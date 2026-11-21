Μια ελληνική πρόταση με ευρωπαϊκή εμβέλεια βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για την πρωτοβουλία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη, για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοφάσματος (European Spectrum Union). Η πρόταση αυτή αποτυπώνεται πλέον σε συγκεκριμένες προβλέψεις του αναθεωρημένου διαπραγματευτικού πλαισίου («Nego-box») για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034, το οποίο παρουσίασε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έπειτα από διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύκλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρουν ότι η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση της ελληνικής πρωτοβουλίας από το επίπεδο της πολιτικής πρότασης στο πεδίο της ευρωπαϊκής διαπραγμάτευσης.

Η πρόταση Πιερρακάκη για το 6G

Η ελληνική πρόταση, την οποία ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε αρχικά τον Ιούλιο και εξειδίκευσε τον Σεπτέμβριο του 2026, προβλέπει τον πανευρωπαϊκό συντονισμό των μελλοντικών δημοπρασιών συχνοτήτων 6G. Στον πυρήνα της βρίσκεται μια θεμελιώδης αλλαγή αντίληψης, καθώς η Ευρώπη μπορεί να δημιουργήσει νέους χρηματοδοτικούς πόρους, αντί να περιορίζεται στη διαπραγμάτευση για την κατανομή των ήδη διαθέσιμων κονδυλίων.

Η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοφάσματος αποτελεί βασικό πυλώνα αυτής της πρωτοβουλίας, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση και αξιοποίηση ενός σημαντικού ευρωπαϊκού πόρου. Η πρόταση αυτή έχει ήδη ενσωματωθεί στο αναθεωρημένο διαπραγματευτικό πλαίσιο, καθιστώντας την κεντρικό θέμα στις συζητήσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Εκτιμώμενα έσοδα και χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού

Μέρος των εσόδων που θα προκύψουν από τις πανευρωπαϊκά συντονισμένες δημοπρασίες συχνοτήτων 6G θα μπορούσε να ενισχύσει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ένα άλλο μέρος των εσόδων θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει στρατηγικές τεχνολογικές επενδύσεις, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της καινοτομίας.

Η αρχική εκτιμώμενη χρηματοδοτική κλίμακα της ελληνικής πρότασης φτάνει τα 12-15 δισ. ευρώ. Αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνει δυνητικά πρόσθετα έσοδα που θα μπορούσαν να προκύψουν από μελλοντικές ανανεώσεις αδειών 5G, γεγονός που υπογραμμίζει το σημαντικό οικονομικό δυναμικό της πρωτοβουλίας.

Ρητή πρόβλεψη για τα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι το αναθεωρημένο διαπραγματευτικό πλαίσιο προβλέπει ρητά την ένταξη των εσόδων από τα δικαιώματα χρήσης του ραδιοφάσματος στη ζώνη άνω των 6 GHz, η οποία προορίζεται ειδικά για υπηρεσίες 6G, στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η πρόβλεψη διασφαλίζει ότι τα έσοδα από τις μελλοντικές δημοπρασίες θα αποτελέσουν άμεση πηγή χρηματοδότησης για την Ένωση.

Τα έσοδα αυτά θα λειτουργήσουν ως πρόσθετη πηγή χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Παράλληλα, η αξιοποίησή τους θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των αντίστοιχων εθνικών συνεισφορών των κρατών-μελών, προσφέροντας οικονομική ελάφρυνση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προοπτική διαρκούς πηγής εσόδων

Το κείμενο του αναθεωρημένου διαπραγματευτικού πλαισίου ανοίγει τον δρόμο για την αξιοποίηση εσόδων και από άλλες συχνότητες. Αυτό θα συμβεί όταν λήξουν ή ανανεωθούν τα σχετικά δικαιώματα χρήσης για συχνότητες που έχουν ήδη δημοπρατηθεί από τα κράτη-μέλη. Η εξέλιξη αυτή διευρύνει σημαντικά τη συζήτηση γύρω από την αξιοποίηση του ραδιοφάσματος.

Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται η προοπτική μιας διαρκούς πηγής ευρωπαϊκών εσόδων από την αξιοποίηση του ραδιοφάσματος. Η μακροπρόθεσμη αυτή στρατηγική μπορεί να προσφέρει σταθερότητα και νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πέραν των παραδοσιακών πηγών.

Επόμενα βήματα για την ενσωμάτωση της πρότασης

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να ενσωματώσει τη σχετική πρόταση στην αντίστοιχη τομεακή νομοθεσία. Αυτή η διαδικασία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2028. Η ενσωμάτωση θα σηματοδοτήσει την πλήρη υλοποίηση της ελληνικής πρωτοβουλίας σε ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki