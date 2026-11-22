Η «σπείρα του Αγρινίου» με τα εικονικά τιμολόγια: Δύο διευθυντές τράπεζας και τέσσερις λογιστές οι πρωταγωνιστές, τη Δευτέρα οι πρώτες απολογίες

Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου οι πρώτοι κατηγορούμενοι για τη μεγάλη υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια και τις παράνομες επιστροφές φόρων, η οποία αποκαλύφθηκε μετά από επιχείρηση των διωκτικών Αρχών. Συνολικά 15 άτομα έχουν συλληφθεί, σε βάρος των οποίων έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις, με τις απολογίες να αναμένεται να ολοκληρωθούν την Τρίτη 24 Νοεμβρίου. Η υπόθεση, γνωστή ως «σπείρα του Αγρινίου», αφορά ένα φερόμενο οργανωμένο δίκτυο εικονικών συναλλαγών και εταιρειών-βιτρινών.

Οι πρώτες απολογίες και οι συλλήψεις

Οι δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση των εικονικών τιμολογίων ξεκινούν επίσημα τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, καθώς οι πρώτοι κατηγορούμενοι θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Οι απολογίες των συνολικά 15 συλληφθέντων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις, αναμένεται να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν την επόμενη ημέρα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου.

Στο επίκεντρο της αστυνομικής επιχείρησης βρέθηκε το Αγρίνιο, όπου πραγματοποιήθηκαν οκτώ από τις 15 συνολικές συλλήψεις. Σημαντικό μέρος των κατηγορουμένων φέρεται να προέρχεται από την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, γεγονός που υπογραμμίζει τη γεωγραφική διάσταση της υπόθεσης.

Το μέγεθος της υπόθεσης και το οικονομικό αντικείμενο

Η υπόθεση της αποκαλούμενης «σπείρας του Αγρινίου» αφορά ένα φερόμενο οργανωμένο δίκτυο που χρησιμοποιούσε εικονικές συναλλαγές, εταιρείες-βιτρίνες και παράνομες επιστροφές φόρων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι καταλογισμένοι φόροι από αυτή τη δραστηριότητα ανέρχονται στο ποσό των 28 εκατ. ευρώ.

Οι παράνομες επιστροφές φόρων, οι οποίες φέρεται να αποκτήθηκαν μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού, υπολογίζονται περίπου στα 4,8 εκατ. ευρώ. Η συνολική υπόθεση συνδέεται με φορολογικές παραβάσεις ιδιαίτερα μεγάλου οικονομικού αντικειμένου, γεγονός που την καθιστά μία από τις σημαντικότερες του είδους της.

Ο ρόλος τραπεζικών στελεχών και λογιστών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η φερόμενη εμπλοκή δύο διευθυντών τραπεζικών υποκαταστημάτων και τεσσάρων λογιστών στην υπόθεση. Η παρουσία αυτών των επαγγελματιών στο φερόμενο κύκλωμα δίνει νέα διάσταση στην έρευνα, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στις εικονικές συναλλαγές.

Αντιθέτως, η έρευνα επεκτείνεται και στον τρόπο με τον οποίο διακινήθηκαν και αναλήφθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά, αναζητώντας τις «τραπεζικές διαδρομές» του χρήματος. Αυτό υποδηλώνει μια πιο σύνθετη δομή και λειτουργία του κυκλώματος, πέρα από την απλή έκδοση εικονικών τιμολογίων.

Το Αγρίνιο στο επίκεντρο της δράσης

Η γεωγραφική διάσταση της υπόθεσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Αγρίνιο και η ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας αποτέλεσαν βασικό πεδίο της αστυνομικής επιχείρησης. Όπως προαναφέρθηκε, οκτώ από τις συνολικά 15 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην πόλη του Αγρινίου, ενώ αρκετοί από τους εμπλεκομένους φέρονται να έχουν επαγγελματική ή άλλη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης, οι συλλήψεις δεν περιορίστηκαν μόνο εντός της πόλης, αλλά επεκτάθηκαν και σε γειτονικές περιοχές. Το γεγονός αυτό στρέφει το ενδιαφέρον στον ρόλο που ενδεχομένως διαδραμάτιζαν οι τοπικές επαγγελματικές και οικονομικές διασυνδέσεις στη λειτουργία του κυκλώματος. Παραμένει, πάντως, αντικείμενο της δικαστικής έρευνας εάν στην περιοχή βρισκόταν το επιχειρησιακό κέντρο της οργάνωσης ή εάν αποτελούσε έναν από τους βασικούς κόμβους δραστηριότητάς της.

Ο μηχανισμός του κυκλώματος και οι εταιρείες-βιτρίνες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το φερόμενο κύκλωμα αξιοποιούσε οκτώ εταιρείες, μέσω των οποίων πραγματοποιούνταν εικονικές συναλλαγές. Μέσω αυτών των εταιρειών υποβάλλονταν επίσης ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις, δημιουργώντας ένα πλαίσιο παράνομων ενεργειών.

Στον μηχανισμό φέρονται να χρησιμοποιούνταν πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές επιχειρήσεων, χωρίς όμως να ασκούν αντίστοιχη πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τις Αρχές, δημιουργούνταν οι προϋποθέσεις για την απόκτηση παράνομων επιστροφών φόρων.

Η έρευνα επιχειρεί να αποσαφηνίσει ποιοι είχαν τον ουσιαστικό έλεγχο των εταιρειών αυτών, ποιοι ήταν οι πραγματικοί διαχειριστές των συναλλαγών και, κυρίως, ποιοι ήταν οι τελικοί αποδέκτες των χρημάτων που προέκυψαν από την παράνομη δράση.

Με πληροφορίες από: Topontiki