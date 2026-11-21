Ένας πολύμηνος κύκλος οικονομικών ενισχύσεων έχει ανοίξει, περιλαμβάνοντας αυξήσεις μισθών και συντάξεων, νέα επιδόματα, φοροελαφρύνσεις και μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών. Αυτές οι παρεμβάσεις, οι οποίες αποτυπώνονται στον κρατικό προϋπολογισμό του 2027, απευθύνονται σε εκατομμύρια μισθωτούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, συνταξιούχους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες και οικογένειες με παιδιά.

Ο κύκλος των οικονομικών ενισχύσεων

Ο κύκλος των οικονομικών ενισχύσεων ξεκίνησε με την καταβολή 400 ευρώ σε περίπου 2,1 εκατομμύρια συνταξιούχους την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου. Αυτή η κίνηση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου χρονοδιαγράμματος κυβερνητικών παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση του εισοδήματος διαφόρων κοινωνικών ομάδων.

Οι παρεμβάσεις αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δικαιούχων, δείχνοντας την πρόθεση για στήριξη σε πολλούς τομείς της ελληνικής κοινωνίας. Τα μέτρα έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν ανακούφιση και ενίσχυση σε όσους το έχουν ανάγκη, με βάση τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού.

Ενίσχυση συνταξιούχων και ειδικές παροχές

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων, η οποία καθιερώθηκε το 2025 στα 250 ευρώ, έχει αυξηθεί σταδιακά στα 400 ευρώ. Παράλληλα, με την κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, ο αριθμός των δικαιούχων διευρύνθηκε κατά περίπου 270.000 άτομα.

Δικαιούχοι αυτής της ενίσχυσης είναι και όσοι έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους και λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου. Στις 30 Νοεμβρίου, θα ακολουθήσει η καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους ανασφάλιστους υπερήλικες, στα άτομα με αναπηρία και στους δικαιούχους αναδόχους γονείς ατόμων με αναπηρία.

Στήριξη για κατοικία και επαγγελματίες

Στο πλαίσιο των παροχών, προβλέπεται ένα ποσό που αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο του ετήσιου ενοικίου, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί στην περίπτωση της κύριας κατοικίας. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εκτιμήσεις, οι δικαιούχοι φέτος θα προσεγγίσουν το 1 εκατομμύριο, περίπου 70.000 περισσότεροι από το 2025, λόγω της διεύρυνσης των εισοδηματικών κριτηρίων.

Την ίδια ημέρα, εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν σε δημόσιες δομές της περιφέρειας και πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, θα λάβουν επιστροφή δύο ενοικίων για το 2025. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε προηγηθεί η αναδρομική καταβολή της αντίστοιχης ενίσχυσης για το 2024.

Οι νέες αυξήσεις στις συντάξεις του 2027

Στα τέλη Δεκεμβρίου, με την πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου 2027, οι συνταξιούχοι θα δουν τις νέες ετήσιες αυξήσεις στις αποδοχές τους. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τους συνταξιούχους που διατηρούν προσωπική διαφορά, καθώς οι αυξήσεις δεν θα συμψηφίζονται πλέον με αυτήν.

Πρόκειται για το δεύτερο στάδιο της παρέμβασης που είχε εξαγγείλει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ του 2025, μετά τον περιορισμό του συμψηφισμού κατά 50% το 2026.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr