζοντας τις πληροφορίες που παρέχει για τα οχήματα. Στόχος της είναι να προσφέρει ένα πληρέστερο και πιο αξιόπιστο σύνολο δεδομένων τόσο στους πολίτες όσο και στις επιχειρήσεις. Η υπηρεσία επιτρέπει την πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, απλοποιώντας τις διαδικασίες ελέγχου και ενημέρωσης.

Η αναβάθμιση αυτή έρχεται να καλύψει την ανάγκη για διαφάνεια και εύκολη πρόσβαση σε κρίσιμα στοιχεία που αφορούν την κατάσταση και το ιστορικό των οχημάτων. Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη μέσω της διεύθυνσης opencar.data.gov.gr, καθιστώντας την ενημέρωση προσιτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Νέα δεδομένα για τους πολίτες

Οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να ελέγχουν αναλυτικά στοιχεία για ένα όχημα, πληκτρολογώντας απλώς τον αριθμό κυκλοφορίας του. Η αναζήτηση παρέχει έναν πολύ πιο ολοκληρωμένο φάκελο για την τρέχουσα κατάσταση και το ιστορικό του αυτοκινήτου, ξεπερνώντας τα απλά τεχνικά χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα εμπλουτίστηκε με αναλυτικά δεδομένα για το ιστορικό του τελευταίου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ. Οι χρήστες μπορούν να δουν την ημερομηνία και το αποτέλεσμα του ελέγχου, την ημερομηνία λήξης του (επόμενου ελέγχου), τον τύπο του ελέγχου, τον αριθμό του πιστοποιητικού, καθώς και τη σημαντική ένδειξη των χιλιομέτρων που καταγράφηκαν εκείνη τη στιγμή. Όλα αυτά γίνονται με απόλυτη προστασία της ιδιωτικότητας, καθώς δεν αποκαλύπτονται προσωπικά δεδομένα του κατόχου.

Το πλήρες προφίλ του οχήματος

Οι νέες αυτές προσθήκες συμπληρώνουν το ήδη υπάρχον προφίλ κάθε οχήματος, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από βασικά στοιχεία. Μεταξύ αυτών είναι η κατηγορία, το χρώμα και η χρήση του οχήματος. Επίσης, παρέχονται πληροφορίες για τον αριθμό πλαισίου, τον κυβισμό και τη φορολογήσιμη ισχύ του.

Το προφίλ περιλαμβάνει επιπλέον την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης, τόσο σε Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς και την ημερομηνία έκδοσης και ισχύος της άδειας κυκλοφορίας. Τέλος, οι χρήστες μπορούν να ενημερωθούν για την κατάσταση κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και για το αν είναι ασφαλισμένο.

Αξιοποίηση από τις επιχειρήσεις μέσω API

Μια εξίσου σημαντική καινοτομία της αναβαθμισμένης πλατφόρμας είναι η διάθεση των δεδομένων μέσω προγραμματιστικής διεπαφής εφαρμογών, γνωστής ως API (Application Programming Interface). Αυτός ο μηχανισμός δίνει τη δυνατότητα σε διαφορετικά λογισμικά και πληροφοριακά συστήματα να «επικοινωνούν» και να ανταλλάσσουν πληροφορίες αυτόματα.

Η δυνατότητα αυτή καταργεί την ανάγκη για χρονοβόρες, χειροκίνητες αναζητήσεις στην ιστοσελίδα, επιτρέποντας στις εταιρείες να αντλούν αυτοματοποιημένα τα δεδομένα και να τα ενσωματώνουν απευθείας στα συστήματά τους. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για την άμεση αξιοποίηση αυτών των πληροφοριών από τον ιδιωτικό τομέα.

Δήλωση για την υπηρεσία

Σε σχέση με την αναβαθμισμένη πλατφόρμα, αναφέρθηκε ότι «Με τη διευρυμένη υπηρεσία OpenCar κάνουμε την πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες για τα οχήματα ακόμη πιο εύκολη και ουσιαστική, τόσο για τους πολίτες όσ».

Με πληροφορίες από: Enikos