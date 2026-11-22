Η κυβέρνηση προχωρά σε μια σειρά νέων κινήσεων που αφορούν άμεσα το πορτοφόλι των πολιτών, με στόχο την ανακούφιση των νοικοκυριών από τις πιέσεις της συνεχιζόμενης ακρίβειας. Οι ανακοινώσεις και οι πληροφορίες των τελευταίων ημερών σκιαγραφούν μια προσπάθεια ενίσχυσης του εισοδήματος και ελάφρυνσης των βαρών, ενόψει και των εορτών που πλησιάζουν. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν από επιδοτήσεις καυσίμων και νέα προγράμματα για τις αγορές, έως αυξημένα επιδόματα και μισθολογικές προσαυξήσεις.

Επιδότηση καυσίμων και νέο «Καλάθι»

Τη Δευτέρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια του briefing ότι τα μέτρα ανακούφισης των πολιτών, τα οποία αφορούν στις επιδοτήσεις στα καύσιμα, θα συνεχίσουν να ισχύουν και για τον τρέχοντα μήνα. Αυτή η κίνηση έρχεται να προσφέρει μια ανάσα στους καταναλωτές, διατηρώντας την υποστήριψη στο κόστος των μετακινήσεων.

Μία ημέρα αργότερα, ο νέος υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης, προχώρησε στην ανακοίνωση της έναρξης του νέου προγράμματος «Γιορτές για όλους». Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει και να διευρύνει το «Καλάθι των Χριστουγέννων», καλύπτοντας πλέον 25 κατηγορίες προϊόντων. Σε αυτές τις κατηγορίες αντιστοιχούν περισσότεροι από 300 διαφορετικοί κωδικοί προϊόντων, προσφέροντας ευρύτερες επιλογές στους καταναλωτές.

Παράλληλα, ο κ. Σπανάκης αναφέρθηκε και στα αποτελέσματα της εθνικής πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχουν ήδη 1.140 κωδικοί προϊόντων, με τη μέση μείωση των τιμών να διαμορφώνεται στο 7,2%. Αυτό υποδηλώνει μια συνεχή προσπάθεια για συγκράτηση του κόστους σε βασικά αγαθά.

Το αυξημένο επίδομα θέρμανσης

Στην καθιερωμένη του ανασκόπηση της εβδομάδας, την Κυριακή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στο επίδομα θέρμανσης. Όπως έγραψε, το επίδομα είναι αυξημένο οριζόντια κατά 30% σε σχέση με την περσινή χρονιά, μια κίνηση που αναμένεται να ανακουφίσει σημαντικό αριθμό νοικοκυριών.

Συγκεκριμένα, περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά αναμένεται να λάβουν το αυξημένο επίδομα. Το ανώτατο ποσό που μπορεί να φτάσει το επίδομα ανέρχεται στα 1.560 ευρώ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση από τα 350 ευρώ που ήταν το 2019. Παράλληλα, για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, το εισοδηματικό όριο για την ένταξη στο πρόγραμμα έχει αναπροσαρμοστεί προς τα πάνω, ανεβαίνοντας από τις 24.000 ευρώ στις 34.000 ευρώ.

Επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες που προέρχονται από την κυβέρνηση αναφέρουν ότι ένα επίδομα ύψους 400 ευρώ θα δοθεί στους συνταξιούχους. Η καταβολή του συγκεκριμένου ποσού προγραμματίζεται να γίνει πριν από την καταβολή των συντάξεων του Δεκεμβρίου, οι οποίες κατατίθενται στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο τέλος Νοεμβρίου.

Ανεπισήμως, αυτή η χρονική τοποθέτηση της καταβολής του επιδόματος γίνεται προκειμένου να μην συμπέσουν οι πληρωμές και να αποφευχθεί ένας μεγάλος φόρτος εργασίας στις τράπεζες, καθώς και για να περιοριστούν τυχόν λάθη. Ωστόσο, «γαλάζιες» πηγές δεν κρύβουν ότι η κίνηση αυτή αποτελεί μια προσπάθεια της κυβέρνησης να «γλυκάνει» τους συνταξιούχους, προσφέροντας μια επιπλέον οικονομική ενίσχυση.

Μισθολογικές προσαυξήσεις για εργαζομένους

Επιπλέον, κυβερνητικές πηγές επισήμαναν ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2027, οι εργαζόμενοι που συμπληρώνουν τρία χρόνια αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας θα αποκτήσουν δικαίωμα μισθολογικής προσαύξησης της τάξης του 10%. Αυτή η ρύθμιση αναμένεται να επηρεάσει κυρίως εργαζομένους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

Οι εν λόγω αυξήσεις αφορούν όσους συμπληρώνουν την πρώτη τους τριετία μετά το «ξεπάγωμα» των τριετιών, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2024. Για παράδειγμα, με έναν κατώτατο μισθό των 920 ευρώ μικτά, η προσαύξηση του 10% αντιστοιχεί σε 92 ευρώ μηνιαίως, ανεβάζοντας τον μηνιαίο μισθό στα 1.012 ευρώ.

Το μήνυμα των κυβερνητικών κινήσεων

Όλες αυτές οι εξαγγελίες και οι πληροφορίες, αν και αρχικά μπορεί να φαίνονται ασύνδετες μεταξύ τους, μοιάζουν να ενώνονται από ένα κοινό «νήμα». Αυτό το νήμα είναι το μήνυμα που επιθυμεί να στείλει η κυβέρνηση, ότι αντιλαμβάνεται τις πιέσεις που υφίστανται οι προϋπολογισμοί των νοικοκυριών στη χώρα, λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας.

Μέσα από αυτές τις στοχευμένες κινήσεις, η κυβέρνηση δηλώνει ότι κάνει ό,τι βρίσκεται εντός των δυνατοτήτων της για να ελαφρύνει κάπως τα βάρη, να ενισχύσει το εισόδημα των πολιτών και να τους προσφέρει μια διέξοδο, ώστε να μπορέσουν να απολαύσουν τις γιορτές που πλησιάζουν.

Με πληροφορίες από: Topontiki