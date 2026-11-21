Αυξημένη κίνηση στα σούπερ μάρκετ: Το κιτ επιβίωσης 72 ωρών και η ενίσχυση των 400 ευρώ ενισχύουν τις πωλήσεις

Αξιοσημείωτη αύξηση της κατανάλωσης καταγράφεται τον Νοέμβριο, με την κίνηση ιδιαίτερα στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ να αυξάνεται ακόμα περισσότερο τόσο χθες, 20 Νοεμβρίου 2026, όσο και σήμερα, 21 Νοεμβρίου 2026. Η τάση αυτή, την οποία στελέχη της αγοράς του οργανωμένου λιανεμπορίου θεωρούν συγκυριακή, δεν αποδίδεται τόσο στην εορταστική περίοδο ή ενόψει της Black Friday. Αντιθέτως, συνδέεται άμεσα με την προετοιμασία των καταναλωτών για το κιτ επιβίωσης 72 ωρών και τη ρευστότητα που δημιουργήθηκε από την ενίσχυση των 400 ευρώ στους συνταξιούχους.

Η επίδραση του κιτ επιβίωσης 72 ωρών

Η αυξημένη καταναλωτική κίνηση, ιδιαίτερα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ήταν εμφανής ήδη από την περασμένη εβδομάδα. Αυτή η τάση αποδίδεται στο γεγονός ότι πολλοί καταναλωτές έσπευσαν για προμήθειες προκειμένου να δημιουργήσουν το κιτ επιβίωσης 72 ωρών.

Για το κιτ αυτό, έγινε πολύς λόγος τις προηγούμενες ημέρες, μετά τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προετοιμασία έναντι δυνητικών κρίσεων. Τις τελευταίες ημέρες, καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον, με τους Έλληνες καταναλωτές να αναζητούν προϊόντα που θα μπορούσαν να τους φανούν χρήσιμα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Συγκεκριμένα, φακοί, μπαταρίες, γεννήτριες, ραδιόφωνα, κονσέρβες και έτοιμα γεύματα βρίσκονται ψηλά στη λίστα των αγορών. Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός σακιδίου επιβίωσης 72 ωρών έχει στρέψει την προσοχή στην ατομική προετοιμασία των νοικοκυριών.

Η ρευστότητα από την ενίσχυση των συνταξιούχων

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που συνέβαλε στην αύξηση της κατανάλωσης είναι η ρευστότητα που δημιουργήθηκε στην αγορά. Αυτή οφείλεται στην χθεσινή, 20 Νοεμβρίου 2026, πίστωση της ενίσχυσης των 400 ευρώ στους συνταξιούχους.

Η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση φαίνεται να έχει άμεσο αντίκτυπο στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, οδηγώντας σε αυξημένες αγορές. Η αύξηση αυτή δεν συνδέεται πρωτίστως με την εορταστική περίοδο ή τις επερχόμενες προσφορές της Black Friday, αλλά με την άμεση διαθεσιμότητα χρημάτων.

Η εικόνα της αγοράς και η Black Friday

Χαρακτηριστική ήταν η εικόνα σήμερα, 21 Νοεμβρίου 2026, με τον εμπορικότερο δρόμο της Αθήνας, την Ερμού, να έχει γεμίσει από κόσμο. Οι περισσότεροι καταναλωτές πραγματοποιούσαν έρευνα αγοράς, λίγες ημέρες πριν από την Black Friday.

Παρατηρείται κοσμοσυρροή από καταναλωτές που εξετάζουν ήδη τις προσφορές της Black Week. Αρκετοί γνωρίζουν ότι οι τιμές σε ορισμένα προϊόντα έχουν ήδη πιάσει «πάτο» και δεν αναμένεται να πέσουν περαιτέρω, με αποτέλεσμα να επιδιώκουν να προλάβουν το στοκ των προϊόντων.

Στοιχεία από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία των αλυσίδων, τα ελληνικά νοικοκυριά προμηθεύτηκαν από τα σούπερ μάρκετ τα αναγκαία είδη για την προετοιμασία τους. Αυτά περιλαμβάνουν κονσέρβες, έτοιμα κιτ επιβίωσης και είδη φωτισμού για κάμπινγκ, μέχρι ραδιόφωνα, μπαταρίες και αντηλιακά.

Μάλιστα, σε πολλά από αυτά τα είδη οι πωλήσεις αυξήθηκαν από 3 έως 6 φορές, γεγονός που υπογραμμίζει την έντονη ζήτηση. Επαγγελματίες της αγοράς περιγράφουν αυξημένη κινητικότητα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αρκετοί καταναλωτές δεν γνωρίζουν ακόμη ποια προϊόντα είναι πραγματικά απαραίτητα για ένα πλήρες κιτ επιβίωσης.

Με πληροφορίες από: Newsit