Η Motor Oil προχωρά σε νέα επιχειρηματική κίνηση, διευρύνοντας την παρουσία της στην αγορά των ενεργειακών υπηρεσιών. Μέσω της θυγατρικής της nrg, ο όμιλος αποκτά πλειοψηφική συμμετοχή στην MGD Energy. Η συμφωνία αυτή ενισχύει τη θέση της Motor Oil στον αναπτυσσόμενο τομέα της αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργώντας προϋποθέσεις για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Ενίσχυση στην ενεργειακή μετάβαση

Για τη Motor Oil, η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της. Παράλληλα, ενισχύει την παρουσία της στην ενεργειακή μετάβαση, έναν τομέα με αυξανόμενη σημασία.

Η απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στην MGD Energy εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική του ομίλου. Στόχος είναι η περαιτέρω διεύρυνση των δραστηριοτήτων του και η ενδυνάμωση της θέσης του στην αγορά των ενεργειακών υπηρεσιών.

Η στρατηγική επέκταση της nrg

Η είσοδος της nrg στο μετοχικό κεφάλαιο της MGD Energy αποτελεί μέρος της στρατηγικής επέκτασης της θυγατρικής. Η nrg επιδιώκει να επεκταθεί πέρα από την παραδοσιακή προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου.

Βασικός στόχος αυτής της κίνησης είναι η αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται από την αυξανόμενη ανάγκη περιορισμού του ενεργειακού κόστους. Επιπλέον, η nrg στοχεύει στην ανάπτυξη επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά συστήματα, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ενεργειακές απαιτήσεις.

Το προφίλ της MGD Energy

Η MGD Energy διαθέτει σημαντική εμπειρία στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η οποία ξεπερνά τα 15 έτη. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, έχει συμμετάσχει σε έργα συνολικής ισχύος άνω των 2,5 GW.

Η δραστηριότητά της επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργειακών έργων. Ειδικότερα, έχει ιδιαίτερη παρουσία στις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και στα συστήματα αυτοπαραγωγής, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις.

Οφέλη από τη συνεργασία

Με τη νέα μετοχική σύνθεση, η MGD Energy αποκτά πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές και εμπορικές δυνατότητες ενός μεγάλου ενεργειακού ομίλου. Αυτό της επιτρέπει να ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξή της.

Παράλληλα, η MGD Energy διατηρεί την υφιστάμενη διοικητική της ομάδα, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια και τη διατήρηση της τεχνογνωσίας της. Το επιχειρηματικό ενδιαφέρον της συμφωνίας εντοπίζεται στη δυνατότητα συνδυασμού της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με υπηρεσίες παραγωγής και διαχείρισής της.

Ολοκληρωμένες λύσεις για επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Οι επιχειρήσεις αναζητούν ολοένα περισσότερο τρόπους να περιορίσουν την έκθεσή τους στις διακυμάνσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Για τον λόγο αυτό, επενδύουν σε συστήματα αυτοκατανάλωσης και ενεργειακής αποδοτικότητας.

Αντίστοιχη τάση παρατηρείται και στα νοικοκυριά, όπου η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών αποτελούν εναλλακτικές επιλογές για τη συγκράτηση των ενεργειακών δαπανών. Η συνεργασία μεταξύ nrg και MGD Energy δημιουργεί δυνατότητες ανάπτυξης κοινών εμπορικών προϊόντων. Αυτά θα συνδυάζουν την τεχνική εξειδίκευση της MGD Energy με το πελατολόγιο και τα δίκτυα διάθεσης της nrg.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η δυνατότητα προσέγγισης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες τόσο στη χρηματοδότηση όσο και στην τεχνική υλοποίηση επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης, και η νέα συνεργασία μπορεί να προσφέρει λύσεις.

Ευρύτερη τάση στην αγορά

Η συγκεκριμένη εξαγορά εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση αναδιάρθρωσης της ελληνικής ενεργειακής αγοράς. Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας επιδιώκουν να διευρύνουν τις υπηρεσίες τους και να αναπτύξουν πρόσθετες πηγές εσόδων, προσαρμοζόμενοι στις νέες συνθήκες.

Αυτή η τάση αντανακλά την ανάγκη για προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς και την αναζήτηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Η Motor Oil, μέσω της nrg, τοποθετείται στρατηγικά σε αυτό το πλαίσιο, ενισχύοντας την παρουσία της σε αναδυόμενους τομείς.

Με πληροφορίες από: Topontiki