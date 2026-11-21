Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, παρουσίασε τον σχεδιασμό για τα έργα που έχουν προγραμματιστεί στον τομέα των μεταφορών και των υποδομών για την περίοδο 2026-2030. Μιλώντας στο London School of Economics (LSE), ο κ. Δήμας ανακοίνωσε ότι για την επόμενη πενταετία έχουν προϋπολογιστεί περίπου 3,4 δισ. ευρώ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Στην ομιλία του, ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης σε σημαντικά έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, καθώς και στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας.

Σημαντικές επενδύσεις για την επόμενη πενταετία

Ο Χρίστος Δήμας τόνισε ότι ο προϋπολογισμός των περίπου 3,4 δισ. ευρώ από το ΠΔΕ αφορά την περίοδο 2026-2030 και θα διατεθεί για την ανάπτυξη και αναβάθμιση των υποδομών και των μεταφορών της χώρας. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο της εκδήλωσης «From Recovery to Transformation: Infrastructure Investment in Greece and Cyprus» («Από την Ανάκαμψη στον Μετασχηματισμό: Επενδύσεις στις Υποδομές στην Ελλάδα και την Κύπρο»).

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Ελληνικό Παρατηρητήριο (Hellenic Observatory) του LSE και συγκέντρωσε εκπροσώπους από την Ελλάδα, την Κύπρο, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Ο υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στους σχεδιασμούς και τις προοπτικές των επενδύσεων που θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια.

Έργα αποκατάστασης και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα έργα αποκατάστασης των υποδομών που επλήγησαν σοβαρά από τις πρόσφατες κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias». Για αυτά τα έργα, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε περίπου 1,3 δισ. ευρώ, με ένα σημαντικό μέρος, συγκεκριμένα 600 εκατ. ευρώ, να προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Μέσω του ΤΑΑ χρηματοδοτούνται και άλλα κρίσιμα έργα, όπως ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 και το τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Επιπλέον, το Ταμείο συμβάλλει στην υλοποίηση παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ, καθώς και στην αναβάθμιση των περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας.

Υλοποίηση έργων μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

Ο κ. Δήμας παρουσίασε χαρακτηριστικά παραδείγματα έργων υποδομών που υλοποιούνται με τη μέθοδο των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας Θεσσαλονίκης, το τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη του ΒΟΑΚ, καθώς και ο οδικός άξονας Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη. Επίσης, μέσω ΣΔΙΤ κατασκευάζονται 17 νέα σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία.

Παράλληλα, ο υπουργός ανέφερε ότι με την ίδια αποτελεσματική μέθοδο δρομολογούνται και άλλα σημαντικά οδικά έργα, όπως η σύνδεση Θεσσαλονίκης – Έδεσσας και ο άξονας Δράμας – Αμφίπολης. Αυτές οι συνεργασίες μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα συμβάλλουν στην επιτάχυνση της υλοποίησης μεγάλων υποδομών.

Η πορεία της ελληνικής οικονομίας

Στην ομιλία του, ο Χρίστος Δήμας παρουσίασε στοιχεία που καταδεικνύουν την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Επισήμανε ότι η χώρα αναπτύσσεται με ρυθμούς που είναι υψηλότεροι από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, τόνισε ότι τόσο η ανεργία όσο και το δημόσιο χρέος ακολουθούν μια σταθερά πτωτική πορεία, σηματοδοτώντας μια βελτιωμένη οικονομική εικόνα.

Ο υπουργός στάθηκε επίσης στη σταδιακή συρρίκνωση του επενδυτικού κενού της Ελλάδας σε σχέση με την Ευρωζώνη. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι επενδύσεις αναμένεται να φτάσουν το 20,2% του ΑΕΠ το 2027, ποσοστό που θα είναι το υψηλότερο από το 2010. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν την ενισχυμένη επενδυτική δυναμική της χώρας.

Από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση των έργων

Ο κ. Δήμας υπογράμμισε τη σημασία της μετάβασης από τον σχεδιασμό στην αποτελεσματική υλοποίηση των έργων. Όπως ανέφερε, αυτή η διαδικασία προϋποθέτει όχι μόνο την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, αλλά και μια σειρά από άλλες προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση των υποδομών. Η ομιλία του στο LSE ανέδειξε τη δέσμευση για την προώθηση των αναγκαίων έργων που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη της Ελλάδας.

Με πληροφορίες από: Newsit