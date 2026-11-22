Η ElvalHalcor ενισχύει την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές της στο εννεάμηνο του 2026

Η ElvalHalcor κατέγραψε σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας της και ιδιαίτερα των ταμειακών της ροών κατά το εννεάμηνο του 2026. Αυτή η θετική εξέλιξη σημειώνεται σε μια περίοδο όπου η ευρωπαϊκή βιομηχανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις από το ενεργειακό κόστος, τις διακυμάνσεις των τιμών των μετάλλων και τη διαφοροποίηση της ζήτησης μεταξύ των επιμέρους αγορών.

Ο ελληνικός βιομηχανικός όμιλος, ο οποίος δραστηριοποιείται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου και χαλκού, παρουσιάζει βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη. Παράλληλα, προωθεί ενεργά επενδύσεις που στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής του δυναμικότητας και της ανταγωνιστικότητάς του στην αγορά.

Ισχυρή άνοδος κερδοφορίας

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη EBITDA της ElvalHalcor διαμορφώθηκαν στα 209,1 εκατομμύρια ευρώ για το εννεάμηνο του 2026. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 10,5% σε σύγκριση με τα 189,2 εκατομμύρια ευρώ που είχαν καταγραφεί στο αντίστοιχο εννεάμηνο του 2025.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η άνοδος των λογιστικών λειτουργικών κερδών EBITDA, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 52,2%, φτάνοντας τα 290,8 εκατομμύρια ευρώ. Η συγκεκριμένη εξέλιξη συνδέεται και με τα κέρδη αποτίμησης αποθεμάτων, τα οποία προέκυψαν λόγω της ανόδου των τιμών των μετάλλων. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 175,1 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 98,1 εκατομμυρίων ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 78,4%.

Ενίσχυση ελεύθερων ταμειακών ροών

Ιδιαίτερη σημασία για την οικονομική ευρωστία του ομίλου έχει η σημαντική βελτίωση των ελεύθερων ταμειακών ροών. Αυτές έφτασαν τα 159 εκατομμύρια ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2026, σημειώνοντας μεγάλη αύξηση από τα 40 εκατομμύρια ευρώ που ήταν ένα χρόνο νωρίτερα.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει σημαντικά την οικονομική ευελιξία του ομίλου. Παράλληλα, δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων που υλοποιεί η εταιρεία, σε μια δραστηριότητα η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλές απαιτήσεις κεφαλαίου για την ανάπτυξή της.

Επενδύσεις και προκλήσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία

Ο ελληνικός βιομηχανικός όμιλος ElvalHalcor, παρά το ευμετάβλητο περιβάλλον, συνεχίζει να προωθεί επενδύσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της παραγωγικής του δυναμικότητας και της ανταγωνιστικότητάς του. Αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο όπου η ευρωπαϊκή βιομηχανία αντιμετωπίζει συνεχείς προκλήσεις.

Οι προκλήσεις αυτές περιλαμβάνουν το αυξημένο ενεργειακό κόστος, τις διακυμάνσεις στις τιμές των μετάλλων, καθώς και τη διαφοροποίηση της ζήτησης που παρατηρείται μεταξύ των επιμέρους αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται.

Δυναμική στις πωλήσεις αλουμινίου, σταθερότητα στον χαλκό

Σε επίπεδο παραγωγής και πωλήσεων, οι πωλήσεις αλουμινίου της ElvalHalcor παρουσίασαν αύξηση κατά 5,9%, φτάνοντας τους 345.000 τόνους. Η ανάπτυξη αυτή προήλθε κυρίως από την ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε στους κλάδους των μεταφορών και της άκαμπτης συσκευασίας, οι οποίοι εμφάνισαν ανοδική πορεία.

Αντίθετα, στον κλάδο του χαλκού, ο όγκος πωλήσεων παρέμεινε σταθερός, διατηρούμενος στους 132.000 τόνους. Η αυξημένη ζήτηση από τη βιομηχανία και τις ενεργειακές εφαρμογές κατάφερε να αντισταθμίσει τις πιέσεις που καταγράφηκαν στους τομείς των κατασκευών και της δόμησης. Η διαφοροποίηση αυτή αποτυπώνει τη σημασία της παρουσίας του ομίλου σε περισσότερες αγορές τελικής χρήσης, οι οποίες έχουν διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Με πληροφορίες από: Topontiki