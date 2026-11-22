Αποκλίσεις τιμών σε καθημερινά προϊόντα στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη

Σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές καθημερινών προϊόντων μεταξύ της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών καταγράφει η πλατφόρμα PosoKanei. Μέσα από μια λεπτομερή ανάλυση 20 βασικών ειδών, από τρόφιμα μέχρι προϊόντα προσωπικής υγιεινής, η έρευνα φέρνει στο φως διαφορές που επηρεάζουν άμεσα την τσέπη των καταναλωτών. Το δείγμα των προϊόντων εμφανίζεται μοιρασμένο, με δέκα κωδικούς να διατίθενται φθηνότερα στην ελληνική αγορά και ισάριθμους να πωλούνται σε υψηλότερες τιμές.

Η ανάλυση της πλατφόρμας PosoKanei

Η πλατφόρμα PosoKanei ανέλαβε την πρωτοβουλία να συγκρίνει το κόστος των ίδιων επώνυμων προϊόντων στα ράφια της Ελλάδας με αυτά της υπόλοιπης Ευρώπης. Η ανάλυση περιέλαβε 20 καθημερινά είδη, καλύπτοντας μια ευρεία γκάμα προϊόντων, από ζυμαρικά και οδοντόκρεμα μέχρι καφέ και παγωτό.

Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων, η πλατφόρμα κατέγραψε τις μέσες τιμές των προϊόντων για διάστημα 30 ημερών, εξαιρώντας τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Αυτή η μεθοδολογία επιλέχθηκε ώστε να εξασφαλιστεί μια δίκαιη σύγκριση σε κοινή φορολογική βάση, δεδομένου ότι οι συντελεστές ΦΠΑ διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα και ανά κατηγορία προϊόντος.

Προϊόντα με χαμηλότερες τιμές στην Ελλάδα

Σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, οι Έλληνες καταναλωτές βρίσκουν χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στη λίστα των φθηνότερων κωδικών κυριαρχούν τα είδη προσωπικής υγιεινής, βασικά τρόφιμα και προϊόντα βρεφικής φροντίδας.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το κρεμώδες αφρόλουτρο των 650 ml, το οποίο πωλείται στην Ελλάδα κατά 47,5% φθηνότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επίσης, η οδοντόκρεμα των 75 ml καταγράφει σημαντικά χαμηλότερη τιμή, φτάνοντας το -39,7%, ενώ τα σπαγγέτι των 500 g είναι κατά 34,1% πιο οικονομικά στη χώρα μας.

Προϊόντα με υψηλότερες τιμές στην Ελλάδα

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν προϊόντα για τα οποία οι Έλληνες καταναλωτές καλούνται να πληρώσουν ακριβότερα σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Στη δεκάδα των υψηλότερων τιμών συναντώνται κυρίως τρόφιμα, αλλά και είδη προσωπικής φροντίδας καθώς και προϊόντα για κατοικίδια.

Ενδεικτικά, το παγωτό των 406 g κοστίζει 43,1% ακριβότερα στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη απόκλιση προς τα πάνω. Ο αλεσμένος καφές espresso των 250 g ακολουθεί με μια διαφορά +31,6%, καθιστώντας τον επίσης πιο ακριβό για την ελληνική αγορά. Τα σοκολατένια δημητριακά συγκαταλέγονται επίσης στα προϊόντα που πωλούνται ακριβότερα.

Η μεθοδολογία σύγκρισης και οι αγορές αναφοράς

Για την αξιοπιστία της σύγκρισης, η πλατφόρμα PosoKanei χρησιμοποίησε ως σημείο αναφοράς τον αριθμητικό μέσο όρο των ημερήσιων τιμών σε διάστημα 30 ημερών. Με αυτή τη μεθοδολογία, ενσωματώνονται στην ανάλυση και οι τυχόν προσφορές ή προωθητικές ενέργειες της συγκεκριμένης περιόδου, αποφεύγοντας έτσι στρεβλώσεις που θα προκαλούσε μια μεμονωμένη ημερήσια μέτρηση.

Για κάθε προϊόν, η μέση ελληνική τιμή συγκρίθηκε με τον μέσο όρο έξι έως οκτώ ευρωπαϊκών αγορών. Στις χώρες που περιλαμβάνονται στη σύγκριση, ανάλογα με το προϊόν, συγκαταλέγονται η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία.

Το «μοιρασμένο» δείγμα της αγοράς

Συνολικά, το δείγμα των 20 κωδικών που εξετάστηκαν από την πλατφόρμα PosoKanei είναι «μοιρασμένο», αντανακλώντας μια διπλή εικόνα για την ελληνική αγορά. Δέκα κωδικοί διατίθενται φθηνότερα για τους Έλληνες καταναλωτές, ενώ άλλοι δέκα κωδικοί πωλούνται σε υψηλότερες τιμές σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Αυτή η ισορροπία υπογραμμίζει ότι οι αποκλίσεις στις τιμές δεν είναι ομοιόμορφες σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων, αλλά παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με το είδος και την κατηγορία του προϊόντος.

Με πληροφορίες από: Enikos