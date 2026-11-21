Η κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου «Grand Theft Auto 6» την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, μετά από 13 χρόνια αναμονής, δεν έσπασε μόνο ρεκόρ πωλήσεων, αλλά προκάλεσε και ένα πρωτοφανές κύμα ψεύτικων αναρρωτικών αδειών παγκοσμίως. Το φαινόμενο αυτό, που ονομάστηκε «GTA flu», οδήγησε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους να δηλώσουν «ασθένεια» το πρωί της Πέμπτης. Στόχος τους ήταν να παραμείνουν στο σπίτι και να επιστρέψουν στη Vice City, βυθιζόμενοι στον κόσμο του νέου παιχνιδιού.

Τα στοιχεία που μαρτυρούν την «επιδημία»

Τα στοιχεία από εταιρείες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού μαρτυρούν την έκταση του φαινομένου. Η εταιρεία BambooHR, η οποία παρακολουθεί δεδομένα για πάνω από 3,4 εκατομμύρια εργαζόμενους στις ΗΠΑ, κατέγραψε ότι σχεδόν ένας στους πέντε μισθωτούς, δηλαδή το 18%, σχεδίαζε να λείψει την ημέρα της κυκλοφορίας του παιχνιδιού. Από αυτούς που απουσίασαν, οι μισοί δήλωσαν αναρρωτική άδεια αντί για κανονική άδεια αναψυχής.

Η BambooHR αναφέρει επίσης ότι το 38% των εργαζομένων παραδέχεται πως το να δηλώσεις άρρωστος είναι πολύ πιο εύκολο από το να αιτηθείς προγραμματισμένη άδεια. Η κανονική άδεια απαιτεί προέγκριση, αναμονή και συχνά εξηγήσεις προς τους προϊσταμένους, ενώ η «γρίπη του GTA» επιλύεται με ένα απλό πρωινό μήνυμα ή τηλεφώνημα. Η τάση αυτή αποτυπώθηκε έντονα στις νεότερες ηλικίες, με το 32% των εργαζομένων της Gen Z και το 27% των Millennials να παίρνουν τη μέρα εκτός γραφείου.

Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας Gusto, οι εργαζόμενοι ηλικίας 20-29 ετών κατέγραψαν αύξηση 17% στις απουσίες σε σχέση με άλλες Πέμπτες του Νοεμβρίου. Στην πλατφόρμα UKG, τα συνολικά αιτήματα απουσίας κινήθηκαν 20% υψηλότερα από το συνηθισμένο. Αξιοσημείωτο είναι ότι η BambooHR κατέγραψε αύξηση 11% στις άδειες και για την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, δείχνοντας ότι πολλοί επέκτειναν το «αναρρωτικό» τριήμερο.

Το φαινόμενο στη Μεγάλη Βρετανία και οι «έξυπνες» εταιρείες

Στη Μεγάλη Βρετανία, η πλατφόρμα BrightHR κατέγραψε περίπου 83.000 προγραμματισμένες ημέρες άδειας γύρω από την κυκλοφορία του παιχνιδιού. Έρευνες που επικαλέστηκε ο Guardian εκτιμούσαν ότι έως και 900.000 Βρετανοί ενδέχεται να προσποιήθηκαν ασθένεια για τον ίδιο λόγο.

Αντιμέτωπες με αυτό το κύμα, ορισμένες εταιρείες επέλεξαν να προλάβουν τις ψεύτικες αναρρωτικές άδειες. Η Logitech, για παράδειγμα, παραχώρησε επίσημη ημέρα άδειας, την οποία ονόμασε «Logi Game Day», στους 7.000 εργαζομένους της παγκοσμίως. Με αυτό τον τρόπο, οι εργαζόμενοι είχαν τη δυνατότητα να παίξουν το παιχνίδι χωρίς να χρειάζεται να βρουν δικαιολογίες για την απουσία τους.

Απουσίες σε σχολεία και πανεπιστήμια

Το φαινόμενο των μαζικών απουσιών δεν περιορίστηκε μόνο στον εργασιακό χώρο. Σύμφωνα με τους New York Times, καταγράφηκε ένα κύμα απουσιών και από τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Μαθητές και φοιτητές έμειναν ξάγρυπνοι από τα μεσάνυχτα της κυκλοφορίας του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα να μην προσέλθουν στα μαθήματά τους την επόμενη ημέρα.

Προειδοποιήσεις και εκτιμήσεις

Ο διευθύνων σύμβουλος της Take-Two, μητρικής εταιρείας της Rockstar Games, Στράους Ζέλνικ, είχε ήδη προβλέψει από τον Απρίλιο ότι «πολλοί άνθρωποι θα δηλώσουν άρρωστοι στις 19 Νοεμβρίου». Ειδικοί της αγοράς εργασίας, από την πλευρά τους, προειδοποιούσαν για ένα γενικευμένο «μπλακάουτ» στα γραφεία λόγω της κυκλοφορίας του παιχνιδιού.

Παρότι η εκτίμηση που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο περί απώλειας παραγωγικότητας 1 δισ. δολαρίων από 1,5 εκατομμύριο άτομα, η έκταση του φαινομένου αναδεικνύει τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει ένα τόσο αναμενόμενο γεγονός στον τρόπο λειτουργίας της εργασίας και της εκπαίδευσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki