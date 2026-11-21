Ο νέος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, όπως παρουσιάστηκε το Σάββατο (21/11) από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σηματοδοτεί σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των κονδυλίων. Η αναθεωρημένη πρόταση προβλέπει αύξηση 232% στις αμυντικές δαπάνες, ενώ ταυτόχρονα επιφέρει περικοπές ύψους 79,5 δισ. ευρώ σε κρίσιμους τομείς όπως η συνοχή, η γεωργία και η αλιεία. Το σχέδιο αυτό έρχεται σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι διαφωνίες μεταξύ των 27 κρατών-μελών, ενόψει της έκτακτης Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Νοεμβρίου.

Οι βασικές αλλαγές στην κατανομή των κονδυλίων

Η αναθεωρημένη πρόταση του Αντόνιο Κόστα για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για την επταετία 2028-2034 αναδεικνύει μια σαφή μετατόπιση των προτεραιοτήτων της Ένωσης. Συγκεκριμένα, προβλέπεται μια εντυπωσιακή αύξηση της χρηματοδότησης για την άμυνα, η οποία ανέρχεται σε 232% σε σύγκριση με τον ισχύοντα προϋπολογισμό. Τα κονδύλια που προορίζονται για την άμυνα, το διάστημα και τη στρατιωτική κινητικότητα φτάνουν συνολικά τα 95,1 δισ. ευρώ.

Αντίθετα, η πρόταση περιλαμβάνει περικοπές 79,5 δισ. ευρώ σε τομείς όπως η γεωργία, η περιφερειακή ανάπτυξη και η αλιεία. Παράλληλα, διπλασιάζεται η χρηματοδότηση για τη διαχείριση της μετανάστευσης και την προστασία των συνόρων, με το ποσό να ανέρχεται στα 40,7 δισ. ευρώ. Η χρηματοδότηση για την ανταγωνιστικότητα καταγράφει επίσης σημαντική αύξηση, φτάνοντας το 120% σε σχέση με τον τρέχοντα προϋπολογισμό.

Περικοπές και πιθανές αντιδράσεις των κρατών-μελών

Το νέο σχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει πρόσθετες περικοπές ύψους σχεδόν 40 δισ. ευρώ, σε μια προσπάθεια να γεφυρωθούν οι διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών. Ο Αντόνιο Κόστα επιδιώκει με αυτή την αναθεωρημένη πρόταση να κάμψει τις αντιστάσεις των χωρών που συνεισφέρουν στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό περισσότερα χρήματα από όσα λαμβάνουν πίσω.

Ωστόσο, οι προτεινόμενες περικοπές ενδέχεται να προκαλέσουν νέες αντιδράσεις από την ομάδα των «Φίλων της Συνοχής», στην οποία συγκαταλέγεται και η Ελλάδα. Οι χώρες αυτές εκφράζουν συχνά ανησυχίες για τις επιπτώσεις των περικοπών στις πολιτικές συνοχής, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη μείωση των ανισοτήτων εντός της Ένωσης.

Το αναθεωρημένο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Η αναθεωρημένη πρόταση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο περιορίζει τις συνολικές δαπάνες της Ε.Ε. στα 1,582 τρισ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι σημαντικά μειωμένο σε σύγκριση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν, η οποία προέβλεπε δαπάνες ύψους 1,763 τρισ. ευρώ. Επίσης, είναι χαμηλότερο από την προηγούμενη πρόταση της ιρλανδικής προεδρίας, η οποία ανερχόταν σε 1,622 τρισ. ευρώ.

Σε σταθερές τιμές του 2025, ο προϋπολογισμός μειώνεται κατά 10,2% σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, καταγράφεται μείωση κατά 39,5 δισ. ευρώ έναντι του σχεδίου που είχε υποβάλει η ιρλανδική προεδρία. Αυτές οι προσαρμογές αντικατοπτρίζουν την προσπάθεια να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη μεταξύ των διαφορετικών δημοσιονομικών απαιτήσεων και επιδιώξεων των κρατών-μελών.

Δηλώσεις του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Σχετικά με τις προσαρμογές στον προϋπολογισμό, ο Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι «Ακούσαμε τις ανησυχίες των κρατών-μελών». Ο ίδιος πρόσθεσε πως «Δεν είναι εύκολο να βρεθεί η σωστή ισορροπία», υπογραμμίζοντας την πολυπλοκότητα των διαπραγματεύσεων για ένα τόσο κρίσιμο θέμα.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισε επίσης ότι η πρόταση «αντιμετωπίζει τις νέες μας προτεραιότητες, διατηρώντας παράλληλα τις καθιερωμένες πολιτικές μας». Επιπλέον, ανέφερε ότι «διατηρεί τις εθνικές συνεισφορές εντός λογικών ορίων» και «περιλαμβάνει ένα ισορροπημένο σύνολο νέων ιδίων πόρων». Οι δηλώσεις αυτές υπογραμμίζουν την προσπάθεια για έναν προϋπολογισμό που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις, χωρίς να επιβαρύνει υπέρμετρα τα κράτη-μέλη.

Οι νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η κατανομή των χρημάτων για την επόμενη επταετία αντικατοπτρίζει τις νέες προτεραιότητες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενίσχυση της άμυνας και της ανταγωνιστικότητας αποτελούν βασικούς πυλώνες του αναθεωρημένου σχεδίου, με τις σχετικές χρηματοδοτήσεις να αυξάνονται σημαντικά. Η αύξηση κατά 232% στην άμυνα και κατά 120% στην ανταγωνιστικότητα υποδηλώνει μια στροφή προς την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας και της οικονομικής ανθεκτικότητας της Ένωσης.

Παράλληλα, η διπλάσια χρηματοδότηση για τη διαχείριση της μετανάστευσης και την προστασία των συνόρων, που φτάνει τα 40,7 δισ. ευρώ, αναδεικνύει την σημασία που αποδίδεται στην ασφάλεια και τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Αυτές οι αλλαγές στην κατανομή των κονδυλίων αποτυπώνουν την προσπάθεια της Ε.Ε. να ανταποκριθεί στις τρέχουσες γεωπολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις, διαμορφώνοντας ένα πιο ευέλικτο και στοχευμένο δημοσιονομικό πλαίσιο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis