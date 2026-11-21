Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, κατέθεσε πρόταση για νέες περικοπές στον επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα εισηγήθηκε την επιβολή ψηφιακού φόρου 3%. Το σχέδιο του Κόστα, το οποίο αποκαλύφθηκε από το Reuters, αναμένεται να επηρεάσει κυρίως μεγάλους αμερικανικούς τεχνολογικούς ομίλους.

Η πρόταση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που οι ηγέτες της ΕΕ επιδιώκουν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό πριν από το τέλος του 2026, καθώς το 2027 προβλέπονται εκλογές σε αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Η πρόταση Κόστα για τον προϋπολογισμό 2028-2034

Το σχέδιο που παρουσίασε ο Αντόνιο Κόστα διαμορφώνει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034 στα 1,582 τρισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό είναι μειωμένο κατά 40 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το συμβιβαστικό σχέδιο που είχε υποβάλει η ιρλανδική προεδρία τον Οκτώβριο.

Η μείωση είναι ακόμη μεγαλύτερη, φτάνοντας τα 180,6 δισεκατομμύρια ευρώ, αν συγκριθεί με την αρχική πρόταση που είχε καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προτεινόμενες περικοπές αποτελούν κεντρικό στοιχείο της προσπάθειας για την επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών.

Ο ψηφιακός φόρος και οι επιφυλάξεις

Ένα σημαντικό μέρος της πρότασης του Αντόνιο Κόστα αποτελεί η επαναφορά ενός ψηφιακού φόρου 3%, μια ιδέα που είχε αρχικά προτείνει η Κομισιόν το 2018, αλλά δεν είχε υιοθετηθεί τότε από τις κυβερνήσεις. Ο φόρος αυτός θα επιβάλλεται στον ετήσιο καθαρό κύκλο εργασιών που προέρχεται από διαδικτυακή διαφήμιση, υπηρεσίες ψηφιακής διαμεσολάβησης και δεδομένα που παράγονται από χρήστες.

Θα αφορά εταιρείες με ετήσιο κύκλο εργασιών από ψηφιακές δραστηριότητες άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκόσμιο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 750 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φόρος αυτός θα επηρεάσει κυρίως μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους, όπως οι Google, Microsoft, Meta, Apple και Amazon. Τα έσοδα από τον ψηφιακό φόρο θα αποτελούσαν νέους «ίδιους πόρους» της ΕΕ, συμβάλλοντας στον περιορισμό των αναγκών χρηματοδότησης από τα εθνικά ταμεία. Ωστόσο, αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εμφανίζονται επιφυλακτικές, εκφράζοντας φόβους για πιθανή αντίδραση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ταχθεί κατά ενός τέτοιου φόρου.

Στόχοι και περικοπές στις δαπάνες

Οι προτεινόμενες μειώσεις στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εστιάζουν κυρίως σε συγκεκριμένους τομείς. Αυτοί περιλαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει ως στόχο να ενισχύσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία απέναντι στον ανταγωνισμό από την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, οι περικοπές αφορούν τις δαπάνες για την άμυνα και τις εξωτερικές υποθέσεις της Ένωσης.

Στον αντίποδα, οι πόροι που προορίζονται για τη γεωργία και την πολιτική συνοχής προστατεύονται συγκριτικά περισσότερο σε σχέση με το προηγούμενο συμβιβαστικό σχέδιο. Παρόλα αυτά, η Γαλλία έχει εκφράσει την άποψη ότι η πρόταση του Αντόνιο Κόστα δεν διασφαλίζει επαρκώς τα συμφέροντα των αγροτών.

Αντιδράσεις και διαπραγματεύσεις

Το σχέδιο του Αντόνιο Κόστα θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των ηγετών των 27 κρατών μελών σε έκτακτη σύνοδο που έχει προγραμματιστεί για τις 26 και 27 Νοεμβρίου. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί μια συμφωνία για τον επταετή προϋπολογισμό τον Δεκέμβριο.

Οι αντιδράσεις στην πρόταση είναι ποικίλες. Ο Ζίγκφριντ Μουρεσάν, επικεφαλής διαπραγματευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό, χαρακτήρισε το σχέδιο απαράδεκτο, τονίζοντας ότι οι διαδοχικές περικοπές δεν μπορούν να θεωρηθούν επενδυτική στρατηγική. Από την άλλη πλευρά, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς το χαρακτήρισε ένα πρώτο βήμα, αλλά εκτίμησε ότι το συνολικό ποσό παραμένει υπερβολικά υψηλό. Ο Μερτς, δεδομένου ότι η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος καθαρός συνεισφέρων στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, επέμεινε επίσης στην ανάγκη συμμετοχής και των 27 χωρών στη χρηματοδότηση, μια τοποθέτηση που αφορά ιδιαίτερα την αντίθεση της Ουγγαρίας, της Σλοβακίας, της Βουλγαρίας και της Τσεχίας στη συνεισφορά για την Ουκρανία.

Με πληροφορίες από: Topontiki