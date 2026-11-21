Με την πρόσφατη εκταμίευση του ετήσιου επιδόματος των 400 ευρώ σε περίπου 2,1 εκατομμύρια συνταξιούχους άνω των 65 ετών, άρχισε να ξεδιπλώνεται ο «χάρτης» των ενισχύσεων και φοροελαφρύνσεων που αφορά εκατομμύρια πολίτες. Αυτός ο σχεδιασμός προβλέπει ωφέλειες για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Οι παροχές αυτές θα εφαρμοστούν σταδιακά τους επόμενους μήνες, με ορίζοντα μέχρι τον Ιούνιο του 2027.

Επίδομα για τους συνταξιούχους

Η πρόσφατη καταβολή του ετήσιου επιδόματος, ύψους 400 ευρώ, σε περίπου 2,1 εκατομμύρια συνταξιούχους ηλικίας 65 ετών και άνω, σηματοδότησε την έναρξη της εφαρμογής των νέων μέτρων. Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρώτη χρονιά καταβολής, το περασμένο έτος, το μόνιμο αυτό επίδομα ανερχόταν σε 250 ευρώ.

Έκτοτε, η κυβέρνηση προχώρησε σε δύο αυξήσεις του ποσού και στην εξάλειψη των εισοδηματικών ορίων, με αποτέλεσμα να διευρυνθεί σημαντικά το σύνολο των δικαιούχων κατά περίπου 270.000 άτομα. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι επίσης όσοι είναι 60 ετών και άνω και λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας. Επιπλέον, στο τέλος του τρέχοντος μήνα, το βοήθημα θα καταβληθεί και στους ανασφάλιστους συνταξιούχους, στα άτομα με αναπηρία, καθώς και στους ανάδοχους γονείς ατόμων με αναπηρία.

Επιστροφή ενοικίου για πρώτη και φοιτητική κατοικία

Ο επόμενος σημαντικός σταθμός στο χρονολόγιο των παροχών αναμένεται σε δέκα ημέρες, συγκεκριμένα στις 30 Νοεμβρίου. Τότε θα πραγματοποιηθεί η ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου για την πρώτη και για τη φοιτητική κατοικία, η οποία υπολογίζεται με βάση τα μισθώματα που δηλώθηκαν το έτος 2025. Αυτό το μέτρο μεταφράζεται σε μείωση του ετήσιου κόστους στέγασης κατά 8%.

Η ενίσχυση αυτή μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ, ενώ προβλέπεται προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί. Για φέτος, που είναι η δεύτερη χρονιά εφαρμογής του μέτρου, η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι ωφελούμενοι θα ανέλθουν σε περίπου 1 εκατομμύριο, αριθμός αυξημένος κατά 70.000 σε σύγκριση με πέρυσι. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην αναπροσαρμογή των εισοδηματικών κριτηρίων που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι.

Πλέον, την επιστροφή δικαιούνται άγαμοι με ετήσιο εισόδημα έως 25.000 ευρώ, έναντι 20.000 ευρώ που ίσχυε το 2025. Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, το όριο εισοδήματος αυξήθηκε στις 35.000 ευρώ, από 28.000 ευρώ πέρυσι. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο αυξήθηκε στις 39.000 ευρώ, έναντι 31.000 το περασμένο έτος, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Επιστροφή ενοικίων για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς

Την ίδια ημερομηνία, στις 30 Νοεμβρίου, προβλέπεται η καταβολή επιστροφής δύο ενοικίων του 2025 για συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες. Αυτές περιλαμβάνουν τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε δημόσια σχολεία της περιφέρειας, καθώς και τους γιατρούς και νοσηλευτές που εργάζονται σε περιφερειακές μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).

Τον Σεπτέμβριο είχε ήδη καταβληθεί αναδρομικά η διπλή επιστροφή για τα μισθώματα που αφορούσαν το έτος 2024, ενισχύοντας περαιτέρω τους δικαιούχους.

Αυξήσεις συντάξεων και κατάργηση συμψηφισμού προσωπικής διαφοράς

Στα τέλη Δεκεμβρίου, με την καταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου, οι συνταξιούχοι θα δουν εκ νέου αυξήσεις στις αποδοχές τους. Οι αυξήσεις αυτές προκύπτουν από τον ετήσιο μηχανισμό προσαρμογής των συντάξεων.

Επιπλέον, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, όσοι συνταξιούχοι είχαν προσωπική διαφορά δεν θα υποστούν τον συμψηφισμό που στο παρελθόν μείωνε τις αποδοχές τους. Η αύξηση που προκύπτει από τον μηχανισμό προσαρμογής ισοδυναμεί με το ημιάθροισμα του ετήσιου πληθωρισμού και του ρυθμού ανάπτυξης, απορροφώντας έτσι ένα σημαντικό μέρος της αύξησης του κόστους ζωής.

Νέες φορολογικές μειώσεις το 2027

Το έτος 2027 αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή νέες φορολογικές μειώσεις. Πολλές από αυτές τις μειώσεις είχαν εξαγγελθεί από τον πρωθυπουργό κατά τις εμφανίσεις του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) την τελευταία διετία, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση για περαιτέρω ελαφρύνσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki