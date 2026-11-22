Η ακρίβεια, που εξακολουθεί να πιέζει τα εισοδήματα των νοικοκυριών, αποτελεί ταυτόχρονα έναν από τους σημαντικότερους τροφοδότες των κρατικών ταμείων. Ο προϋπολογισμός του 2027 αποτυπώνει αυτή την πραγματικότητα, προβλέποντας συνολικά φορολογικά έσοδα που θα φτάσουν τα 77,952 δισ. ευρώ. Από αυτά, σχεδόν 43 δισ. ευρώ θα προέλθουν από τη φορολόγηση αγαθών και υπηρεσιών.

Η συμβολή της ακρίβειας στα δημόσια έσοδα

Όσο οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών παραμένουν υψηλές, τόσο αυξάνεται και η φορολογική επιβάρυνση που ενσωματώνεται στις καθημερινές συναλλαγές. Η σχέση ανάμεσα στην ακρίβεια και τις φορολογικές εισπράξεις είναι απλή: όταν ένα προϊόν ακριβαίνει, αυξάνεται και το ποσό του ΦΠΑ που εισπράττει το κράτος, εφόσον ο φορολογικός συντελεστής παραμένει αμετάβλητος.

Έτσι, ακόμη και χωρίς αύξηση των φορολογικών συντελεστών, οι υψηλότερες τιμές μπορούν να οδηγήσουν σε περισσότερα έσοδα για το Δημόσιο, εφόσον δεν περιοριστεί αντίστοιχα η κατανάλωση. Το παράδοξο είναι ότι η ίδια ακρίβεια που μειώνει την αγοραστική δύναμη των πολιτών μπορεί να λειτουργεί ενισχυτικά για τις κρατικές εισπράξεις.

Οι προβλέψεις του προϋπολογισμού του 2027

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, τα συνολικά φορολογικά έσοδα θα φτάσουν το 2027 στα 77,952 δισ. ευρώ. Αυτό το ποσό αντιπροσωπεύει μια αύξηση της τάξης του 2,4% σε σχέση με το 2026, κατά το οποίο τα αντίστοιχα έσοδα είχαν διαμορφωθεί στα 76,137 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το Δημόσιο υπολογίζει να εισπράξει επιπλέον 1,815 δισ. ευρώ.

Από τα προβλεπόμενα συνολικά έσοδα του 2027, ένα σημαντικό μέρος, συγκεκριμένα 42,909 δισ. ευρώ, θα προέλθει από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο σε σχέση με τα 42,552 δισ. ευρώ που είχαν εισπραχθεί από την ίδια κατηγορία φόρων το 2026.

Η κυριαρχία των έμμεσων φόρων

Περίπου 55 στα 100 ευρώ των φορολογικών εσόδων του 2027 αναμένεται να προέρχονται από την κατανάλωση. Αυτό αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο που έχουν ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και οι υπόλοιποι έμμεσοι φόροι στη χρηματοδότηση του κρατικού κορβανά. Η μεγαλύτερη μερίδα αυτών των εσόδων αφορά τον ΦΠΑ.

Οι προβλεπόμενες εισπράξεις από τον ΦΠΑ για το 2027 ανέρχονται σε 31,047 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σχεδόν στο 40% του συνόλου των φορολογικών εσόδων, καθιστώντας τον ΦΠΑ έναν από τους βασικούς πυλώνες των κρατικών εισπράξεων.

Παράγοντες που επηρεάζουν τις εισπράξεις ΦΠΑ

Είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά την οριακή μείωση των εισπράξεων ΦΠΑ κατά 18 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2026, η πραγματική εικόνα είναι διαφορετική όταν αφαιρεθούν ορισμένοι έκτακτοι παράγοντες. Ο προϋπολογισμός διευκρινίζει ότι η σύγκριση επηρεάζεται από τη μείωση των εσόδων κατά 911 εκατ. ευρώ λόγω της ολοκλήρωσης έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Επίσης, η σύγκριση επηρεάζεται από μη επαναλαμβανόμενα έσοδα 306 εκατ. ευρώ που είχαν εισπραχθεί το 2026 από την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού. Αυτοί οι παράγοντες δείχνουν ότι η φαινομενική μείωση δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα μια συνολική πτώση στην απόδοση του ΦΠΑ.

Πρόσθετοι παράγοντες ενίσχυσης των εσόδων

Παρόλο που η ακρίβεια αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα που διατηρεί αυξημένο το ποσό του φόρου που πληρώνεται σε κάθε συναλλαγή, δεν είναι ο μοναδικός. Στις εισπράξεις συμβάλλουν επίσης η οικονομική δραστηριότητα και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής.

Οι παράγοντες αυτοί λειτουργούν συμπληρωματικά, ενισχύοντας τα συνολικά φορολογικά έσοδα του Δημοσίου. Ωστόσο, οι υψηλές τιμές παραμένουν ένας καθοριστικός παράγοντας για τη διατήρηση των αυξημένων εσόδων από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών.

Με πληροφορίες από: Topontiki