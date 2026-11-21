Μια σημαντική πτώση στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας παρατηρήθηκε αυτή την εβδομάδα, οδηγώντας σε εκμηδένιση όλων των κερδών για το 2026 στον δείκτη Nasdaq. Συνολικά, ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq έχασε περίπου 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία μέσα σε μία εβδομάδα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Η πτωτική πορεία της μετοχής της Anthropic, κατά τη δεύτερη ημέρα διαπραγμάτευσής της, συμπαρέσυρε το χρηματιστήριο γενικότερα, με τους βασικούς δείκτες να κλείνουν σε επίπεδα που σηματοδοτούν διόρθωση της αγοράς.

Η πορεία των δεικτών και οι απώλειες

Την Παρασκευή, ο δείκτης Nasdaq Composite εξάλειψε όλα τα κέρδη που είχε καταγράψει το 2026, κλείνοντας με πτώση 5% σε σύγκριση με την αξία του την 1η Ιανουαρίου του ίδιου έτους. Παράλληλα, οι δείκτες Dow Jones Industrial Average και S&P 500 έκλεισαν σε επίπεδα που υποδηλώνουν διόρθωση της αγοράς.

Η ιστορικών διαστάσεων αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Anthropic δεν κατάφερε να ανακόψει το παγκόσμιο κύμα μαζικών ρευστοποιήσεων στις εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Anthropic στο επίκεντρο των πιέσεων

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης αιχμής, η οποία βρίσκεται πίσω από το chatbot Claude, εισήχθη στο αμερικανικό χρηματιστήριο την Πέμπτη. Κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής της, οι μετοχές της Anthropic σημείωσαν άνοδο 17%, αφού προηγουμένως είχαν εκτιναχθεί προσωρινά σχεδόν κατά 40% αμέσως μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσής τους.

Ωστόσο, την Παρασκευή, οι μετοχές της υποχώρησαν κατά 9%, εξανεμίζοντας το μεγαλύτερο μέρος των κερδών που είχαν σημειωθεί. Η τιμή τους έπεσε στα 88,30 δολάρια, πλησιάζοντας το επίπεδο των 83 δολαρίων στο οποίο η Anthropic είχε καθορίσει την τιμή διάθεσης των μετοχών της κατά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.

Βαριές απώλειες για κολοσσούς της τεχνολογίας

Την Παρασκευή, οι μετοχές των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών ακολούθησαν την πτωτική πορεία της Anthropic, καταγράφοντας σημαντικές απώλειες. Η κατασκευάστρια εταιρεία τσιπ μνήμης SanDisk κατέγραψε πτώση 14%.

Η ανταγωνίστριά της, Micron, υποχώρησε κατά 12%, ενώ η Nvidia σημείωσε πτώση 14%. Η Nvidia έχασε έτσι εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια από τη χρηματιστηριακή της αξία, εν μέσω της γενικότερης αναταραχής στον κλάδο.

Η πίεση επεκτείνεται στις διεθνείς αγορές

Η πτώση δεν περιορίστηκε μόνο στην αμερικανική αγορά, καθώς την Παρασκευή σημειώθηκε πτώση και στις διεθνείς αγορές. Τα ασιατικά χρηματιστήρια κατέγραψαν τη χειρότερη εβδομάδα τους από το 2020, καθώς οι μετοχές μεγάλων εταιρειών κατασκευής ημιαγωγών υποχώρησαν.

Στην Ταϊβάν, οι μετοχές σημείωσαν πτώση 6,7%, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τα μέσα Απριλίου, ενώ η κατασκευάστρια εταιρεία τσιπ TSMC επίσης επηρεάστηκε. Ο Neil Wilson, στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο για την εταιρεία Saxo, δήλωσε ότι παρατηρείται «αδιάκοπη πίεση πωλήσεων στον τεχνολογικό κλάδο».

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι «οι μετοχές της Anthropic κατρακύλησαν, φτάνοντας σε επίπεδα των 85 δολαρίων, καθώς ο ενθουσιασμός μετά την αρχική δημόσια προσφορά δίνει τη θέση του στην πραγματικότητα μιας απότοπης πτώσης σε ολόκληρο τον τομέα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία προς το παρόν δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis